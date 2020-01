"Джентльмены" Гая Ричи - назад к истокам и возвращение формы ★★★★☆

Правообладатель иллюстрации Miramax

Сумеют ли "Джентльмены" оправдать надежды и вернуть Гая Ричи к искрометному блеску и плещущей через край энергии дебютных "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш"? Это главный вопрос, волновавший поклонников режиссера в преддверии выхода в свет новой картины.

Даже разуверившихся было в таланте режиссера скептиков типа меня фильм манил. Манил обещанием стиля, изящества и закрученного, увлекательного сюжета из жизни переплетающихся слоев криминального низа и аристократического верха Британии. Манил плеядой звезд - Мэттью Макконахи, Хью Грант, Колин Фаррелл. И названием - коротким, броским, стильным и многозначным.

Вне зависимости от того, насколько успешно режиссеру удалось решить поставленную "Джентльменами" задачу - вернуться к завораживающей магии своих первых картин - новый фильм являет собой очень интересный срез ментальности Гая Ричи, его представлений о самом себе и о стране, в которой он живет.

Джентльмены и одна дама. Актеры и режиссер. Слева направо: Генри Голдинг, Гай Ричи, Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Мишель Докери и Хью Грант перед показом фильма в Нью-Йорке. 11 января 2020 г.

Дорога к "Джентльменам"

Основания для надежд были. Но были и сомнения. Для многих минувшие с момента памятного дебюта два десятилетия в жизни Ричи были наполнены не столько кино, сколько светской хроникой - браком, бракоразводным процессом и скандальным разделом детей с Мадонной. За эти годы он переехал из вскормившего его вдохновение Лондона с гангстерами его восточных окраин в благополучный, комфортабельный и пресный Голливуд.

Снятый им за эти годы почти десяток фильмов оставлял в лучшем случае смешанное ощущение. Даже лучшие из них - два "Шерлока Холмса" - тоже оставляли некоторое чувство неудовлетворенности: тонкий интеллектуализм и глубинная интуиция конан-дойлевского героя были подменены бесконечной суетой экшн, хотя воспроизведенный с помощью компьютерной графики викторианский Лондон выглядел удивительно стильно.

В пору счастливого брака с поп-звездой. Мадонна, Гай Ричи, их сын Рокко и дочь Мадонны Лурдес. 2007 г.

Романтическая комедия "Унесенные" (2002), в которой Ричи снял свою звездную супругу Мадонну, и вовсе была удостоена уничижительных наград: "Золотой Малины" за худшую режиссуру и номинации на "Золотую Малину" за худший фильм.

"Револьвер" (2005) был критикой разгромлен за претенциозность и слишком навороченный сюжет.

Чуть более благосклонно, но все равно в лучшем случае сдержанно критика отнеслась к криминальной комедии "Рок-н-ролльщик" (2008), в которой Ричи вернулся в излюбленный мир гангстерского Лондона и в котором мелькнули проблески возвращения к былому блеску.

Затем последовал шпионский триллер "Агенты А.Н.К.Л." - по оценке известного сайта Rotten Tomatoes, "неровный экшн, где едва-едва набирается стиль, чтобы перекрыть полное отсутствие содержания".

Экранизация классического древнего мифа "Меч короля Артура" провалилась не только у критики, но и в прокате, и намеченные было планы по созданию грандиозной шестисерийной эпопеи пришлось отменить.

Коммерческий провал "Артура" был вполне компенсирован успехом следующей картины - тоже сказки. "Аладдин" собрал в мировом прокате свыше миллиарда долларов и стал самым крупным бизнес-достижением Гая Ричи. Что не спасло и этот фильм от упреков критики, которая сочла, что по сравнению с исходной диснеевской картиной 1992 года новый римейк явно не тянет.

Cтилистический и тематический разброс, метания между эпохами, стилями и жанрами, отсутствие стабильности - как художественной, так и коммерческой - подвели многих в киномире к готовности полностью списать Гая Ричи со счетов как интересного, способного еще если не удивить, то хотя бы порадовать режиссера.

