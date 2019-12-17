Правообладатель иллюстрации Jeff Overs/BBC Image caption Борис Джонсон заявил, что думает о реформе финансирования Би-би-си

Правительство Бориса Джонсона сразу после победы на выборах 12 декабря решило немного пересмотреть правила финансирования Би-би-си. Возможные изменения невелики, но речь о них зашла в ситуации, когда тори явно недовольны тем, как корпорация освещала процесс брексита и выборы. Некоторые оппозиционеры, впрочем, тоже.

Заместитель министра финансов Британии Риши Сунак сказал на прошедших выходных в эфире Би-би-си, что премьер-министр Борис Джонсон дал поручение изучить вопрос об отмене уголовной ответственности за неуплату т.н. licence fee - лицензионного сбора с владельцев телевизоров, который идет на содержание Британской вещательной корпорации.

Этот сбор был введен сразу после Второй мировой войны. За его неуплату наказывают не тюрьмой, в всего лишь штрафом, но в уголовном, а не административном порядке.

По оценке Би-би-си, перевод этой неуплаты в разряд административных правонарушений может обойтись ей в 200 млн фунтов в год.

Споры об уместности "налога на Би-би-си" в эпоху множества телеканалов и интернета идут в Британии уже много лет, то вспыхивая, то затухая в зависимости от политической обстановки. Но сейчас на выборах победили брекзитеры, многие из которых настроены на слом статус-кво в целом, а главный советник Бориса Джонсона открыто враждебен по отношению к истеблишменту и ведущим средствам массовой информации.

"На этом этапе мы не планируем отмену лицензионного сбора, хотя я, конечно же, думаю об этом", - сказал Борис Джонсон журналистам за несколько дней до выборов.

"Надо задаться вопросом, разумен ли такой подход к финансированию одной медиаорганизации в долгосрочной перспективе, учитывая что другим организациям приходится финансировать себя самим", - продолжил премьер.

Главный советник Джонсона Доминик Каммингс постоянно пишет с неприязнью о "мейнстримовых" средствах массовой информации, в том числе и о Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Архитектор брексита" и главный советник Джонсона Доминик Каммингс сильно недолюбливает истеблишмент и Би-би-си

"Многие из тех, кого я знаю, очень довольны иммиграционной политикой последних 15 лет [...] Они нанимают дешевых нянь-иностранок. Они могут встать в высокоморальную позицию, потому что они защищены от жестокой реальности [...] Они не имеют представления, каково это - выживать на 18 тысяч фунтов в год в районе Бирмингема, который радикально изменился за короткий срок из-за иммиграции. Эти люди доминируют в Би-би-си и других влиятельных институтах, и почти неизбежно, что их взгляд на такие вопросы, как ЕС, кажется другим искаженным", - писал, например, Каммингс в 2017 году в своем блоге.

Победив на выборах, Джонсон переназначил министром культуры, спорта и средств массовой информации Ники Морган, которая в октябре сказала, что без предубеждения относится к предложениям заменить лицензионный сбор на какую-нибудь другую схему финансирования Би-би-си - например, на платную подписку.

Что такое licence fee

Лицензионный сбор в Британии платят все владельцы телевизоров, и он напрямую идет на содержание корпорации. Сбор взимается независимо от того, смотрит владелец телевизора каналы Би-би-си или нет.

Размер сбора сейчас - 154,50 фунта в год для цветного телевизора и 52 фунта - для черно-белого

Общая сумма сбора - 3,6 млрд фунтов в год, и это - 3/4 доходов Би-би-си

Сбор был введен в 1946 году, когда весь телеэфир в Британии состоял из единственного канала Би-би-си

Все последние четыре года сторонники брексита постоянно ругают Би-би-си за то, что она, с их точки зрения, с явной симпатией относится к идее о сохранении Британии в составе Евросоюза.

