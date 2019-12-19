Дональду Трампу объявлен импичмент. Что дальше?

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Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, теперь должен будет принять Сенат уже в январе 2020 года.

В конгрессе прошло два голосования - по каждой из двух представленных статей обвинений.

Статья о злоупотреблении властью набрала 230 голосов конгрессменов за импичмент и 197 голосов против.

Статья о препятствованию работе конгресса - 229 голосов за импичмент и 198 против.

Для объявления импичмента было достаточно набрать 216 голосов по любой из двух статей обвинений.

Накануне голосования в Палате представителей демократы дали понять, что не собираются отказаться от попыток отстранить Дональда Трампа от власти. Это голосование, впрочем, не означает, что президент Соединенных Штатов должен будет покинуть свой пост, а официально объявленный импичмент не помешает ему избираться на следующий срок.

В минувший понедельник демократы в конгрессе опубликовали 658-страничный доклад, обвинив президента во взяточничестве и попытке вынудить президента Украины начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Статьи импичмента

До этого юридический комитет конгресса утвердил статьи импичмента президента - злоупотребление властью и препятствование работе конгресса. Под злоупотреблением подразумевался только разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля этого года.

В ходе разговора глава Белого дома попросил его начать расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена. Его сын Хантер Байден с 2014 по 2019 был членом совета директоров украинской государственной нефтегазовой компании Burisma, и, как утверждает президент США, был вовлечен в коррупционные схемы в этой стране.

Джо Байден в это время выполнял обязанности уполномоченного администрации США по делам Украины, и, как считают республиканцы в конгрессе, был причастен к увольнению руководителей правоохранительных органов Украины, готовивших расследования в том числе в отношении его сына по обвинению в коррупции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В день голосования в конгрессе Трамп улетел на предрождественский митинг своих сторонников в Мичиган

Эти обвинения демократы расценивают как призыв к иностранному государству вмешаться в процесс выборов в США.

Кроме этого, демократы в конгрессе предъявили президенту США обвинения в воспрепятствовании работе Палаты представителей: глава Белого дома запретил высокопоставленным сотрудникам администрации отвечать на вызовы законодателей и выступать на слушаниях в комитетах в рамках процедуры импичмента.

"Пункты обвинений утверждают, что президент Трамп поставил свои личные и политические интересы выше интересов национальной безопасности, интересов наших честных и свободных выборов... Он участвовал в правонарушениях, которые будут продолжаться, если мы не прекратим их. Именно поэтому президент Трамп должен быть подвергнут импичменту и отстранен от власти", - говорится в докладе юридического комитета конгресса.

Во вторник комитет Палаты представителей по надзору утвердил правила голосования в рамках процедуры импичмента. Впрочем, в том, что процесс будет одобрен законодателями в конгрессе, мало кто сомневался: в составе комитета девять демократов и всего четыре республиканца, выступающих против импичмента.

Сколько демократов отказалось голосовать?

Еще до обсуждения импичмента в конгрессе два представителя Демократической партии публично заявили, что не собираются поддерживать инициативу об отстранении президента США от власти.

Джефф Ван Дрю, представляющий штат Нью-Джерси, и Коллин Питерсон от штата Миннесота, сообщили, что не будут поддерживать обвинения против действующего президента. В начале недели американские СМИ сообщили, что после этого заявления сотрудники офиса конгрессмена Ван Дрю подали заявления об увольнении.

Сколько республиканцев поддержали импичмент?

Еще до начала заседания в среду лидеры демократов назвали импичмент действующего президента США "голосованием совести", подчеркнув, что оно имеет такое же значение, как и голосование за отправку американских солдат на войну.

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В ноябре 2019 года демократы получили контроль в Палате представителей, выиграв промежуточные выборы. В результате у оппонентов Трампа оказался 31 избирательный округ, который ранее представляли республиканцы. В Палате представителей заседают 233 демократа и 197 республиканцев. Одно место занимает независимый законодатель, а еще четыре остаются вакантными.