Сам он понимал это, наверное, не хуже других. Понимал видимо и то, что вернуть себе имя и вернуть себя к себе самому - прежнему, яркому и изобретательному, он сможет, лишь вернувшись к истокам - стильной, умной, ироничной криминальной комедии.

История

"Да, мы во многом опирались на ранние фильмы Гая, но хотели сделать более взрослую, более серьезную версию тех картин, которые его прославили", - говорит соавтор Ричи по сценарию и продюсер картины Айван Аткинсон.

Сюжетная линия "Джентльменов" разворачивается как захватывающая история, которую журналист Флетчер (Хью Грант, справа) рассказывает консильери наркобарона Микки Пирсона Рэймонду (Чарли Ханнэм)

В центре картины - успешный, элегантный, лощеный американец Микки Пирсон (Мэттью Макконахи). Еще будучи студентом Оксфорда, он, как с сарказмом повествует с экрана выполняющий роль рассказчика таблоидный журналист Флетчер (Хью Грант), увлекся растениеводством - попросту выращиванием и продажей марихуаны.

Постепенно он создал целую империю по производству наркотика и придумал для этого остроумный ход - плантации для культивирования травы он разместил под землей. Но не просто под землей, а под частными угодьями беднеющих английских аристократов. Схема оказалась чрезвычайно действенной и выгодной для всех ее участников. Подземные плантации надежно укрыты от глаз полиции, аристократы получают ежегодную внушительную ренту от использования земли, а Микки стремительно богатеет.

Богатеет настолько, что решает выйти из сомнительного бизнеса, окэшиться, продать свою империю другому наркобарону, своему соотечественнику тоже американцу Мэтью Берджеру, и, получив изрядный куш в размере 400 млн фунтов, зажить вожделенной жизнью того самого английского аристократа - укрыться в приобретенном имении, охотиться и наслаждаться отдыхом и покоем в обществе красавицы-жены Розалинд (Мишель Докери).

Преуспев на почве торговли марихуаной, Микки Пирсон (Мэтью Макконахи) стремится к спокойной и обеспеченной жизни английского аристократа в обществе красавицы жены Розалинд (Мишель Докери)

Надменный Пирсон успел, однако, насолить редактору лондонского таблоида, который нанимает пройдоху-журналиста Флетчера для расследования дел американца. Тот не просто собрал полное досье на Пирсона, но облек его в форму киносценария, и, придя в дом его ближайшего соратника Рэймонда (Чарли Ханнэм), который вслед за ставшей хрестоматийной по "Крестному отцу" мафиозной иерархией носит гордый титул "консильери", излагает всю захватывающую историю Пирсона и заодно нам, зрителям. Он уже не готов удовлетвориться "скромным" - в 150 тысяч фунтов - гонораром, который ему обещал таблоид, а требует за неразглашение обнаруженных им фактов ни много ни мало 20 миллионов.

Гай Ричи обожает лихо закрученные сюжеты, нет смысла пересказывать здесь все нередко до абсурдности немыслимые повороты этой картины. Достаточно сказать, что здесь есть и китайская мафия, и чернокожие подростки-бандиты восточного Лондона с их тренером-боксером (Колин Фаррел), и принудительное скотоложество, и даже неизбежные для современной лондонской жизни русские олигархи со своими безжалостными подручными.

Следить за всеми хитросплетениями многослойной истории непросто, но невероятно увлекательно - она захватывает и заставляет вспомнить лучшие ранние картины Гая Ричи, хотя по энергии и искрометности все же им уступает.

Альтер-эго режиссера

Как и его герой, Гай Ричи сегодня иной, чем в безрассудной молодости. Отсюда и большая расслабленность, большая рассудительность, стремление если не уйти на покой, то жить спокойно размеренной жизнью.

Сходство между Гаем Ричи и Микки Пирсоном бросаются в глаза.

