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Сеть аккаунтов в соцсетях, предположительно связанная с утечкой документов о торговых договоренностях между Британией и США, также занималась распространением фейковых новостей на различных платформах, выяснила Би-би-си.

Владельцы этих аккаунтов, которые в прошлом неоднократно связывали с Россией, использовали раздел "Сообщества" сайта BuzzFeed и другие открытые ресурсы для публикации и продвижения в соцсетях фейковых новостей, крайне предвзятых материалов и различных конспирологических теорий.

BuzzFeed, а также сайт Quora удалили некоторые материалы после того, как с ними связалась Би-би-си.

Утечка

Деятельность сети впервые стала заметна во время предвыборной кампании в Британии, после того как на сайте Reddit были опубликованы выдержки из документов, якобы содержащих подробности переговоров о возможной частичной продаже британской Национальной системы здравоохранения (NHS) частным американским компаниям.

Менее чем за неделю до выборов сайт Reddit объявил, что утечка, к которой привлек внимание во время предвыборной кампании лидер лейбористов Джереми Корбин, а также связанные с ней аккаунты имеют отношение к России.

Администрация сайта не пояснила, какими доказательствами она располагает, как и не заявила, что именно российское правительство спонсировало и управляло сетью, которая впервые была раскрыта в начале 2019 года научными сотрудниками университетов Оксфорда и Кардиффа, американским центром "Атлантический совет" и компанией Graphika.

В Reddit заявили, что заблокировали 61 аккаунт, имеющий отношение к утечкам. Анализ этих аккаунтов, по данным администрации сайта, "позволил получить важные доводы для установления авторства недавних публикаций, связанных с утечкой британских документов, и понимание того, как злоумышленники меняют свою тактику".

В минувший вторник Graphika опубликовала дополнительный отчет, сообщив, что обнаружила 44 истории, опубликованные связанной с Россией сетью за период с октября 2016-го по октябрь 2019 года.

Большая часть этих новостных материалов - фейковые либо слишком ангажированные. При этом документы об американо-британских переговорах по поводу будущего NHS, судя по всему, подлинные.

Как мы об этом узнали?

6 декабря сайт Reddit опубликовал полный список заблокированных аккаунтов, которые, по данным администрации, действовали скоординированно.

Правообладатель иллюстрации gregoratior Image caption Утечка, опубликованная на Reddit

Команда Би-би-си подробно изучила эти аккаунты и опубликованные ими материалы, установив их связь с другими аккаунтами и постами, которые появлялись на BuzzFeed, блог-платформе Medium, справочном сайте Quora и других, менее крупных интернет-ресурсах.

В некоторых случаях посты с ныне заблокированных на Reddit аккаунтов были скопированы слово в слово и моментально опубликованы на других сайтах. В ряде случаев совпадали имена пользователей и их электронные адреса.

Раздел "Сообщества" сайта BuzzFeed, который существует отдельно от профессионального отдела BuzzFeed News, наполняется группой добровольцев и широко известен как источник популярных викторин и шуткок.

Истории в этом разделе публикуются с брендингом и логотипом BuzzFeed, однако наверху страницы есть предупреждение: "Эта публикация не была проверена или одобрена редакцией BuzzFeed".

Би-би-си обнаружила несколько примеров того, как с аккаунтов, предположительно связанных с Россией, в разделе "Сообщества" BuzzFeed публиковались фейковые новостные материалы.

Один из пользователей опубликовал язвительный анализ дипломатических отношений Германии и Турции на Reddit. Спустя несколько минут тот же самый пост появился на BuzzFeed.

Другим примером фальшивки была опубликованная в "Сообществах" на BuzzFeed статья пользователя OliverrStonne, представленная как эксклюзивное интервью с агентом секретной разведслужбы Британии МИ-6.

Агент, которого в тексте представили как "Ричард Джонс", утверждал, что МИ-6 по заказу бывшего премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона и кандидата от демократической партии США Хилари Клинтон якобы тайно пыталась помешать избранию Дональда Трампа на пост президента США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бавший премьер-министр Дэвид Кэмерон на устроенных BuzzFeed дебатах по референдуму о брексите 2016 года

Придуманные истории

Оставляя за скобками тот факт, что сотрудник британских спецслужб будет давать интервью под запись пишущему под псевдонимом фрилансеру, эта публикация запустила целый ряд весьма экстравагантных конпирологических теорий. Например, в ней говорилось, что Дэвид Кэмерон втайне выступал за брексит (публично он выступал против).

Эта публикация, как и большинство других постов связанной с Россией сети, привлекла мало внимания.

По данным BuzzFeed, пост был просмотрен 522 раза, а ссылка на саму статью в публичном пространстве размещалась всего пару раз - на "Фейсбуке" и "Твиттере". Другие публикации этой сети были еще менее популярны.

Правообладатель иллюстрации Buzzfeed Image caption Заголовок фейка об интервью "спецагента МИ-6"

К чему напрасный труд?

Тем не менее, эта история цитировалась в других местах как вполне официальный источник, что свидетельствует о попытках придать легитимность этой конспирологической теории при перепечатке. Это также может объяснить, почему те, кто стоял за дезинформацией, не старались активнее продвигать свои фейки, чтобы они становились вирусными.

В одном случае, например, фальшивое интервью с "агентом МИ-6" приводилось в одном блоге в качестве "репортажа BuzzFeed". В этом же блоге также цитировалась другая, настоящая, статья на схожую тему, которая действительно была опубликована на BuzzFeed News. Но в блоге не делалось различий между этими двумя публикациями - очевидно, чтобы придать вес фейку, опубликованному в разделе "Сообщества".

