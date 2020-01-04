Почему японские дети не хотят ходить в школу

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Все больше юных японцев отказываются ходить в школу. Японцы называют этот феномен "футоко" и задаются вопросом, кто виноват - ученики, родители или школа.

Прошлой весной 10-летний Юта Ито дождался ежегодного праздника Золотая неделя, чтобы сообщить родителям, что отказывается ходить в школу.

В школе над ним издевались, он постоянно дрался с одноклассниками, тем не менее несколько месяцев его, хоть и с трудом, но удавалось уговаривать ходить на занятия.

Родители стояли перед выбором: отправить его на сеанс психотерапии в школе в надежде, что все образумится, учить его дома или отдать в так называемую свободную школу.

Они выбрали третий вариант. Теперь Юта проводит время так, как он хочет, и выглядит гораздо счастливее.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Классы по 40 учеников в Японии не редкость

Юта - один из многих футоко, которых министерство образования Японии определяет как детей, пропускающих школу более 30 дней по причинам, не связанным со здоровьем или финансовым положением.

Футоко в широком смысле переводится как прогул, боязнь школы или отказ от школы.

Отношение к таким детям в Японии претерпело заметные изменения. До 1992 года отказ ходить в школу (тогда он назывался "тококёши", то есть сопротивление) считался психическим отклонением. Пять лет спустя термин заменили на футоко.

17 октября 2019 года правительство Японии объявило, что число прогульщиков в начальных классах достигло рекордного уровня: в 2018 году 164,5 тыс. детей пропустило более 30 дней занятий. В 2017-м их было 144 тыс.

Правообладатель иллюстрации Stephane Bureau du Colombier Image caption В свободной школе Тамагава

Движение "свободная школа" зародилось в Японии в 80-х годах прошлого века в ответ на рост количества футоко. Это альтернативные школы, основанные на принципах свободы личности и индивидуального подхода.

Наряду с домашним образованием эти школы признаются правительством в качестве альтернативы обязательному школьному обучению, однако не дают окончившим их официально признаваемого сертификата об образовании.

Число учащихся в альтернативных школах выросло с 7,4 тыс. в 1992 году до 20,3 тыс в 2017 году.

Отказ от посещения обычной школы может иметь долгосрочные последствия - высок риск того, что молодые люди в итоге полностью изолируют себя от общества и запрутся у себя в комнатах. Японцы называют их "хикикомори".

Еще большее беспокойство вызывает рост числа самоубийств среди школьников. В 2018 году их было 332, это 30-летний максимум.

В 2016 году рост числа самоубийств вынудил японское правительство принять закон о предотвращении суицида со специальными рекомендациями для школ.

Правообладатель иллюстрации Stephane Bureau du Colombier Image caption Школьники устанавливают свои правила - и никакой формы!

Так почему так много детей в Японии избегают школ?

Согласно исследованию министерства образования, в числе главных причин - семейные обстоятельства, конфликты с друзьями и издевательства одноклассников.

Как правило, такие дети ссылаются на плохие отношения с другими учениками или учителями.

Так случилось и с Томое Морихаши.

"Я не чувствовала себя комфортно, - говорит 12-летняя школьница. - Ходить в школу было просто больно".

К тому же у Томое селективная немота, поражающая ее за пределами дома. "Я не могла разговаривать за пределами дома и семьи", - говорит она.

Ей было сложно выполнять все строгие предписания, принятые в японских школах.

"Колготки должны быть бесцветные, волосы красить нельзя, резинки для волос только одного цвета, их нельзя надевать на запястье", - рассказывает Томое.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Строгие школьные правила появились в 70-х и 80-х годах в ответ на травлю среди учеников

Многие японские школы строго контролируют внешний вид учащихся, например, заставляют красить коричневые волосы в черный цвет или запрещают колготки или куртки даже в холодную погоду.

В отдельных случаях школьные правила определяют даже цвет нижнего белья.

Строгие школьные правила появились в 70-х и 80-х годах в ответ на травлю среди учеников. К 90-м годам они стали менее жесткими, но в последние годы вновь ужесточились.

Эти правила известны как "правила черной школы" по аналогии с популярным термином, которым описывают компании, эксплуатирующие своих работников.