Как и Микки, Гай, несмотря на свое более чем приличное происхождение (родословная семьи восходит аж к королю Эдуарду I, а среди родственников числится и герцогиня Кембриджская Кейт, супруга принца Уильяма и вероятная будущая королева), начинал он как мелкий торговец марихуаной - после того, как в возрасте 15 лет его вышибли из школы.

В недавнем интервью он не без иронии признался, что вполне возможно, никогда бы не бросил это занятие, будь он в нем хоть немного успешным: "Продавец наркотиков из меня был никудышный. На самом деле быть хорошим драг-дилером совсем не просто".

Провалившись на поприще наркоторговли и став кинорежиссером, Гай Ричи сумел, тем не менее, в полной мере воплотить мечту своего героя и вести жизнь тех самых аристократов, под землей которых Микки Пирсон оборудовал свои марихуанные плантации.

Загородная усадьба Гая Ричи Эшкомб Хаус, которую он приобрел еще во время брака с Мадонной и в которой живет теперь со своей нынешней женой Джеки Эйнсли Ричи

Живет он в роскошной загородной усадьбе Эшкомб Хаус, в графстве Уилтшир с поместьем площадью 400 гектаров. Поместье древнее, первый дом там был построен еще в XVII веке, в 1930-е им владел знаменитый фотограф и дизайнер Сесил Битон. Интерьер дома расписал художник Джон Уислер, а часто бывавший там в гостях Сальвадор Дали использовал дом в качестве фона для одной из своих картин.

Ричи приобрел дом в 2001 году, в ту пору, когда он был еще женат на Мадонне. По соглашению о разделе имущества во время развода он сохранил его за собой, и теперь здесь среди прочего - и носящая имя своего владельца пивоварня Gritchie.

Лондонский паб Punchbowl, которым Ричи владел до 2008 года

Страсть к пиву, местам, где его варят, подают и пьют - тоже общая черта Микки Пирсона и Гая Ричи. Главного "джентльмена" мы впервые видим в принадлежащем ему пабе Lore of the Land - именно так называется реальный паб Гая Ричи в лондонском районе Фицровия. Доля в Lore of the Land принадлежит другу Ричи Дэвиду Бекхэму, но это уже не первое питейное заведение режиссера - до 2008 года он владел пабом Punchbowl в фешенебельном Мейфэр.

А барбекю-печка, играющая столь заметную роль в "Джентльменах", - собственное изобретение Ричи. Как и пиву Gritchie, он присвоил ей собственное имя Ritchie Fire Table и намерен запустить новинку в промышленное производство - премьерная презентация новой печки произойдет в мае этого года на знаменитом Chelsea Flower Show. Впрочем, лучшей рекламы, чем участие в фильме Гая Ричи для такого товара придумать трудно.

В создание печки он вложил не меньше творчества, чем в кино. "Вы даже не представляете себе, сколько радости мне доставила работа над нею", - с гордостью признавался он в интервью Times.

Как и Микки, Ричи носит твидовые костюмы, вращается в кругах настоящих аристократов, устраивает для гостей охоту у себя в имении.

В какой же степени в образе главного героя "Джентльменов" мы видим на экране отражение его создателя?

"В немалой, - нисколько не смущаясь, отвечает Ричи. - Ведь говорят же, что писать нужно о том, что ты хорошо знаешь".

Добрая старая Англия и современная Америка

Микки Пирсон - американец. Но он погружен в Англию, в ее правила, привычки, нравы и традиции. Разнообразная и пестрая картина жизни страны - не только фон всех происходящих в "Джентльменах" невероятных приключений. Эта фактура - полноправный герой фильма, наблюдения над нею и размышления о ней - важнейшая его составляющая, и в этом Гай Ричи, в отличие от зачастую фантасмагоричных сюжетных разветвлений, вполне реалистичен и серьезен.

"Меня интересует английская культура, английские субкультуры и любые их проявления. Я большой ее поклонник", - сказал он на лондонской премьере картины.

