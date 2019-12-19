Импичмент Трампа вряд ли приведет к его отстранению. Почему же демократы за него проголосовали?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент.

Палата представителей конгресса обвиняет президента в том, что тот оказывал давление на правительство Украины в своих внутриполитических интересах, а также препятствовал проведению расследования конгрессом.

Во время голосования по импичменту едва ли не все демократы высказались за, а все республиканцы - против.

Теперь обвинения в адрес президента будет рассматривать сенат, и теоретически, он может отстранить Трампа от должности за несколько месяцев до выборов. Но вероятность этого крайне мала, поскольку большинство сенаторов - республиканцы, лояльные президенту.

Почему Трамп вероятнее всего останется президентом?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Трамп предстанет перед судом в сенате в 2020 году

Для смещения президента необходимы голоса двух третей сенаторов - 67 из 100.

Из 100 сенаторов 53 республиканцы. Это означает, что демократам необходима поддержка 20 республиканцев, а также всех 45 демократов и двоих независимых сенаторов.

На данный момент подобное развитие событий маловероятно, сказал в интервью Би-би-си профессор юриспруденции Ричмондского университета в штате Вирджиния Карл Тобайас.

Несмотря на то, что сенаторы должны быть беспристрастными, подобно присяжным, лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл уже назвал процесс импичмента политически ангажированным и заявил, что не будет занимать нейтральную позицию во время слушаний.

"Я не беспристрастный присяжный. Это политический процесс. Ничего общего с судебной процедурой он не имеет", - сказал он.

"Палата представителей одобрила импичмент из узкопартийных соображений. Я думаю, что сенат также примет свое решение исходя из узкопартийных соображений", - добавил он.

Профессор Тобайас говорит, что степень межпартийной поляризации его беспокоит.

"Некоторые республиканцы в сенате уже сказали, как они намерены голосовать, несмотря на то, что они не слышали свидетелей, не видели доказательств и даже не обсуждали этот вопрос, - говорит он. - Если они изображают из себя присяжных, то странно, как они уже решили, каким будет вердикт".

Рискованный шаг

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп назвал импичмент войной против демократии

За всю историю США импичмент был объявлен лишь двум президентам - Эндрю Джонсону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998. Оба были оправданы в сенате.

Для демократов решение вынести импичмент президенту в год выборов чревато риском.

Хотя импичмент может повредить предвыборной кампании президента, этот процесс также может затруднить переизбрание в конгресс демократов в тех округах, где Трамп популярен.

Так почему же противники президента пошли на столь рискованную стратегию?

Защита конституции

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси часто вызывает гнев Трампа

"Мы должны защитить конституцию и баланс между ветвями власти. Ясно, что он совершил деяния, за которые следует объявлять импичмент, и если бы мы оставили это без последствий, то был бы создан опасный прецедент на будущее", - сказала Би-би-си председательница Ассоциации демократов за рубежом Джулия Брайан.

"Это наш конституционный долг, это наша моральная ответственность. Конгресс не может игнорировать совершенно ясные доказательства, представленные нам людьми, занимающими нейтральную позицию", - добавила Брайан, которая также входит в состав Национального комитета Демократической партии.

Трамп категорически отрицает, что превысил свои полномочия, якобы приостановив военную помощь Украине и требуя от Киева начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Президент направил спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси яростное письмо, в котором он отрицает, что превысил свои полномочия, и обвиняет Пелоси в том, что она объявила войну американской демократии.

Профессор Тобайас считает, что демократы, выступающие против Трампа, считают его импичмент своим долгом.

"Они считают, что их присяга обязывает их так поступить, тем более что, по их мнению, нет никакой гарантии, что Трамп не продолжит нарушать свою клятву. Думаю, у демократов есть опасение, что он может попытаться подтасовать выборы, до которых остается меньше года, - вот о чем здесь все сейчас переживают", - говорит профессор.

Электоральные расчеты

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Трамп категорически отрицает, что оказывал давление на Украину ради своей политической выгоды

Но директор программы политического менеджмента в Университете Джорджа Вашингтона профессор Тодд Белт отмечает, что у конгрессменов-демократов есть и политические расчеты.

"Демократы учитывают, что думают об импичменте их избиратели. Если бы они не пошли на импичмент, то многим из них было бы сложно переизбраться, - говорит он. - Точно так же республиканцы опасаются, что если они не поддержат президента, то им будет сложно быть переизбранными".

Североамериканский корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер говорит, что ядерный электорат демократов уже много месяцев громко требует импичмента.

"Если бы демократы в конгрессе не решились на импичмент, они навлекли бы на себя гнев своих самых лояльных сторонников, против них бы выдвинулись серьезные соперники на праймериз, да и сами выборы можно было бы проиграть, поскольку демократический избиратель на них бы не пришел", - говорит он.

Держать Трампа в напряжении

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Демократы дают понять, что процесс импичмента - лишь один из способов оказывать давление на Трампа.

Расследование в палате представителей пролило определенный свет на бизнесы Трампа, а также на деятельность его приближенных, в особенности его личного адвоката, бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.

Выяснилось, что Джулиани сыграл ключевую роль в отставке американского посла в Киеве Мари Йованович, в которой он видел препятствие своей деятельности по поиску компромата на Байдена.

"Я предвижу, что скоро начнутся несколько судебных разбирательств, связанных с деятельностью президента, а также Руди Джулиани и его партнеров на Украине", - говорит профессор Белт.

"Может быть, начнутся разбирательства коммерческой деятельности Трампа. Кроме импичмента у демократов есть еще много способов концентрировать внимание общества на неприемлемых действиях президента".

Информация, которая будет оглашена в рамках этих процессов, может отрицательно отразиться на репутации Трампа.

Изменится ли общественное мнение?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вопрос импичмента расколо американское общество

Демократы считают, что избиратели будут более внимательно следить за следующей стадией импичмента.

Согласно результатам опросов общественного мнения, электорат расколот по вопросу об импичменте и смещения Трампа практически пополам.

Во вторник Washington Post и Эй-би-си опубликовали результаты последнего опроса: 49% респондентов за импичмент и смещение Трампа, а 46% против.

Падение рейтингов привело к отставке президента Ричарда Никсона в 1974 году, так как ему почти наверняка грозили импичмент и смещение с должности.

Но, как отмечает профессор Белт, Трампа поддерживает большинство сенаторов и, соответственно, ему вряд ли что-либо грозит.

"С Никсоном демократы никуда не спешили и дозированно выдавали новую информацию, которая увеличивала негативные рейтинги президента", - говорит он.

"И в этот раз, если бы демократы отвели на этот процесс больше времени, то могли бы вскрыться как новые преступления, так и новые доказательства. Но демократы препочли покончить с этим как можно скорее, чтобы сконцентироваться на других вещах, которые помогут им переизбраться", - добавляет он.