"Я жил в канализации": кто они, бездомные в Англии?

Image caption Дерк Холдинг четыре месяца провел в канализации

Количество бездомных в Англии, согласно официальной статистике, удвоилось по сравнению с 2010 годом. Но как люди оказываются на улице без крыши над головой и как они выживают?

Тысячи людей проводят ночь на улице. Последний раз их пытались подсчитать в 2018 году - тогда за одну ночь в Англии насчитали 4677 бездомных.

Это на 2% меньше, чем было в предыдущем году, но на 165% больше по сравнению с 2010 годом.

"Холодно и страшно"

Дерку Холдингу 51 год, он говорит, что почти всю жизнь провел на улице. В начале этого года он прожил четыре месяца в канализации в Брайтоне, на юге Англии.

Он регулярно оказывался на улице с десятилетнего возраста. Тогда он сбежал из интерната, где, по его словам, подвергался сексуальному насилию.

В первый период бездомности у него появилась зависимость от обезболивающих. Он оказался в тюрьме, где смог избавиться от своей зависимости.

Но после освобождения его поселили, по его словам, в дом с наркоманами, и он снова ушел на улицу.

"На улице холодно и страшно, - говорит он. - Никогда не знаешь, что сейчас произойдет. Половину времени ты просто лежишь с закрытыми глазами, но голова по-прежнему работает, так что по-настоящему выспаться не получается".

"Быть бездомным - это видеть, как люди нападают друг на друга с ножами, драки и другие ужасные вещи", - продолжает Дерк.

"Мне было хуже всего, когда я жил в канализации. Мне надоело чувство унижения, когда люди смотрят на тебя сверху вниз и думают, что ты ни на что не годен. И я просто решил жить в канализации".

"Я соорудил там что-то вроде кровати. В первую ночь было очень холодно, я весь промок, а вокруг бегали крысы. Это было ужасно - холодно и мокро, но я выжил".

Дерк Холдинг зарабатывает, читая вслух стихи на улицах, а кроме того, работает волонтером в благотворительной организации Sussex Homelessness Support ("Помощь бездомным Сассекса") и раздает полученные от организации пожертвования другим бездомным.

"Я пытаюсь помочь другим, а не скатываться все ниже. Я теперь лучшего мнения о нашем обществе".

"Не все из нас наркоманы и алкоголики"

Image caption Саманта Берд считает, что прохожие смотрят на нее свысока

Большинство бездомных - мужчины, но при последнем подсчете оказалось, что 642 из них (то есть 14%) женщины.

30-летняя Саманта Берд живет на улицах Бирмингема уже два года.

"Меня оставили в детском доме, когда мне был всего год. Потом меня переводили из одной приемной семьи в другую", - говорит она.

"Я вернулась в Бирмингем и сначала жила в доме с другими людьми, но у меня начались серьезные психологические проблемы, и меня отправили в психиатрическую больницу".

"Поскольку я не получала пособия по оплате жилья, когда была в больнице, хозяин квартиры распорядился, чтобы я съехала через 28 дней. Я пыталась объяснить ему, что была в больнице, показывала справку, но ему было все равно".

Саманта говорит, что жить на улице опасно, и прохожие часто смотрят на нее свысока.

"Мой знакомый спал на тротуаре, и кто-то пнул его в лицо", - говорит она.

"Я предпочла бы, если бы люди подходили и просто спрашивали, как мы оказались на улице, а не судили нас, говоря - посмотрите, она наркоманка, она алкоголичка… Мы не все такие".

Сколько людей спят на улице?

4677 бездомных было обнаружено в Англии одной осенней ночью в 2018 году. Из них 1283 человека были в Лондоне.

Но подсчитывались лишь те, кто либо спал, либо собирался ложиться под открытым небом или в неподходящих для этого зданиях - многоэтажных парковках, в подворотнях или просто на лестницах.

Те, кто был в приютах для бездомных или общежитиях, не подсчитывались, хотя официально они тоже считаются бездомными.

Согласно данным администрации Большого Лондона, на улице, хотя бы временно, оказывается все больше людей. За 2018-2019 финансовый год социальные работники в одной лишь британской столице помогли 8855 бездомным.

"Я весь день сижу под мостом"

Image caption Энтони спит в подворотне

Энтони живет на улицах Линкольна и говорит, что оказался бездомным уже второй раз за этот год.

"Все дело в наркотиках и тюрьме. Я вышел из тюрьмы пять недель назад".

Энтони спит в подворотне большого магазина вместе с другими бездомными.

"Я приглядываю за Дазом и Джеком. Мне нравится быть с другими и как-то им помогать", - говорит он.

"Работники магазина будят нас в семь утра, после чего я собираю свои вещи, иду завтракать, добываю себе метамфетамины и иду сидеть весь день под мостом".

"Я на улице так давно, что даже не хочется, чтобы меня снова арестовали. Это, конечно, грустно, но я предпочту быть на улице, а не в тюрьме", - продолжает Энтони.

Он хотел бы, чтобы прохожие просто здоровались с бездомными.

"Не надо на них косо смотреть или старательно их обходить. Это может случиться с каждым. В прошлом у меня тоже все было".

"Я хочу свое жилье"

Image caption Дэвид предпочел бы, чтобы с ним просто поговорили - для него это важнее денег

Дэвиду 28 лет. Он говорит, что стал бездомным в 15 лет, когда, по его словам, мать выгнала его из дома. В Бирмингеме прохожие его игнорируют, считает он.

"Если бы вы подошли и поговорили со мной пару минут - это было бы в разы лучше, чем если бы вы просто дали мне 20 фунтов".

"Все образуется, я в этом уверен. Может быть, уже в следующем году у меня будет свое жилье или хотя бы нормальная работа", - говорит он.

Дэвид говорит, что ему не страшно жить на улице.

"Я в Бирмингеме уже давно, и многих знаю. Так что, если будут какие-то неприятности, я точно знаю, что мне лишь стоит отправиться в центр города, и мне придут на подмогу", - говорит Дэвид.