После того как Би-би-си обратилась в BuzzFeed, материал был удален из раздела "Сообщества".

Би-би-си также обнаружила, что публикации и цитаты из этого материала, как и другие фейковые новости, были переведены на другие языки, а затем опубликованы в иностранных блогах.

Мы также нашли несколько других примеров фальшивых новостей, появившихся в "Сообществах" BuzzFeed, а также на Medium, Quora и в других местах.

Как и посты пользователя OliverrStonne, они не привлекли большого внимания, но некоторые затем повторялись, либо на них ссылались другие блоги и ресурсы.

Статьи-одиночки

Фейковое интервью со "спецагентом" было единственным, которое разместил аккаунт OliverrStonne на сайте BuzzFeed.

Публикация одиночных или так называемых осиротелых историй с аккаунтов, которые затем прекращают всякую активность - это одна из главных отличительных черт, которые выявили эксперты, начавшие минувшим летом изучать исходившую из России кампанию по дезинформации.

Аналитики и научные сотрудники университетов Оксфорда и Кардиффа, американского исследовательского центра "Атлантический совет" и аналитической компании Graphika назвали первую волну этой кампании "Вторичной инфекцией" - по аналогии с существовавшим в советские времена планом по дезинформации Запада.

В выпущенном в минувший вторник отчете аналитической компании Graphika отмечается: "Большая часть из этих материалов, похоже, составлена для того, чтобы посеять раздор между западными странами… Это продуманная и хорошо спланированная операция".

Аналитики также отметили, что, среди прочего, целью этих заметок было подорвать авторитет лидеров Германии и Франции, распространить слухи по поводу Зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее, а также сфокусировать внимание на политических разногласиях в США. Некоторые из этих статей также содержали поддельные документы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джереми Корбин показал на пресс-конференции 27 ноября документы о британо-американских переговорах

Утечки

Аналитики отмечают, что после того как лидер лейбористов Джереми Корбин провел в ноябре этого года пресс-конференцию, заявив, что, согласно слитым документам, британская NHS стала предметом торга, поведение аккаунтов на Reddit, которые стали первоисточником утечки, стало похоже на то, как вели себя аккаунты, вовлеченные в первую дезинформационную кампанию, которую назвали "Вторичной инфекцией".

При этом нет указаний на то, что члены лейбористской партии или Джереми Корбин знали о происхождении этой сети или имели какие-либо контакты с ее членами.

Лейбористы отказались назвать источник добытых ими документов, а публикации на Reddit, похоже, были не единственным источником утечки документов о британо-американских переговорах. Так, в июле 2019 года Daily Telegraph тоже опубликовала статью, основанную на этих утечках.

До всеобщих выборов в Британии, несмотря на критику, правительство отказалось обнародовать отчет о российском вмешательстве в британскую политику. Премьер-министр Борис Джонсон заявил на этой неделе, что отчет об этом будет опубликован после того, как новый парламент приступит к работе.

BuzzFeed и фейковые новости

Сайт BuzzFeed Новостной раздел BuzzFeed стал одним из главных ресурсов, привлекших внимание к вопросу о дезинформации в интернете и фейковых новостях, во время предвыборной кампании в США в 2016 году.

Тогда журналисты BuzzFeed раскрыли огромную сеть с базой в Македонии, которая публиковала выдуманные новостные истории, подогревая интерес к предвыборной кампании.

Подобные истории публиковались для того, чтобы нагнать трафик на сомнительные сайты и в результате получить больше денег от рекламы.

Представитель BuzzFeed в электронном письме отметил, что лишь небольшая часть публикаций в разделе "Сообщества" проверяются редакторами, а непроверенные посты не индексируются поисковиком Google и не попадают на главную страницу BuzzFeed или в аккаунты в соцсетях.

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Администрация BuzzFeed сняла фейковое интервью с агентом МИ-6, как и другие сомнительные посты, на которые обратило внимание расследование Би-би-си.

В своем заявлении BuzzFeed отмечает: "Несмотря на то что пользовательский раздел BuzzFeed является прекрасным местом для нашей аудитории, чтобы обмениваться позитивным, оригинальным контентом, мы проводим политику нулевой терпимости по отношению к постам, которые нарушают наши правила, запрещающие обманные или лживые публикации".

"Мы убрали ту публикацию, как только узнали о ней, и мы будем тщательно следить за тем, чтобы на BuzzFeed не появлялись фальшивые новости и дезинформация, которые процветают в интернете".

Представитель сайта Quora в своем заявлении также признал, что администрация сайта заблокировала аккаунты, которые Би-би-си индентифицировала как фальшивые.

"Эти профили произвели очень немного контента, и у него было ограниченное количество просмотров, - говорится в заявлении. - У нас имеются собственные механизмы (отслеживания публикаций), и мы проводим регулярные проверки с помощью внешней службы безопасности для мониторинга подобной деятельности".

Представитель платформы Medium Сэнди Ростон сказал, что их ресурс узнал о фальшивых аккаунтах через Reddit и ряд дргих ресурсов.

"Мы боремся со злонамеренными организациями с помощью редакционных ресурсов, автоматической фильтрации и других способов, что затрудняет новым или подозрительным пользователям публиковать посты, в будущем это поможет нам сократить количество подобных случаев".

Би-би-си также обратилась к Reddit, а также в российское министерство иностранных дел за комментариями.