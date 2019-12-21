"25 лет - ума нет". Как выглядит протест на минской площади
Более тысячи белорусов собрались в центре Минска с плакатами и лозунгами против интеграции с Россией в день встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге.
Кремль настаивает на углублении интеграции с соседним государством на основании союзного договора 1999 года, в котором предусмотрено среди прочего создание единой валюты. Беларусь считает, что интеграция в том виде, в котором ее представляет российская сторона, ограничивает белорусский суверенитет.
В руках демонстрантов лозунги - "25 лет - ума нет", " Не дадим проиграть Беларусь в карты".
Негласное разрешение?
Контролируемые государством СМИ предупредили минчан об опасности участия в несанкционированных протестах, особо подчеркнув, что в месте назначенного сбора манифестантов могут оказаться родители с детьми - во Дворце Республики на Октябрьской площади проходят новогодние представления.
Минская милиция заявила, что предпримет все возможные меры для обеспечения безопасности граждан.
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Накануне были отправлены под административный арест оппозиционные активисты Евгений Афнагель, Максим Винярский, Денис Урбанович. Они наказаны за участие в антиинтеграционных шествиях, прошедших в Минске 7 и 8 декабря; новый год они встретят за решеткой.
Десятки участников прошлой акции предупреждены милицией о недопустимости несанкционированных действий.
Однако одного из активных организаторов прошлой акции Павла Северинца после профилактической беседы вместо ареста отпустили на на свободу.
"Этот спектакль имеет несколько адресатов. Сигнал России: мы, мол, этих националистов держим под контролем. Сигнал Европе: ну, мы задержали, но ведь отпустили. Сигнал белорусам: зачинщика отпустили, так что на Площадь приходите. Но дали 15 суток и арестовали еще нескольких, так что много народу не надо - только для картинки", - написал в "Фейсбуке" Северинец.
Ряд аналитиков в Минске также отмечал, что антиинтеграционные акции могут быть еще одним козырем президента Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным: мол, народ выступает против.
Белорусские власти при этом стремятся сделать протест контролируемым, не допустить его перерастания в широкое недовольство действующим режимом.
Коалиция демократических сил Беларуси распространила обращение к гражданам России, где заявляет, что "авторитарные правители России и Беларуси изначально подписали Договор о создании Союзного государства лишь для удовлетворения своих безответственных амбиций", и призывает соседей к непризнанию любых "интеграционных соглашений, секретных протоколов Лукашенко и Путина".
Минск и Москва настаивают на своих интересах
Кремль с декабря прошлого года настаивает на возврате к договору о создании Союзного государства Беларуси и России, подписанному в 1999 году. Договор, среди прочего, предполагает введение единой валюты, создание наднациональных органов управления и другие действия, которые расцениваются Минском как посягательство на суверенитет страны.
Белорусские власти апеллируют к пунктам, по которым прежде политико-организационных изменений декларируется создание равных экономических условий для хозяйствующих субъектов в Беларуси и России.
Стороны намеревались подписать документы о новых возможностях интеграции к 8 декабря, 20-летию союзного договора, но этого не произошло.
Накануне нынешней встречи президентов Путина и Лукашенко глава верхней палаты парламента Наталья Качанова заявила: "Позиция нашей страны остается неизменной - развитие интеграции должно осуществляться с учетом национальных интересов и строго на основе принципов, заложенных в договоре: равные условия для субъектов хозяйствования, равный доступ к рынкам без изъятий и ограничений".
Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря повторил, что о равенстве условий хозяйствования Москва готова говорить только при углублении интеграции. "Дотировать Беларусь в условиях недорешенности союзного строительства было бы с нашей стороны ошибочно", - заявил он.