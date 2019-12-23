"Там семья". Как северокорейские работники массово уезжают из России

Из России массово выехали северокорейские работники. Это связано с санкциями ООН против Северной Кореи. За последние недели в России массово закрылись строительные компании, швейные производства и даже рестораны, где работали граждане Северной Кореи.

Ресторан "Корё", самый известный ресторан северокорейской кухни в Москве, работал практически всю неделю до 22 декабря. Там можно было попробовать плов с кимчи и салат из папоротника.

По вечерам в зале было много посетителей - были заняты больше половины столов, некоторые сдвинуты для больших групп.

По телефону ресторана всю прошлую неделю отвечали, что не знают, до которого часа будут работать в субботу и откроются ли в воскресенье.

"Мы не имеем права говорить, - сказал корреспонденту Би-би-си один из работников ресторана. - У нас будет новый владелец. Позвоните лучше в посольство". Дозвониться до посольства Би-би-си не удалось, но директор в ресторане к этому времени уже сменился - вместо Ким Е Сона его возглавил уроженец Казахстана Вадим Ким, следует из данных СПАРК.

В воскресенье ресторан оказался закрыт на ремонт, а его сайт перестал работать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ресторан "Корё" в Москве

В Москве было еще как минимум два северокорейских кафе - "Рынрадо" на Ломоносовском проспекте и "Минсон" на Мосфильмовской. Оба - примерно в 15 минутах ходьбы от посольства КНДР. К 22 декабря они тоже оказались закрыты. На окнах "Рынрадо" - объявление об аренде.

Русская служба Би-би-си обзвонила северокорейские и российские компании, которые нанимали северокорейских работников - строителей, швей и других специалистов. Телефоны многих из них не работали или по ним отвечали новые арендаторы зданий.

"Читайте внимательно закон, вся корейская диаспора выехала", - раздраженно сказали корреспонденту по телефону подмосковной строительной компании "Моран-строй".

"Завтра-послезавтра у нас уезжают последние группы [работников], на самолет - и домой", - сказал корреспонденту Би-би-си сотрудник еще одной подмосковной строительной компании "Кансон".

Сотрудник другой компании, попросивший об анонимности, так как является сам гражданином Северной Кореи, сказал корреспонденту Би-би-си на прошлой неделе, что почти все работники его предприятия уже уехали, а сам он должен был улететь в Пхеньян на прошлой неделе.

"Это ничего страшного, претензий нет", - сказал он корреспонденту Би-би-си о необходимости вернуться на родину.

"Там семья", - добавил он. Со всеми вопросами он тоже посоветовал обратиться в посольство КНДР в Москве.

Раньше число работников из КНДР в России доходило примерно до 40 тысяч человек, но к апрелю 2019 года их осталось "порядка 8 тысяч человек", сообщала Русской службе Би-би-си Мария Захарова. На момент публикации министерство иностранных дел не ответило на запрос Би-би-си о том, выехали из России все северокорейские работники.

22 декабря 2017 года совет безопасности ООН принял резолюцию, которая обязывает северокорейских граждан покинуть страны, где они работают. Это касается и России. Резолюция не распространяется на некоторые категории граждан - например, на студентов и туристов. В ООН считают, что на деньги, которые работники отправляют на родину, КНДР финансировала свою ядерную программу.

"Покурят, закроются и едут"

26 ноября в полночь с Ярославского вокзала отправлялся поезд во Владивосток. К нему был прицеплен вагон, который следовал дальше - в Пхеньян. Это вагон северокорейских железных дорог. Время в пути - 8 дней.

В вагоне - северокорейский проводник. Сколько людей внутри - непонятно. Они прибыли на перрон задолго до отправления поезда. Провожать их пришли два человека с одинаковыми сумками через плечо, они улыбались и махали кому-то через запотевшее окно.

"Покурят, закроются и едут. Во Владивостоке их отцепляют, и они едут дальше", - сказала проводница одного вагонов поезда Москва-Владивосток.

Этот рейс отправляется два раза в месяц, но в декабре только до 22 числа было выполнено три таких рейса в КНДР. По данным сайта РЖД, все билеты на последние рейсы были раскуплены.

Правда, в субботу, 21 декабря, в двух вагонах Москва-Туманган (это вагоны РЖД) уже не было корейских групп, вагоны уходили почти пустыми, туда сели несколько российских военных.

Image caption Вагон Москва-Туманган на Ярославском вокзале 21 декабря 2019 года

"Уже и не помню, когда их последний раз видели, - говорит проводник поезда. - Иногда они садятся в обычный плацкарт до Уссурийска - это дешевле, а потом пересаживаются в свой купейный".

По данным Интерфакса, до конца года были также раскуплены билеты на поезда Уссурийск-Туманган и Хасан-Туманган.

Число рейсов северокорейской авиакомпании AirKoryo, летающей в Пхеньян из Владивостока, тоже увеличилось. Всю неделю перед 22 декабря они выполнялись дважды в день, хотя раньше отправлялись только два раза в неделю. В авиакомпании связали рост пассажиропотока с новогодними праздниками, писал Интерфакс.

Число запросов про рейсы в Пхеньян из России выросло за год в два раза, сообщили в пресс-службе агрегатора авиабилетов Aviasales.

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption Cамолет северокорейской авиакомпании Air Koryo во Владивостоке

Могут ли корейцы остаться?

"Они должны уехать, очень большие штрафы [налагаются на оставшихся]", - сказала Би-би-си бывшая сотрудница компании, нанимавшей работников из КНДР. Би-би-си звонила по телефону компании строительной компании "Кормос-строй", зарегистрированной в Подмосковье.

По мнению Казбека Тайсаева, депутата Госдумы от КПРФ, северокорейским работникам могут помочь поправки к закону о положении иностранных граждан, которые прошли в Госдуме первое чтение.

"Все граждане, которые приезжают к нам на учебу, будут иметь право на работу в том числе. Это один из вариантов [который может им помочь]", - сказал он.

Сам законопроект не рассчитан специально на граждан КНДР. В пояснительной записке к нему указано, что в России 210 тысяч иностранных студентов. Студенты вузов из КНДР в их числе не занимают и процента. Хотя их число растет.

Сейчас в российских вузах 146 студентов из КНДР, сообщили Би-би-си в министерстве образования и науки России (по состоянию на 1 октября 2019 года). Из них 141 человек учится очно, а 5 - заочно. В прошлом году было 84 студента, 82 из них - очники.

Таким образом, за год число студентов-очников из КНДР выросло на 70%.

Данные о количестве иностранных студентов средних учебных заведений Би-би-си запросила в министерстве просвещения и ожидает ответа.

В последнее время все больше граждан КНДР приезжают в России с частными и туристическими визитами, а количество деловых поездок уменьшилось, показывает статистика приграничной службы ФСБ.

По словам Казбека Тайсаева, проблема северокорейских рабочих в нашей стране "более глобальная" и не исчерпывается вопросами образования. "Сейчас ведутся переговоры, пока окончательного решения этой проблемы нет", - поясняет он.

Тайсаев надеется, что квоты для рабочих удастся восстановить.

Поездки граждан КНДР в Россию по целям визита Тыс. человек. Данные за 1-3 квартал каждого года

"В новом году мы должны сделать все возможное, чтобы северокорейские рабочие работали в Российской Федерации. Строители из КНДР - одни из лучших. Они строили в России социальные объекты - школы, садики. Ни по одному объекту никогда нареканий не было. Это высококлассные специалисты, в которых мы очень нуждаемся", - сказал Казбек Тайсаев.

При участии Сергея Козловского и Ольги Шаминой.