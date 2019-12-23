"Аль-Каида" на стероидах". Курдская разведка предупреждает о возрождении ИГ в Ираке

Image caption Глава курдской разведслужбы Лахур Талабани называет возрождающееся ИГ "Аль-Каидой" на стероидах

Группировка "Исламское государство" (организация запрещена в России) через два года после потери своего "халифата" возрождается на севере Ирака, рассказал Би-би-си Лахур Талабани, глава курдской разведслужбы "Заньяри".

О том, что активность группировки на севере Ирака растет, сообщают и сотрудники западных разведок. Они говорят о сложной сети ячеек и отмечают рост количества нападений в регионе.

Больше навыков и денег

Семья Лахура Талабани была вынуждена бежать в Великобританию еще в годы правления Саддама Хуссейна. Он провел в Лондоне четыре года.

Талабани встретился с корреспондентом Би-би-си на военной базе в горах Иракского Курдистана, неподалеку от города Сулеймания.

"Теперь у них больше навыков, более эффективная тактика и намного больше денег", - говорит Талабани.

"Они покупают оружие, транспорт, продовольствие и оборудование. Они более эффективно используют технологии. Их труднее найти. Это "Аль-Каида" на стероидах", - рассказал Талабани.

"Сейчас мы видим рост их активности и считаем, что фаза восстановления завершена", - говорит он.

Группировка, возникшая на руинах бывшего "халифата", отличается от прошлого ИГ. Теперь группировка не стремится захватывать территории, потому что это сделало бы ее удобной целью, говорит Талабани.

Вместо этого, как до них делали члены "Аль-Каиды", экстремисты скрываются в горах Хамрин.

Image caption Боевики ИГ скрываются в горах Хамрин на северо-востоке Ирака

"Сейчас Хамрин - это центр активности ИГ, - говорит Талабани. - Это длинный хребет, который иракской армии очень трудно контролировать. Там много пещер и других мест, где можно укрыться".

Талабани считает, что нынешние протесты в Багдаде помогут экстремистам вербовать в свою организацию людей, чувствующих отчуждение в суннитском сообществе.

Сунниты - религиозное меньшинство в Ираке, и в прошлом события в стране не раз разворачивались по сценарию, о котором он говорит.

"Если у нас политические волнения, для ИГ это праздник, как раннее Рождество", - говорит он.

Приток сил

Экстремистам играют на руку и сложности в отношениях между Багдадом и региональным курдским правительством, возникшие после проведенного в 2017 году в Иракском Курдистане референдума о независимости.

Image caption Иракские и курдские военные замечают регулярную активность боевиков в нейтральной зоне

Сейчас на севере Ирака между позициями курдов и иракской армии лежит огромная, никем не контролируемая зона, которую, по словам Талабани, патрулируют только экстремисты из ИГ.

С укрепленных позиций неподалеку от города Гвер генерал-майор Сирван Барзани окидывает озабоченным взглядом нейтральную зону. Командир курдского ополчения Пешмерга говорит, что ИГ сегодня чувствует себя совершенно свободно на этой территории.

"Мы можем говорить об их постоянном присутствии в дельте между реками Тигр и Верхний Заб, - говорит он. - Ближе к реке Тигр мы наблюдаем серьезную активность. Каждый день мы видим там передвижение и активность боевиков ИГ".

Разведка Пешмерги сообщает, что недавно к силам ИГ в регионе присоединилось еще около ста боевиков из Сирии. Среди них были иностранцы с "поясами смертников".

Холм у города Гвер, на котором сегодня закрепились курды, в 2014 году был плацдармом для их первой атаки против ИГ. Сирван Барзани и многие другие члены ополчения считают, что в этом история может повториться.

Image caption К 2020 году ИГ может снова стать организованной силой, говорит генерал-майор Сирван Барзани

"Я бы сравнил 2019 год с 2012-м, - говорит Барзани. - Тогда они только начинали организовываться и собирать дань. Если так продолжится, к 2020 году они организуются, станут сильнее, станут нападать чаще".

По оценке курдской разведки, в Ираке около 10 тыс. сторонников ИГ, среди которых 4-5 тыс. бойцов и примерно столько же членов законсервированных ячеек и симпатизирующих.

Талабани говорит, что у международного сообщества есть повод для беспокойства. "Чем более комфортно им здесь становится, тем больше они думают об операциях за пределами Сирии и Ирака", - говорит он.

Армия готовится

Американские военные тоже считают, что ИГ пытается заново выстроить свою структуру на севере Ирака. Однако на этот раз иракские и курдские силы обороны готовы к нападению, говорит командующий американскими силами в регионе, бригадный генерал Уильям Сили.

"Иракская армия и Пешмерга уже не такие, какими были, когда пал Мосул, - говорит он. - Мы помогаем им, армия постоянно готовится, чтобы не упустить момент столкновения с ИГ".

Уильям Сили рассказывает, что с середины октября до середины ноября армия Ирака провела 170 операций по обезвреживанию экстремистских ячеек.

Сегодня боевики ИГ укрываются в пещерах и в пустыне. "Невозможно долго переносить такие условия", - говорит Сили.

Кроме того, у боевиков нет возможности передвигаться большими группами.

"Самая крупная группа боевиков, которую я видел за свои полгода здесь, состояла из 15 человек", - говорит он.

Пока экстремисты скрываются, совершая нападения по ночам. Но мы уже видели, как в Ираке крупные террористические организации возникают из мелких группировок.