"Могу и здесь вам физиономию набить". Как в Гатчине арестовывали подозреваемого в изнасиловании дочери

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии в отношении собственной 13-летней дочери и в незаконном хранении оружия. Он будет находиться под стражей как минимум до 16 февраля 2020 года.

В понедельник в доме в деревне Химози, где живет многодетная семья, нашли целый арсенал (в том числе гранатомет).

Заседание суда, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения, было объявлено закрытым, но перед его началом журналистов ненадолго пустили в зал и дали возможность коротко пообщаться с находившимся в клетке мужчиной.

46-летний Бовт, мрачный и невысокого роста, держал голову так, что волосы, как две шторки, скрывали лицо. Он отвечал на вопросы выборочно, ссылаясь то на семейную тайну, то на тайну служебной деятельности.

Диалог строился примерно так:

- Какие у вас отношения с детьми были?

- Прекрасные.

- Почему они в школу не ходили?

- Обеспечивалась их безопасность.

- Кто, по вашему мнению, пытается вас опорочить?

- Те, кто поощряет торговлю наркотиками.

- А вы-то к этому какое отношение имеете?

- Я думаю, что рано или поздно во всем разберутся и ответят на все ваши вопросы.

- Говорят, вы над дочкой своей надругались?

- Это неправда, это ложь. А будете мне такое говорить, могу и здесь вам физиономию набить за такие слова.

После этого журналистов удалили из зала, а представитель следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области Юлия Матолыгина рассказала собравшимся о том, что известно следствию на данный момент.

Бовту, по ее словам, инкриминируются четыре статьи: изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершение насильственных действий сексуального характера в отношении того же лица, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов (131 ч. 4, п. Б, 132 ч. 4 п. Б, 222 ч 1, 222.1 ч. 1 УК РФ). Ему грозит срок до 20 лет.

По словам Матолыгиной, дочь Бовта пожаловалась на сексуальное насилие матери, а та рассказала об этом знакомой, которая и обратилась в Следственный комитет.

"Девочка рассказывает о тех чудовищных вещах, которые с ней творил ее родной отец. Причем с учетом того, что данные преступления были совершены еще в далеком 2012 году, когда она была совсем маленькой, она не могла в силу возраста понимать характер совершаемых с ней действий", - рассказала представитель СКР.

Остальные дети (всего их в семье восемь, в том числе шестеро несовершеннолетних - сейчас все они в больнице), по ее словам, не замечали поведения отца - лишь обращали внимание на то, что он часто приглашал потерпевшую к себе в комнату переночевать.

Органы опеки инициировали вопрос об изъятии детей из семьи; старшим будут искать жилье и работу. Старший ребенок в семье узнал, что он не родной сын Бовта, а пасынок, только вчера - после начала следственных действий. У него, в отличие от остальных детей, есть документы. Дети рассказали следователям, что отец неоднократно избивал мать.

"Сама мама ведет себя как очень запуганный человек, она полностью находилась под властью т.н. супруга, у них не оформлен брак", - сказала представитель СК.

В СМИ фигурировала информация о том, что мать детей приходится Бовту двоюродной сестрой, но официального подтверждения этой информации у следствия нет - для этого требуется проведение генетической экспертизы.

По словам Матолыгиной, со следователями Бовт вел себя так же, как с журналистами - отвечал только на те вопросы, на которые считал нужным.

Дело Андрея Бовта

В деревне Химози Ленинградской области в доме многодетного мужчины, который, по версии следствия, в течение семи лет подвергал дочь сексуальному насилию, обнаружили крупный склад с оружием, сообщила пресс-служба областного управления СКР во вторник.

"В ходе осмотра места происшествия изъято огнестрельное автоматическое оружие: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое. Изъятое направлено на криминалистическую экспертизу", - говорилось в сообщении.

По версии следствия, в период с 2012 года по сентябрь 2019 года фигурант неоднократно подвергал сексуальному насилию свою дочь, которой сейчас 13 лет.

СКР опубликовал видеозапись из дома, в котором жила семья. На видео запечатлен спортзал с дощатым полом, шведской стенкой, гимнастическим матом и боксерским мешком, кухня с минимумом мебели и грязной посудой, захламленная ванная комната без раковины и жилая комната с деревянными двухъярусными кроватями. На стенах нет обоев, все окна завешаны тряпками. В жилой комнате беспорядочно свалено грязное белье.

Съемка СКР также запечатлела большое количество огнестрельного оружия, сложенного в разных углах дома. На фото попали упаковки с милдронатом и православный календарь.