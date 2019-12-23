Дрессировщица, дочь профессора, любовница Фокса. Наталье Фатеевой - 85

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Сегодня отмечает юбилей очень красивая женщина и яркая актриса: Наталье Фатеевой исполнилось 85 лет.

За свою жизнь она сыграла не так уж много ролей, но всегда была узнаваема. В день юбилея актрисы мы вспоминаем ее самые запоминающиеся роли.

"Три плюс два". Дрессировщица Зоя

Такая красотка, а дрессирует тигров и львов, отважно заходит в клетку к хищникам. Наверное, от нее нужно держаться подальше.

Но не получается. Героиня Фатеевой Зоя настолько обаятельна и строга, что в нее влюбляются и зрители, и, конечно же, герой Андрея Миронова.

Цитаты из фильма:

- Девушки, милые, дорогие…

- Мы вам не милые и не дорогие. Этого еще не хватало…

Хорошая пара: укротительница и ветеринар. Она выступает со львами на арене, а я их потом лечу от переутомления. Вот это цирк, тихое место.

- Она перележала на пляже и вся сгорела.

- Ну, от нее хоть что-нибудь осталось?

"Джентльмены удачи". Людмила, дочь профессора Мальцева

В этом фильме у Фатеевой роль - небольшая, почти эпизодическая.

Но ее Людмила врывается на зимнюю дачу, где пересиживает компания главных героев, как луч света - юная, красивая, заботливая.

Цитаты из фильма:

- Я и есть хозяйка.

- Жалко... Такой хороший женщин, а отец - барыга...

"Место встречи изменить нельзя". Ингрид Карловна Соболевская

"Ира?! Ира на Божедомке?!" - восклицает Жеглов, и в третьей серии фильма появляется персонаж Натальи Фатеевой.

Ира, она же Ингрид Соболевская, любовница Фокса, отказывается рассказывать о нем милиции даже после расставания с ним. Фатеева играет женщину с характером, женщину, переживающую сложную внутреннюю драму.

Цитаты из фильма:

- Фокс бросил меня, чтобы заняться Ларочкой. Она на 10 лет моложе меня. Я не сердилась, я жалела ее.

- Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал. Языком метут, как метлой машут, заразы.

- Я думаю, не устроил ли Фокс какую-нибудь невероятную оскорбительную каверзу?.. Он мастер на такие шутки…

"Человек с бульвара Капуцинов". Скво, жена вождя команчей

В этом фильме Фатеевой досталась роль жены вождя команчей, властной и немногословной скво.

Цитаты из фильма:

- Два билета на дневной сеанс - для меня… и моей скво.

- Женщина, не смей прикасаться к моему мужу!

- Стыдись, Белое Перо! Ты еще не отпраздновал свою шестнадцатую весну.

- Разрази меня гром, если эта ваша штука не прочищает мозги лучше, чем виски. Джентльмены, кто-нибудь может упрекнуть меня в том, что я не плачу за свой виски? Не может! Мистер Фест, я ваш!

"Королев". Мария Николаевна, мать конструктора

Рассказывая о съемках в этом фильме и о фигуре Сергея Королева, Наталья Фатеева признавалась, что "вся эта история с Королевым похожа на историю Христа - и я так ее и прочитала".

В интервью "Радио Свобода" Фатеева сетовала, что роль матери Королева была испорчена при монтаже: "Вот я сыграла замечательную роль, но, по-моему, картина не удалась, и роль моя была в значительной степени испорчена в монтаже, я имею в виду картину "Королев", где я сыграла мать Королева. Это был первый случай в моей жизни, когда я не увидела сделанной работы в том виде, в котором она должна была быть".

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Цитаты из фильма:

- У меня одна миссия - осуществить свою мечту.

- А какая ж твоя мечта?

- Прорваться к звездам.