При этом ни один республиканец не поддержал процедуру импичмента. Еще в понедельник, за два дня до голосования, лидер республиканского большинства в конгрессе Кевин Маккарти заявил, что не собирается отказывать президенту в поддержке, и никто из его соратников по партии не будет голосовать за импичмент.

Что решит Сенат?

После голосования в Палате представителей решение передается в Сенат, которому предстоит окончательно решить судьбу президента США. Согласно конституции, решение конгресса об импичменте имеет "привилегированный" статус, так что Верхняя палата обязана отложить все остальные обсуждения и рассмотреть эту инициативу в первую очередь.

В начале недели лидер демократов в конгрессе Чак Шумер предложил главе республиканцев в Сенате Митчу Макконнеллу заключить компромисс и договориться о процедуре рассмотрения импичмента.

Согласно конституции, Сенат должен рассмотреть обвинения, утвержденные конгрессом, а все сенаторы в этом процессе будут выполнять обязанности членов жюри присяжных. В свою очередь, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обязана назначить законодателей, которые будут выступать в качестве прокуроров и свидетелей обвинения, а Белый дом получит возможность отправить на слушания собственных адвокатов.

Кого хотят вызвать демократы?

В понедельник лидер демократов в конгрессе Чак Шумер отправил в Сенат письмо, попросив вызвать на слушания четырех свидетелей обвинения - исполняющего обязанности главы администрации Белого дома Мика Малвени, бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, сотрудника офиса по управлению и бюджету Майкла Даффи и советника действующего главы администрации Роберта Блейра.

Все они, по мнению демократов, были причастны к приостановке предоставления военной помощи Украине на сумму в размере 391 млн долларов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии и национальной безопасности США

Во вторник Митч Макконнел отверг предложение демократов, еще раз заявив, что собирается координировать все свои действия в рамках процедуры импичмента с юристами Белого дома.

Согласно правилам, глава Верховного суда США Джон Робертс должен руководить процессом рассмотрения процедуры импичмента. При этом пока не ясно, сколько времени займет эта процедура.

Media playback is unsupported on your device "Путин смеется над нами". Как голосовали за импичмент Трампа

В интервью телекомпании Fox News на прошлой неделе Митч Макконнелл заявил, что будет настаивать на рассмотрении обвинений без вызова дополнительных свидетелей.

"Вы знаете, если у вас есть достаточное количество голосов, и вы уверены, что обвинения имеют минимальные основания, и это то, что предпочтут адвокаты президента, вы предпочтете короткое заседание", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Сам президент Трамп в беседе с репортерами также подтвердил, что предпочел бы быстрое рассмотрение его собственного дела в Сенате.

"Я готов делать все, что они хотят, это ничего не значит, - сказал он. - Я готов согласиться с длинным процессом, потому что я хочу увидеть информатора (который сообщил о переговорах с президентом Украины - прим. Би-би-си), который является мошенником".

Что будет дальше?

Республиканцы в конгрессе собираются начать рассмотрение обвинений, выдвинутых Палатой представителей, уже в январе 2020 года. При этом мало кто сомневается, что верхняя палата конгресса полностью оправдает президента. Его оппонентам необходимо набрать в Сенате две трети голосов, но сейчас у демократов есть только 47 законодателей против 53.

Еще одной проблемой является будущее политики США. После того как Трампу будет объявлен импичмент, а затем президент будет оправдан Сенатом, демократам предстоит сотрудничать с Белым домом по целому списку законодательных инициатив. Кроме того, объявление импичмента не помешает действующему президенту США вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2020 года и принять участие в предвыборных баталиях.

Как они собираются сотрудничать с президентом после этого, пока точно не известно.

"Если президент не будет привлечен в ответственности, если мои коллеги в Сенате не выполнят обязательства, данные под присягой, то наша демократия окажется под угрозой", - заявил Би-би-си конгрессмен Дэвид Сисиллин.