Противники выхода страны из ЕС, напртив, неоднократно и страстно обвиняли Би-би-си в том, что она будто бы некритично и в слишком большом объеме ретранслировала заявления консерваторов-брекситеров, многие из которых, по мнению оппонентов тори, были неправдой.

Би-би-си неизменно отвечает, что предоставляет слово всем сторонам и независимым экспертам, а для проверки правдивости разных публичных заявлений даже создала специальную службу проверки фактов.

За неделю до выборов у Би-би-си возник конфликт с Борисом Джонсоном. Премьер, в отличие от лидеров всех остальных ведущих партий, отказался прийти на телеинтервью в прямом эфире с ветераном Би-би-си Эндрю Нилом.

В ответ на это Эндрю Нил выпустил видеообращение, в котором перечислил имеющиеся у него неприятные вопросы к премьеру, сидя перед пустым креслом.

Image caption Из-за неявки Джонсона ведущий Эндрю Нил решил выступить перед пустым креслом

Борис Джонсон на следующий день ответил, что он выступил в двух дебатах в прямом эфире Би-би-си и дал за время кампании 118 интервью, и он не в силах ответить положительно на все запросы об интервью. После этого Джонсон пришел на телеинтервью в Би-би-си, но в программу другого ведущего, Эндрю Марра.

В связи с этим инцидентом многие вспомнили, что в 2010 году Эндрю Нил посадил в кресло в эфире вместо премьер-министра Свинку Пеппа. Только тогда это был премьер-министр от другой партии. Это были предвыборные дебаты, и представители трех других партий на них пришли, а лидер лейбористов Гордон Браун - нет.

После этих выборов один из видных лейбористов, член теневого правительства Энди Макдональд, тоже обвинил Би-би-си - он заявил, что корпорация "сознательно сыграла роль" в том, что лейбористы потерпели сокрушительное поражение. Причем Макдональд сказал это в радиоэфире самой же Би-би-си.

Правда, Макдональда осудили в том числе и его же соратники.

Протесты против финансирования Би-би-си путем лицензионного сбора стали в Британии почти такой же традицией, как и сама эта схема финансирования.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Главное здание Би-би-си в Лондоне в ночь выборов

В 2002-2003 годах, например, суды рассматривали сразу несколько исков от идейных противников сбора, отказывавшихся его платить. Тогда же, в конце 2002-го, кампанию против сбора запустил недавно скончавшийся знаменитый советский диссидент Владимир Буковский.

При этом одним из пунктов в списке претензий Буковского к Би-би-си уже тогда было освещение проблем Евросоюза.

"Би-би-си фактически стало у нас главным рупором Евросоюза. Для Великобритании эта проблема болезненная: по вопросу отношения к ЕС расколоты и лейбористы, и консерваторы. А Би-би-си между тем на наши деньги ведет совершенно беззастенчиво проблэровскую пропаганду, причем зашло так далеко, что ее теперь в шутку называют не британской, а брюссельской вещательной корпорацией. Я считаю, что на мои деньги вести пропаганду того, что мне чуждо, - аморально", - сказал тогда Буковский российской газете "Известия".

"Это мы проходили"

"Заговори при ветеранах об экзистенциальном кризисе, в котором оказалась Би-би-си, и они в ответ пожмут плечами: да проходили мы это много раз, Би-би-си все переживет", - пишет медиа-обозреватель Би-би-си Амол Раджан.

Но в этот раз, считает он, все выглядит иначе. Во-первых, в правительстве - люди, которые без почтения относятся к Би-би-си. Во-вторых, социальные сети подрывают фундамент, на котором стоят "солидные" традиционные средства массовой информации.

"Из-за революции в глобальных средствах массовой информации Би-би-си уже не так безраздельно владеет нашим вниманием - и вместе с этим вниманием уходит потенциальный источник лицензионного сбора. Молодежь уже не потребляет продукцию Би-би-си в том же объеме, что и пожилые, и этот тренд будет усиливаться. Би-би-си может реагировать на него, но не может его развернуть", - пишет обозреватель Британской вещательной корпорации.