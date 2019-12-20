Стрельба у ФСБ на Лубянке: можно ли предотвратить такое нападение?

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS

В результате нападения на здание ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря погибли два сотрудника российских спецслужб. Человек, устроивший стрельбу, был убит спецназом.

Официально о нападавшем известно немного, но пресса и социальные сети узнали, что нападавший 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров был юристом по образованию, пытался заниматься бизнесом и увлекался стрельбой. В СКР информацию о личности нападавшего подтвердили.

Стрельба на Лубянке. Что рассказывают СМИ о нападавшем

Нападение произошло в самом центре Москвы оживленным вечером, и его объектом стало хорошо охраняемое здание российской спецслужбы.

Русская служба Би-би-си попросила бывших офицеров ФСБ прокомментировать обстоятельства нападения.

Полковник ФСБ в отставке, бывший офицер подразделения "Альфа" Виталий Демидкин.

Виталий Демидкин: В здание ФСБ, куда пытался проникнуть, или проник этот правонарушитель, может зайти любой гражданин. Сотрудники ФСБ всегда доступны. Они ведут прием любого гражданина, который хотел бы обратиться со своими вопросами. Это первый момент.

Второй момент - фактор неожиданности, который он использовал. Он сыграл свою роль.

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS

Если мы возьмем практику других стран, когда стрелки бегают сутками и расстреливают граждан, которые попадаются им по пути, то наши сотрудники сработали здорово и оперативно, я считаю.

Би-би-си: Можно ли в принципе такого человека остановить на подходе?

В.Д.: Мы должны обращаться к тем жителям, прохожим, которые находятся рядом.

Может быть, он как-то себя проявил, какие-то движения были, конвульсии, может быть он глаза прятал или поддерживал свое оружие, которое как-то выпячивалось.

Если бы он пользовался метрополитеном, на любой станции его могли бы остановить.

Би-би-си: То есть таких людей можно увидеть в толпе? Есть какие-то особые признаки, как их отследить?

В.Д.: По глазам, по поведению, по поступкам. Это, конечно, относится к тем простым гражданам, которые находятся рядом с ним и ему подобными.

Би-би-си: Можно ли рассчитывать на специалистов? Они как-то в этом процессе участвуют?

В.Д.: Конечно, это металлодетекторы, это кинологи. Те люди, которые патрулируют, у них опытный взгляд, они видят человека с ненормальным поведением.

Би-би-си: Но в данной ситуации это не вышло?

В.Д.: Но ведь уже смеркалось, было немножко темно. Это первый момент.

Второй момент, он мог выйти откуда-то из подворотни. Сначала забазировался на час-два раньше, а потом вышел и произвел это дерзкое нападение.

Подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" Алексей Филатов.

Алексей Филатов: Я иногда слышу вопросы от обывателей и даже от экспертов и журналистов, когда они говорят: ну вот, мы столько денег потратили на безопасность, а в такой день, в такое место приехал человек с оружием.

Ну а что мешает сегодня туда приехать с оружием на такси человеку? Или даже на автобусе, например, в зимней одежде, под плащом или теплой курткой провезти в том числе и автомат незаметно? Ничего!

Мы же не можем к каждому дому, к каждому фонарному столбу поставить рамку металлоискателя, полицейского, охранника и всех контролировать на этих рамках. Это вообще не панацея.

То, что вчера произошло, во-первых, это теракт. Во-вторых, это достаточно долго готовившееся преступление.

В-третьих, учитывая, что все это происходило в многолюдном месте и человек был вооружен серьезным боевым оружием, был подготовлен, результат, что никто из гражданских не пострадал, есть только одно легкое ранение, это говорит о том, что люди силовых структур, кому положено это по работе, приняли весь удар на себя.

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS

Они как могли загнали его в угол, хотя превосходство по огневой мощи сначала было на его стороне. Все постовые сотрудники спецслужб, они стоят в общественных местах без автоматов, чтобы не шокировать обывателей. А стоят с короткоствольным оружием, работа с которым актуальна на расстоянии 10-15 метров.

У него же был практически автомат Калашникова. Это стрельба до 100 метров на поражение.

Би-би-си: Как можно предотвращать такие нападения?

Алексей Филатов: Это можно только профилактировать. Причем вот такие случаи можно профилактировать только с помощью гражданского населения.

Прежде всего, его родственники, его друзья, его сожители, дети, кто угодно. Они должны информировать силовые структуры, что с человеком происходит что-то не то, что он замкнулся, что он там начал ни с того, ни с сего какие-то обряды новые... Не знаю, поменял религию... Стал активно заниматься подготовкой применения боевого оружия, стал раздражителен. Только они.

К каждому, так скажем, неудачнику, я бы так назвал этого человека, потому что у него жизнь не складывалась, у него не было ни работы, ни любимого человека, ни детей. Извините, но сейчас к таким неудачникам можно отнести, наверное, четверть населения нашей страны. Но к каждому неудачнику не приставишь сотрудника Федеральной службы безопасности.

Поэтому здесь бдительность должны проявлять близкие, друзья, товарищи. Потому что, скажем так, исходя из условий достаточно тяжелых проживания, дрогнуть может психика у любого человека. Здесь нужны близкие, которые помогли бы профилактировать эту беду.

Иначе никак. Никакие рамки, никакая агентурная сеть, раскинутая по всей стране, на сто процентов предотвратить такие одиночные вылазки стрелков не смогут.