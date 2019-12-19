Отделится ли Шотландия? Эдинбург требует от Лондона разрешения на референдум

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Демонстрация за независимость Шотландии в Глазго в ноябре 2019 года

Через неделю после победы партии Бориса Джонсона на парламентских выборах глава правительства Шотландии Никола Стёрджен официально запросила Лондон о разрешении на проведение второго референдума о независимости. Первый, прошедший в 2014 году, шотландские сепаратисты проиграли, и казалось, что вопрос надолго закрыт - но затем случился брексит.

В четверг правительство шотландской автономии обнародовало свою официальную позицию в виде пространного документа, в котором говорится, что решение Британии выйти из ЕС и результаты последних голосований в Шотландии дают ему законное право требовать нового референдума.

"Большинство жителей Шотландии ясно заявило, что хочет иного будущего, чем то, которого хочет большинство в остальной Британии. Мы должны получить право на то, чтобы рассмотреть альтернативу в виде независимости", - сказала лидер Шотландской национальной партии Стёрджен ранее в парламенте шотландской автономии.

В четверг она объявила, что отправляет премьеру Борису Джонсону официальную позицию ее правительства вместе с предложением провести референдум уже во второй половине 2020 года.

Стёрджен добавила, что Лондон почти наверняка ответит отказом. "Но пусть не питают иллюзий: на этом дело не закончится!" - заявила она.

В связи с этим требованием у людей, не слишком пристально следящих за британской политикой, возникает несколько вопросов:

- Будет ли второй референдум?

- Если будет, то чем он может закончиться?

- Если Лондон не разрешит, то не начнется ли такой же конфликт, как, например, между Мадридом и Барселоной?

- Почему шотландцы вообще хотят отделиться?

Ответы, если вкратце, таковы:

Почему Эдинбург снова требует референдума?

Для Шотландской национальной партии независимость от южных соседей - главная программная цель.

Новый импульс требованиям о референдуме придали результаты досрочных выборов Палаты общин. Кандидаты от ШНП победили в 48 из 59 шотландских округов, и Никола Стёрджен говорит, что таким образом народ Шотландии дал ее партии мандат на то, чтобы добиваться нового голосования о независимости.

Споры о втором шотландском референдуме разгорелись с новой силой в 2016 году, после общебританского референдума о членстве в Евросоюзе. В Шотландии, в отличие от Англии и Уэльса, народ проголосовал против выхода из ЕС, причем перевес сторонников Евросоюза оказался вполне солидным: 62% против 38%.

Никола Стёрджен и ее соратники заявили, что Англия с Уэльсом насильно вырывают Шотландию из ЕС (Северная Ирландия тоже проголосовала против выхода: 56% против 44%), и в этих изменившихся обстоятельствах шотландцы имеют полное право на вторую попытку.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Никола Стёрджен возглавила Шотландскую национальную партию в 2014 году, после того как прежний лидер Алекс Сэлмонд ушел из-за поражения на первом референдуме о независимости

Будет ли референдум?

Это очень сложный политический и юридический вопрос. По закону об автономии Шотландии от 1998 года, согласие на референдум должен дать Лондон - точнее, обе палаты британского парламента. Именно по такой процедуре был организован референдум 2014 года.

Но премьер-министр Борис Джонсон неоднократно говорил, что согласие на тот референдум было дано при условии, что этот вопрос больше не будет подниматься в течение по крайней мере жизни одного поколения, и разрешать новый референдум он не намерен.

Соратник Джонсона и член кабинета Майкл Гоув на прошлой неделе уточнил, что разрешения не будет по крайней мере в ближайшие пять лет, то есть до следующих выборов (если они пройдут в срок).

В 2017 году Никола Стёрджен и парламент Шотландии уже запрашивали Лондон о согласии на новый референдум, но получили отказ.

Доля сторонников и противников независимости среди жителей Шотландии с момента референдума о членстве в ЕС (усредненные данные разных опросов в %, без неопределившихся)

Что будет, если Лондон не разрешит?

Сторонники независимости говорят, что, скорее всего, подадут в суд и попытаются доказать, что шотландский парламент имеет право сам, без согласия Лондона, объявить референдум.

Шотландские правоведы - по крайней мере, часть из них - полагают, что это вполне возможно. С их точки зрения, требование о согласии Лондона - это лишь общепринятое толкование положений закона о шотландской автономии, но их можно истолковать и иначе.

Во всяком случае, Шотландская национальная партия заверяет, что будет действовать строго по закону и не намерена, например, объявлять референдум в одностороннем порядке или устраивать какие-нибудь кампании неповиновения Лондону.

В начале декабря Никола Стёрджен сказала в эфире Би-би-си, что путь односторонних действий, который избрали лидеры сепаратистов Каталонии, "не ведет к независимости".

Следующим же "контрольным пунктом" для Стёрджен и соратников, помимо момента выхода Британии из ЕС, могут стать выборы шотландского парламента в 2021 году.

Если ШНП и другие сторонники независимости одержат на них убедительную победу и получат абсолютное большинство (сейчас у ШНП - относительное большинство, 62 из 129 мандатов), то это будет внушительным аргументом в пользу второго референдума.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Премьер-министр Британии Борис Джонсон (слева) уже сказал первому министру Шотландии Николе Стёрджен, что не разрешит второй референдум об отделении

Если референдум все же будет, то какого ждать результата?

Первый референдум осенью 2014 года сторонники независимости проиграли: 45% против 55%. С тех пор настроения все время менялись, но пока не принципиально.

Все опросы последних лет показывают, что доля сторонников единой Британии среди шотландского электората стабильно превышает долю сепаратистов - за исключением двух эмоциональных всплесков, один из которых случился сразу после референдума 2016 года, а второй вызвал этой осенью своими решительными заявлениями о выходе из ЕС Борис Джонсон (см. график выше).

На выборах 12 декабря Шотландская национальная партия получила 80% шотландских мандатов, но собрала при этом далеко не подавляющее большинство голосов: за ее кандидатов проголосовали 45% избирателей. Таковы особенности британской избирательной системы.

Когда и если референдум будет объявлен, то на настроения шотландцев повлияют, во-первых, ситуация с реальным выходом Британии из ЕС, а во-вторых, агитация сторон перед референдумом. Но как именно они повлияют, сейчас гадать бесполезно.

Почему Шотландия вообще хочет отделиться?

Шотландцы из числа сторонников независимости приводят разные аргументы в защиту своей позиции, но главная причина - это, наверное, все-таки сентиментальное, романтическое отношение к истории Шотландии и идее ее независимости, наследие эпохи национал-романтизма и плод трудов Роберта Бёрнса и Вальтера Скотта.

Шотландия была независимым королевством в течение 800 с лишним лет, с IX века и до 1707 года.

История Шотландии все время была тесно связана с историей Англии, многие их монархи были родственниками (что не мешало им воевать), но они все же оставались совершенно отдельными королевствами - пока в 1603 году трон после бездетной Елизаветы Тюдор не унаследовал Джеймс (Яков) Стюарт, став одновременно королем и родной Шотландии, и Англии.

А еще через 100 бурных лет парламенты Шотландии и Англии проголосовали за союз двух стран и создание Великобритании.