Трамп против "санкций из ада". Что ждет самый жесткий пакет антироссийских мер?

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Госдепартамент США потребовал от Сената смягчить законопроект "санкций из ада". В администрации Дональда Трампа боятся, что эта инициатива может вызвать бурю на мировых рынках и нанесет ущерб американскому бизнесу.

Администрация США предприняла еще одну попытку заставить Сенат отказаться от обсуждения проекта "Закона о защите безопасности США от агрессии Кремля" (DASKA-2019).

Инициатива, названная одним из авторов законопроекта, влиятельным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом "санкциями из ада", считается наиболее жестким пакетом санкционных мер.

Документ предполагает, например, запрет на операции с российским госдолгом и вводит ограничения против банковского сектора. Законопроект предлагает администрации признать Россию "спонсором терроризма" и обязывает спецлужбы США регулярно предоставлять законодателям аналитические отчеты о "незаконной финансовой деятельности" руководства РФ и членов "ближнего круга" президента Владимира Путина.

18 декабря этого года комитет по международным делам верхней палаты Конгресса неожиданно утвердил текст документа в ходе продолжавшегося менее часа "бизнес-заседания". До этого законопроект почти год лежал без движения.

Голосование в комитете стало лишь первым шагом в начале обсуждения законопроекта. Теперь документ должен быть вынесен на утверждение всем составом сената, одобрен палатой представителей, а затем передан на подпись президенту США.

В ответ на запрос Русской службы Би-би-си в сенате отказались предположить, когда именно это может произойти.

"Законопроект может быть рассмотрен в следующем году, но конкретных сроков пока нет", - пояснила представитель аппарата комитета по международным делам Сюзанн Рассе.

Тем не менее накануне обсуждения в комитете администрация президента Дональда Трампа посчитала нужным направить в сенат детальные возражения против принятия санкционного пакета.

Письмо было передано в сенатский комитет 17 декабря, за день до начала слушаний об импичменте Трампа в Конгрессе и ровно через неделю после закрытой встречи президента США с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Белом доме, сообщало вашингтонское издание The Daily Beast.

В своей публикации журналисты The Daily Beast не привели текст возражений администрации, но Русской службе Би-би-си удалось получить копию 22-страничного документа.

Что не понравилось администрации США?

В письме, подписанном помощником госсекретаря США, главой юридического департамента Мэри Элизабет Тэйлор инициатива сенаторов названа "ненужной" и требующей "серьезных изменений".

"Администрация разделяет задачи по противостоянию (России) и противодействию российским диверсионным и агрессивным действиям, - говорится в письме, адресованном соавтору санкционного законопроекта, высокопоставленному демократу в комитете Сената по международным делам Роберту Менендесу. - Тем не менее администрация резко возражает против этого законопроекта в его настоящем виде".

Уточняя претензии к авторам законопроекта, представительница госдепартамента отмечает, что введение "крайне жестких обязательных санкций" лишит администрацию необходимой "гибкости" при их реализации.

Наибольшие возражения у администрации Трампа вызвали предполагаемые санкции в отношении энергетического сектора России, российских олигархов, киберсанкции, а также меры, ограничивающие свободу морской навигации.

По утверждению автора письма, одобрение этих мер заставит администрацию "пересмотреть финансирование уже действующих агрессивных мер, направленных против злонамеренных действий России... а также против мер, направленных против Ирана, Северной Кореии, ИГИЛ, Венесуэлы, "Хезболлы", вопросов контртерроризма, защиты прав человека, борьбы с коррупцией и других приоритетов" властей США.

Кроме этого, в письме утверждается, что принятие законопроекта может "подорвать" совместные усилия Соединенных Штатов и Европейского союза по оказанию совместного санкционного давления на Москву.

Администрация президента США усмотрела в законопроекте и угрозы для американского и европейского бизнеса. Например, это касается введения санкций на проекты по росссийскому экспорту сжжиженого природного газа. Одновременно, как считает автор письма, введение нового пакета энергетических санкций может пагубно отразиться на интересах американских инвесторов.

Вопросы у администрации вызвали и требования сенаторов привлечь структуры Интерпола и американские спецслужбы к поиску и распространению информации о "незаконных финансовых сделках и интересах" российских олигархов и представителей "ближнего круга" президента Путина.

Принятие же законопроекта в целом, как утверждается в письме, может "вызвать бурю" на мировых рынках, "нанеся серьезный ущерб гражданским американским, европейским и другим глобальным бизнес-интересам".

Почему администрация Трампа выступает против новых санкций?

В госдепартаменте и администрации США отказались ответить на запрос Русской службы Би-би-си о возражениях против нового санкционного пакета. В сенате также не стали комментировать претензии, высказанные в письме высокопоставленной представительницы госдепатамента.

В Белом доме традиционно негативно относятся к санционным инициативам Конгресса.

Администрация бывшего президента США Барака Обамы вводила санкции в основном исполнительным указом президента, пояснил Би-би-си старший эксперт вашингтонского Атлантического совета Дэниел Фрид. Ранее он курировал санкционную политику Госдепа.

Эти санкции могут быть отменены таким же решением президента. "Именно об этом мы постоянно извещали российскую сторону, настаивая на прекращении вмешательства на востоке Украины", - пояснил он.

Если санкции утверждает Конгресс, как в случае с "санкциями из ада", то для их отмены нужно больше усилий. В качестве пример в Вашингтоне обычно вспоминают "Поправку Джексона-Вэника", принятую в 1974 году. Этот закон ограничивает торговлю со странами, препятствующим эмиграции и уличенными в нарушении прав человека. В отношении СССР, а затем и России эта поправка действовала 38 лет. Она была отменена Конгрессом лишь в ноябре 2012 года в обмен на принятие "Акта Магнитского".

В последние года оппоненты нередко критиковали администрацию Дональда Трампа за излишне мягкую реакцию на действия России. В своих публичных выступлениях президент США действительно неизменно отказывался выступать с критикой российского лидера, ставя под сомнение выводы собственных спецслужб о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Накануне инаугурации Трампа его советник по национальной безопасности Майкл Флинн в ходе личной встречи пообещал послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку, что уже введенные санкции против Москвы могут быть отменены.

То, что администрация Трампа рассматривала возможность отмены санкций против России в одностороннем порядке, подтвердил Русской службе Би-би-си и бывший "архитектор санкционной политики" Дэниел Фрид. Он вспоминает, что накануне инаугурации к нему обращались сотрудники переходной команды нового президента США. После разговора с ними он понял, что в команде Трампа есть сторонники отмены санкций. После этого эпизода Фрид подал в отставку.

Фрид уверен, что уже введенные против России санкции оказались действенными и заставили российское руководство отказаться от планов оккупации значительной части Украины, а также вынудили подписать Минские соглашения. Но в эффективности "санкций из ада" он сомневается.

"Использование санкций выросло до невероятных размеров. Это очень привлекательный инструмент для любой адмнистрации, и многие люди, принимающие решения, считают, что это "золотая середина" между дипломатией и использованием военной силы, - говорит бывший дипломат. - Но санкции сами по себе не являются политикой, они - лишь политический инструмент и должны выполнять практические задачи".

По его мнению, "санкции из ада" являются лишь способом показать Владимиру Путину, что он должен заплатить за агрессию против Украины и за вмешательство в президентские выборы в США.

"Они не изменят того, как Путин думает, но могут изменить его подход к рассчету возможных последствий своих действий. Но все это возможно только в случае, если у администрации есть четко сформулированная политика, и ясное понимание того, чего она хочет от Москвы", - полагает Фрид.