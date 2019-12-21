Как воссоздать образ человека по кусочку жвачки и зачем сурикатам боевые танцы

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Как воссоздать образ человека по кусочку древней жвачки?

Правообладатель иллюстрации NATURE COMMUNICATIONS

Датские ученые, давшие этой девушке имя - Лола - и нарисовавшие ее портрет, не были с ней знакомы, никогда ее не видели и вообще не имеют никаких доказательств ее существования - кроме кусочка березовой смолы возрастом 5700 лет. Между тем именно этот кусочек, служивший древней жвачкой, поведал множество интересных подробностей из жизни девушки.

Березовую смолу извлекали из древесины путем нагревания и использовали в качестве клея для изготовления каменных орудий труда еще в среднем плейстоцене более чем 125 тысяч лет назад.

Смолу использовали также как лекарство и просто для забавы, точно так же, как сегодня мы жуем жевательную резинку.

Правообладатель иллюстрации NATURE COMMUNICATIONS

Именно такую древнюю жвачку с остатками слюны обнаружили исследователи на датском острове Лолланн и смогли извлечь из нее полный геном человека - Лолы.

ДНК, содержавшаяся в смоле, по качеству оказалась ничуть не хуже ДНК, извлекаемой из настоящих, хорошо сохранившихся костей или зубов.

По ней специалисты определили, что жевала смолу девушка с темной кожей, каштановыми волосами и голубыми глазами.

"Такое сочетание физических характеристик и раньше наблюдалось у европейцев, занимавшихся охотой и собирательством, и было распространенным в тот период, а светлая кожа появилась позже в процессе адаптации", - объясняют авторы исследования.

Кусочек смолы выявил, помимо прочего, следы ДНК фундука и утки, их скорее всего ела Лола перед тем, как положить жвачку в рот. Анализ ДНК показал также, что девушка, скорее всего, плохо переносила лактозу, а также была заражена вирусом Эпштейна-Барра, вызывающим инфекционный мононуклеоз.

"Результаты наших исследований выявили огромный потенциал березовой смолы как источника ДНК, способного рассказать об истории заселения Европы, здоровье людей и даже об их стратегии выживания", - утверждают датские ученые.

Доказано: электронные сигареты вредны

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Если у вас до сих пор были сомнения в том, вредны ли электронные сигареты, пусть они рассеются, как табачный дым.

Научное исследование (кстати, первое долгосрочное исследование такого рода), проведенное американским профессором медицины Стэнтоном Гланцем, показало, что вейперы имеют на 30% больше шансов заработать хроническое заболевание легких вроде астмы или эмфиземы, чем некурящие. И едва ли их обрадует тот факт, что для курильщиков обычного табака такой шанс еще выше.

Причем у некоторых вейперов симптомы тяжелых легочных заболеваний развились уже через три года после начала употребления электронных сигарет.

По мере того, как росла популярность вейпинга, множились и истории о сожженных легких или случайном вдыхании ядовитых металлов, но при этом все опасались долгосрочных эффектов от курения электронных сигарет, и никто не ожидал, что эффекты эти станут проявляться так быстро.

"Собственно, новое исследование по сути подтверждает потенциальное снижение вреда для здоровья при переходе на электронные сигареты", - подчеркивает доцент Института онкологических исследований Дана-Фарбер в Бостоне Энди Тан. По его словам, статистика подтверждает, что вейпинг разрушает легкие, но значительно медленнее, чем курение табака.

При этом исследование выявило еще одну опасную тенденцию: многие люди, переключившиеся на электронные сигареты, продолжают баловаться обычными, а это наносит их здоровью дополнительный вред.

Действительно, если у обычных курильщиков вероятность развития легочных заболеваний в 2,5 раза выше, чем у некурящих, то у тех, кто одновременно курит и те, и другие сигареты, этот риск повышается уже в 3,3 раза.

