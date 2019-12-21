"25 лет - ума нет". Как выглядит протест на минской площади

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Более тысячи белорусов собрались в центре Минска с плакатами и лозунгами против интеграции с Россией в день встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге.

Кремль настаивает на углублении интеграции с соседним государством на основании союзного договора 1999 года, в котором предусмотрено среди прочего создание единой валюты. Беларусь считает, что интеграция в том виде, в котором ее представляет российская сторона, ограничивает белорусский суверенитет.

В руках демонстрантов лозунги - "25 лет - ума нет", " Не дадим проиграть Беларусь в карты".

Негласное разрешение?

Контролируемые государством СМИ предупредили минчан об опасности участия в несанкционированных протестах, особо подчеркнув, что в месте назначенного сбора манифестантов могут оказаться родители с детьми - во Дворце Республики на Октябрьской площади проходят новогодние представления.

Минская милиция заявила, что предпримет все возможные меры для обеспечения безопасности граждан.

Накануне были отправлены под административный арест оппозиционные активисты Евгений Афнагель, Максим Винярский, Денис Урбанович. Они наказаны за участие в антиинтеграционных шествиях, прошедших в Минске 7 и 8 декабря; новый год они встретят за решеткой.

Десятки участников прошлой акции предупреждены милицией о недопустимости несанкционированных действий.

Однако одного из активных организаторов прошлой акции Павла Северинца после профилактической беседы вместо ареста отпустили на на свободу.

"Этот спектакль имеет несколько адресатов. Сигнал России: мы, мол, этих националистов держим под контролем. Сигнал Европе: ну, мы задержали, но ведь отпустили. Сигнал белорусам: зачинщика отпустили, так что на Площадь приходите. Но дали 15 суток и арестовали еще нескольких, так что много народу не надо - только для картинки", - написал в "Фейсбуке" Северинец.

Правообладатель иллюстрации Natalia Fedosenko\tass Image caption Северинец был на акции 20 декабря

Ряд аналитиков в Минске также отмечал, что антиинтеграционные акции могут быть еще одним козырем президента Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным: мол, народ выступает против.

Белорусские власти при этом стремятся сделать протест контролируемым, не допустить его перерастания в широкое недовольство действующим режимом.

Коалиция демократических сил Беларуси распространила обращение к гражданам России, где заявляет, что "авторитарные правители России и Беларуси изначально подписали Договор о создании Союзного государства лишь для удовлетворения своих безответственных амбиций", и призывает соседей к непризнанию любых "интеграционных соглашений, секретных протоколов Лукашенко и Путина".

Минск и Москва настаивают на своих интересах

Кремль с декабря прошлого года настаивает на возврате к договору о создании Союзного государства Беларуси и России, подписанному в 1999 году. Договор, среди прочего, предполагает введение единой валюты, создание наднациональных органов управления и другие действия, которые расцениваются Минском как посягательство на суверенитет страны.

Белорусские власти апеллируют к пунктам, по которым прежде политико-организационных изменений декларируется создание равных экономических условий для хозяйствующих субъектов в Беларуси и России.

Стороны намеревались подписать документы о новых возможностях интеграции к 8 декабря, 20-летию союзного договора, но этого не произошло.

Накануне нынешней встречи президентов Путина и Лукашенко глава верхней палаты парламента Наталья Качанова заявила: "Позиция нашей страны остается неизменной - развитие интеграции должно осуществляться с учетом национальных интересов и строго на основе принципов, заложенных в договоре: равные условия для субъектов хозяйствования, равный доступ к рынкам без изъятий и ограничений".

Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря повторил, что о равенстве условий хозяйствования Москва готова говорить только при углублении интеграции. "Дотировать Беларусь в условиях недорешенности союзного строительства было бы с нашей стороны ошибочно", - заявил он.