Как и положено в гангстерском фильме в багажнике автомобиля непременно обнаруживается труп. Тренер (Колин Фаррелл, слева) и Рэймонд (Чарли Ханнэм)

Проявлений английской культуры - самых разных, зачастую противоположных друг другу, и в то же время тесно друг с другом сплетающихся - в фильме множество. Тут и вековая традиция - аристократические имения, охота, пабы и падкие до сенсации таблоиды. И самая что ни на есть современность - наркоторговля, русские олигархи, подростковые чернокожие банды, ритмичный и агрессивным грайм - новейшая, чисто британская разновидность рэпа.

Или вот совсем уж внутренняя шутка - в Британии широко известно, что Хью Грант, подвергшийся не так давно бесцеремонным хакерским нападкам британских таблоидов, вошел в координационный совет созданной для борьбы с ними специальной организации Hacked Off. Именно ему Ричи доверил роль насквозь прожженного, циничного хакера, с которой, кстати сказать, известный актер справился с присущими ему легкостью и изяществом.

Ну и конечно восходящее в глубь истории и в свете брексита становящееся все более актуальным единение Америки и Англии - столь явственное и в судьбе, и в личности самого Гая Ричи, и в смешении двух культур в его "Джентльменах".

"Есть давняя традиция слияния американских денег и английского высшего общества и всех сопутствующих этому слиянию надежд и устремлений - финансовых и классовых - говорит Ричи. - Я знаю многих американцев, которые тянутся к английскому образу жизни - ведь мало что может с ним тягаться".

Джентльмен Гай Ричи знает, что говорит.

Легализация марихуаны - за или против?

Выращивание и продажа конопли - главный бизнес, вокруг которого крутятся все острые сюжетные коллизии фильма. Дело, которым занимаются герои картины, стало для Ричи поводом отразить в фильме и актуальную политическую реальность - наркомагнаты здраво рассуждают, насколько Британия, пока еще не поддающаяся стремительно наступающей в Америке легализации марихуаны, остается для них бизнес-оазисом. Но на том, уровне, на котором действует Микки Пирсон, деловые люди вовсю обсуждают будущие огромные прибыли от легализации.

Фильм можно рассматривать и как аргумент во вспыхивающей в Британии время от времени с разной степенью интенсивности дискуссии о легализации марихуаны. Сам Ричи, однако, в дискуссии не участвует и на неизбежные в связи с выходом фильма вопросы на эту тему отвечает весьма уклончиво: "С одной стороны я отношусь к этому весьма либерально, но с другой признаю, что нужны законы и ограничения и нередко сам себя ловлю на собственной консервативности. Есть достаточно веские аргументы за, как есть аргументы и против. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Люди, опыт которых в пользовании марихуаной положителен, выступают за легализацию. Я же знаю массу обратных примеров, когда курение травы приводило к шизофрении".

Все переговоры Микки Пирсон предпочитает вести в своем собственном пабе

И добавляет, что категорически против легализации других наркотиков, помимо марихуаны.

Продолжение следует?

Еще одна привлекательная, во всяком случае, для синефилов, черта фильма - его постмодернистская игра в кино. Он разворачивается не столько как реальная история, сколько как экранизация того самого сценария Флетчера, купить который журналист предлагает помощнику Пирсона.

В конце фильма Флетчер приходит со своим сценарием на фирму Miramax, которая, собственно, стала продюсерской компанией "Джентльменов". Оказывается, Miramax вполне себе существует, несмотря на полный карьерный, финансовый и личностный крах своего основателя Харви Вайнштейна.

А в самом конце картины, когда Пирсона похищают русские мафиози, верные ему чернокожие боксеры расстреливают в упор похитителей.

Вездесущий Флетчер тут же подбегает, чтобы увидеть главного героя истории. Однако в машине его нет.

"Будет в сиквеле", - уверенно говорит закадровый голос.

Будет сиквел или нет - говорить пока рано. Но аппетит к продолжению Гай Ричи пробудил.

В российский прокат "Джентльмены" выходят 13 февраля.