"Большинство из тех, кто перешел на электронные сигареты, продолжают курить и обычные, утверждает профессор Гланц, - и в таком случае к риску, связанному с курением табака, присоединяется риск от электронных сигарет".

Печень из принтера: как настоящая, только маленькая

Правообладатель иллюстрации FAPESP

Нужно ли беречь свою печень, если можно напечатать новую?

Бразильские ученые смогли создать на основе донорской крови миниатюрную печень, которая при этом выполняет все функции настоящего органа, вырабатывая нужные белки, сберегая витамины и даже производя желчь.

В ходе эксперимента сотрудники Исследовательского центра генома человека и стволовых клеток при университете Сан-Паулу совместили технологии биоинженерии с трехмерной биопечатью. В результате получилась ткань, сохраняющая свойства печени значительно дольше, чем при всех предыдущих попытках.

По словам исследователей, весь процесс, от забора крови пациента до производства функциональной ткани, занимает всего 90 дней и состоит из трех ступеней: перепрограммирования клеток крови для возвращения им первоначальных характеристик стволовых клеток (за открытие этой технологии японец Синъя Яманака в 2012 году получил Нобелевскую премию по медицине), печати на 3D-принтере с использованием гелеобразных биочернил и дальнейшего вызревания органа в питательной среде в течении 18 дней.

Собственно, главная инновация заключается в том, как стволовые клетки включаются в биочернила.

"Вместо того, чтобы печатать индивидуальные клетки, мы разработали метод их группирования. Эти сгустки, или сфероиды, как мы их называем, и составляют основу печеночной ткани, позволяя ей дольше сохранять свою функциональность, - поясняет один из авторов эксперимента Эрнесту Гуларт.

Хотя опыт бразильцев ограничивался созданием миниатюрной печени, та же самая технология может быть использована в будущем для печати полноценных органов для трансплантации.

Боевые танцы милых и пушистых

Если вы думаете, что сурикаты - это такие пушистые и безобидные существа, которые потешно встают на задние лапки и дружно вертят головами, что ж, вы правы, но только отчасти. Потому что эти зверьки бывают злобными и агрессивными.

"Мы обнаружили, что разные группы сурикатов нетерпимо относятся друг к другу, в большинстве случаев противостояние сопровождается проявлением агрессии, а порой заканчивается физическим насилием", - объясняет антрополог из Университетского колледжа Лондона доктор Марк Дибл, 11 лет изучавший поведение сурикатов в пустыне Калахари.

Сурикаты живут стабильными группами с очень высоким уровнем социализации. Группа обычно состоит из нескольких кланов, в каждом клане может быть до 20 особей, но доминируют в нем альфа-самец и его подруга, которые и обеспечивают основной приплод.

Сурикаты - животные территориальные, они метят свои земли и бдительно стерегут границы, а это значит, что им часто приходится вступать в стычки с соседями.

В ходе наблюдений исследователи выявили шесть моделей поведения при встрече враждебных групп. Это рекогносцировка, когда противники внимательно изучают друг друга, преследование врага, исполнение боевого танца, отступление, разорение вражеских нор и, наконец, агрессивный физический контакт. Все эти шесть моделей могут применяться в разных последовательностях, а вся заварушка длится обычно не более 20 минут.

И хотя в подавляющем большинстве случаев противостояние заканчивается не боем, а отступлением одной из групп, изредка дело все же доходит до драки, причем исследователи даже отметили один смертельный исход.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption И это - глаза убийцы?

Зачинщиком как правило выступает альфа-самец, реже - альфа-самка или вторые номера в окружении лидера. Победа чаще остается за более многочисленной группой, у которой больше детенышей.

По словам доктора Дибла, поведение сурикатов очень многое может рассказать о нашем собственном социуме.

"Если мы хотим понять корни насилия в человеческом обществе, нам нужно взглянуть на процесс эволюции, посмотреть, как воюют между собой группы животных, чего они добиваются и что теряют", - заключает доктор Дибл.