Томое, как и Юта, теперь учится в свободной школе Томагава. Ученики здесь не носят форму и сами выбирают, чем заниматься.

План учебы совместно с ними и их родителями разрабатывает школа. Ученикам здесь рекомендуют развивать свои индивидуальные навыки и интересы.

В школе есть комнаты с компьютерами для занятий японским языком и математикой и библиотека японских комиксов манга. Атмосфера в школе очень неформальная, как в большой семье.

Правообладатель иллюстрации Stephane Bureau du Colombier Image caption Школьники сами решают, чему посвящать время

"Задача нашей школы - развивать социальные навыки", - говорит ее директор Такаши Йошикава.

Очень важно научиться не паниковать, находясь в большой группе людей, будь то учеба, игра или спорт.

Недавно школа переехала в новое помещение, и ее ежедневно посещают примерно десять человек.

Правообладатель иллюстрации Stephane Bureau du Colombier Image caption В школе Тамагава учатся примерно десять человек

Йошикава открыл свою первую свободную школу в 2010 году в трехэтажном здании в токийском жилом районе Фучу.

"Я ожидал учеников в возрасте 15 лет и старше, однако пришедшим было лет 7-8, - рассказывает он. - Большинство не разговаривали и вообще ничего не делали".

Йошикава полагает, что проблемы с общением лежат в основе отказа ходить в школу.

Правообладатель иллюстрации Stephane Bureau du Colombier Image caption Такаши Йошикава открыл первую свободную школу в 2010 году

Сам Йошикава не сразу стал учителем. Когда ему было чуть за 40, он бросил работу в компании. Ему стало неинтересно продвижение по карьерной лестнице.

Его отец был врачом, и Йошикава решил последовать его примеру и помогать людям. Он стал социальным работником и приемным отцом.

Этот опыт раскрыл ему глаза: Йошикава понял, как часто школьники страдают от бедности или от домашнего насилия, и насколько это отражается на их успеваемости.

Проблема усугубляется большим числом учеников в классе, считает специалист по образованию в университете Нагоя профессор Рё Учида.

"Если в классе 40 человек, вынужденных проводить вместе целый год, случиться может все что угодно", - говорит он.

Профессор Учида говорит, что товарищество является ключевым фактором выживания в Японии, потому что плотность населения очень высока. Если вы не ладите и не координируете свои действия с другими, вы не выживете.

Этот принцип применим не только к школам, но и к общественному транспорту и к другим общественным местам, поскольку все они переполнены людьми.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Без товарищей в школе не выжить

Но для многих студентов это требование - проблема. Они не чувствуют себя комфортно в переполненных классных комнатах, где в ограниченном пространстве им приходится делать все вместе с одноклассниками.

"Дискомфорт в такой ситуации - нормальное ощущение", - говорит профессор Учида.

Более того, в Японии школьники остаются вместе в одном и том же классе из года в год, если возникают проблемы, деться от них некуда, и поход в школу становится действительно болезненным.

"В этом смысле поддержка, предоставляемая, например, свободными школами, очень важна, - говорит профессор Учида. - В свободных школах меньше заботятся о группе и склонны ценить мысли и чувства каждого ученика".

Правообладатель иллюстрации Stephane Bureau du Colombier Image caption На занятиях в школе Тамагава

Но хотя свободные школы предоставляют альтернативу, проблемы в самой системе образования остаются.

По мнению профессора Учиды, неспособность развивать разнообразие навыков школьников нарушает их права. Многие с этим согласны.

В стране все чаще критикуют строгие правила японских школ и атмосферу в них в целом. В недавней статье газета "Токио Симбун" назвала их нарушением прав человека и препятствием в развитии учеников.

В августе общественная кампания "Долой правила черной школы!" организовала петицию к министерству образования с призывом расследовать излишне строгие правила в школах.

Под обращением подписалось более 60 тыс. человек. Префектура Осака заставила все свои школы пересмотреть правила внутреннего распорядка, примерно 40% из них собираются их менять.

Профессор Учида говорит, что министерство образования теперь, похоже, воспринимает прогул школы не как аномалию, а как тенденцию.

Он видит в этом молчаливое признание того, что дети-футоко - это не проблема, а реакция на работу системы образования, которая не в состоянии обеспечить им благоприятные условия для учебы.