Номер отеля, в котором все неудобно - чтобы поняли, каково это

Правообладатель иллюстрации Danielle Bower Image caption Кристофера Самуэля социальные службы поместили в непригодную гостиницу на три месяца

Представьте себе гостиничный номер, столь крохотный, что в нем сложно перемещаться. Кровать высокая и неудобная. Дверь в туалет не закрывается и загораживает туалетную бумагу.

Да, такое бывает, если судить по рецензиям гостиниц на туристических сайтах.

Но если вы окажетесь в гостиничном номере, спроектированном Кристофером Самуэлем, не спешите оставлять ругательную рецензию. Он специально сделал эту комнату максимально неудобной, но тем не менее пригодной для жизни.

"Вряд ли вы захотели бы провести здесь больше одной ночи", - говорит Майкл Трэйнор, креативный директор Art B&B в Блэкпуле, на севере Англии. Это мини-гостиница, в которой 19 комнат, и каждая - произведение искусства.

Image caption Майкл Трэйнор, креативный директор Art B&B в номере, придуманном Самуэлем

Создавая очень неудобную комнату, Кристофер Самуэль хотел наглядно продемонстрировать ежедневные трудности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными физическими возможностями.

"Конечно, сначала людям эта комната покажется смешной, но если вам приходится жить в таких условиях, это уже не смешно", - говорит он.

"Это реальность"

В 2017-м Самуэля на три месяца переселили в гостиницу. Там он столкнулся с серьезными трудностями, так как передвигается на кресле-коляске с электроприводом.

Правообладатель иллюстрации Brigita Skopaite Image caption Кристофер Самуэль призывает всех постараться понять, как живут инвалиды и престарелые

"Строго говоря, два местных совета превратили меня в бездомного, так как не могли договориться, кто из них будет платить за модификацию моего жилья для моих нужд", - объясняет он. На это время его поселили в дешевую гостиницу, совершенно неприспособленную для его нужд.

"Мне было сложно передвигаться по комнате, там практически не было места. Для того, чтобы войти в комнату в кресле-коляске, мне надо было забиться в небольшой угол, так как дверь открывалась наружу, а в щель кресло-коляска не пролезла бы. Потом задним ходом заехать в комнату, с трудом закрыть дверь и проехать вокруг кровати".

"Я не мог сидеть за столом, он был слишком низким. Мне пришлось спать в кресле-коляске, так как я не мог забраться в кровать. Я не мог пользоваться туалетом - там не было места для коляски, и мне пришлось справлять нужду в ведро. Я не мог мыться - там был лишь душ".

Он не против того, что сотворенная им очень неудобная комната поначалу вызывает у людей улыбку. "На первый взгляд, комната забавна и даже театральна. Но это реальность".

Правообладатель иллюстрации CJ Griffiths Image caption Все номера в ArtB&B - произведения концептуального искусства

"Почему я должен на кого-то обижаться, если эти люди не прошли через то, через что пришлось пройти мне? Идея ведь в том, чтобы начать говорить об этой проблеме, начать об этом думать", - добавляет Кристофер Самуэль.

В его комнате, которая называется "Гостиница "Добро пожаловать" (Welcome Inn), кровать окружена почти метровым бордюром, через который надо перелезать каждый раз, когда вы хотите прилечь или встать с постели. Дверь в туалет полностью не закрывается, так как мешает унитаз. Никакое уединение там невозможно.

Розетки и проводка устроены таким образом, что легко включить телевизор, например, не получится, для этого придется двигать стол и этажерку.

"Все, кто пользуется креслами-колясками, знают, что столы часто бывают слишком низкие, и мы не можем просунуть под них ноги, так что нам приходится сидеть боком. Или они слишком высокие, и до еды не дотянуться".

Кристофер Самуэль хочет привлечь внимание не только к неудобствам, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями, но и к плачевному положению дел из-за постоянного сокращения финансирования.

"Это иллюстрация результатов мер жесткой экономии, нехватки жилья и того, что бюджеты местных советов постоянно сокращаются", - говорит он.

"Больше всего от этого страдают наименее социально защищенные люди - инвалиды и пожилые. Их как бы выдавливают из общества".

Он говорит, что когда ему пришлось провести три месяца в гостинице, социальные службы предлагали ему "абсолютно безумные варианты" разрешения его проблем. "Они предлагали мне въехать в дом для престарелых, хотя я не стар, или носить прокладки для недержания, хотя я им не страдаю. Это все происходит из-за сокращения бюджетных расходов", - считает он.

Самуэль не видел своего произведения, потому что он не может войти в эту комнату. "По-моему, это замечательно!" - говорит он и начинает смеяться. "Это был прекрасный заказ, просто прекрасный".