Кем был лубянский стрелок Евгений Манюров. Мы собрали все версии

Image caption Человеком с "Сайгой" в капюшоне на Лубянке оказался Евгений Манюров

Националист, патриот, единоросс или бывший сотрудник информационного агентства? Би-би-си разбирается в биографии Евгения Манюрова, 39-летнего жителя подмосковного Подольска, открывшего огонь у входа в приемную ФСБ 19 октября.

Версия № 1. Манюров и националисты

По версии 47 News, сотрудники ФСБ взломали аккаунты застреленного Манюрова в мессенджерах и соцсетях. Это стандартная практика: корреспондент Би-би-си заметил, что спустя сутки после нападения полный тезка Манюрова был онлайн в Telegram, но за выходные его аккаунт из мессенджера исчез.

Петербургское издание, не называя своих источников, сообщает, что в переписках Манюрова сотрудники ФСБ обнаружили связь с малоизвестным "Этническим национальным объединением" (ЭНО).

С конца 2018 года оно рекламировалось в националистических телеграм-каналах под другим названием - "Брезг". На своем канале ЭНО опубликовало интервью с петербургским националистом Дмитрием Бобровым, также известным как "Шульц". К последнему в ночь на 20 декабря пришли из ФСБ, пишет 47 News.

В разговоре с Би-би-си Бобров подтвердил визит силовиков: "Они долго стучались в мою дверь, я сначала не хотел открывать, но они были очень вежливые и объяснили причину визита. Поскольку я к ЭНО не имею никакого отношения, я решил, что могу с ними поговорить. Все было достаточно корректно".

После публикации 47 News в телеграм-канале ЭНО появилось обращение "Мы - не террористы". Нападение на Лубянку может быть провокацией спецслужб, намекают авторы. Они при этом просят членов движения написать администратору канала, чтобы "обезопасить себя".

Image caption Активист ЭНО с флагом организации

Представитель ЭНО под псевдонимом Ревелин рассказал Би-би-си, что незадолго до публикации якобы исчез администратор сообщества движения во "ВКонтакте". "Мы не можем связаться с человеком, а его близкие и знакомые не знают, где он находится. Человек был открытым, не скрывал имени и лица. Поэтому с уверенностью говорю, что его задержали", - написал Ревелин. Имени своего соратника он не раскрывает.

Подтвердить или опровергнуть задержание Би-би-си не удалось.

Аккаунт, на который указал Равелин, ответил, что не администрирует сообщество ЭНО (хотя указан там в администраторах), после чего удалился из "ВКонтакте".

В среде националистов ЭНО имеет неоднозначную репутацию. "Это делают некие ребята с Днепра, но к самому движению в Украине много вопросов", - рассказал Би-би-си Андрей Кузнецов, представитель "Русской повстанческой армии" - националистической организации, созданной в Киеве.

В 2014 году Кузнецов переехал на Украину из Петербурга. По его словам, ЭНО подозревают в связях со спецслужбами - как российскими, так и украинскими.

"Это псевдоправая "организация" (если ее, конечно, можно так назвать), которая была создана и с самого начала курировалась сотрудниками ФСБ с целью выявления радикальных националистов для последующего деанона и задержания", - писали в одном из телеграм-каналов еще до стрельбы на Лубянке.

В чатах националистов в Telegram можно найти объявления, в которых от лица ЭНО приглашают поучаствовать в силовых акциях в Киеве. "Ищем оттуда людей с хорошей физ.подготовкой 20+. На данный момент (08.12 - 10.12) есть свободное дело за которое заплатим 350$ (займет один день)", - говорится в одном из объявлений (орфография сохранена).

Равелин утверждает, что объявление фальшивое: "Мы не набираем кого-то через сообщения в Telegram. Тем более не пишем о деньгах".

Одно из доменных имен ЭНО зарегистрировано на жителя Днепра. Также в регистрационных данных упоминаются - видимо, в шутку - "Отряды Путина". И номер телефона, принадлежащий Краснодарскому краю, где действует движение с таким же названием. Также по этому номеру телефона можно обнаружить интернет-магазин, торгующий модной одеждой - в частности, трусами Calvin Klein.

Версия №2. Манюров и НОД

На следующий день после перестрелки в центре Москвы канал РЕН ТВ, который специализируется на криминальной тематике, опубликовал фотографии с обыска на квартире Манюрова. На большинстве фото - внушительный арсенал стрелка. На двух - символика (флаг и значок с акции 4 ноября 2018 года) "Национально-освободительного движения" (НОД).

Правообладатель иллюстрации Eugeny Kurskov/TASS Image caption Известное своими нападениями на оппозиционеров и призывами продлить полномочия президента, НОД не имеет юридического лица и четкой структуры

НОД - организация, которую возглавляет депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров. В НОДе полагают, что Россия находится в "колониальной зависимости от США", критикуют практически всех чиновников, кроме президента Владимира Путина. Активисты движения участвуют в провокациях против оппозиционеров.

В самом НОДе отрицают, что Манюров имел отношение к движению. "В базе... сторонников движения его нет", - говорится в сообщении на сайте организации.

Версия №3. Манюров и посольство ОАЭ

Вскоре после обнародования фамилии Манюрова сразу несколько СМИ сообщили, что за плечами у стрелка была работа в нескольких московских ЧОПах. Эту информацию Би-би-си подтвердил источник, имеющий доступ к персональным данным россиян. В частности, по состоянию на 2009 год он работал в компании "ДСЛ-Евразия".

Его отец - Фатих Манюров - дал интервью нескольким СМИ. Но первым его воспоминания о сыне опубликовал анонимный телеграм-канал криминальных новостей "112". Из сообщения следовало: сын якобы рассказывал Манюрову-старшему, что работает охранником в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов, однако отец отнесся к этим словам с недоверием.

Канал Mash попросил прокомментировать эту информацию в самом посольстве, и там заявили, что за последние 20 лет человека с фамилией "Манюров" среди сотрудников диппредставительства не значилось.

Издание "Федеральное агентство новостей" (ФАН) и связанная с ней "Журналистская правда" развили [1, 2] тему профессиональной карьеры Манюрова. Они обратили внимание, что российское "ДСЛ-Евразия", где работал стрелок, было подразделением британской группы G4S, которая специализируется на оказании услуг безопасности.

ФАН также опубликовал скрин из "резюме Манюрова", которое, по версии издания, якобы могло быть публиковано на сайте HeadHunter. Согласно снимку с экрана, в бытность работы на G4S Манюров якобы охранял офис агентства Блумберг. Впоследствии, перейдя в другой ЧОП, он якобы отвечал за безопасность в офисе британской нефтегазовой компании BP, а потом уже перебрался на работу в "военную миссию ОАЭ".

В скрине "резюме" отсутствует имя Манюрова - только перечень мест работы. В любом случае, если оно когда-либо и было опубликовано, то сейчас отсутствует на сайте HeadHunter.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Стрельба произошла у дома 12 на Большой Лубянке

Отметим, что ФАН, по версии американский властей, принадлежит предпринимателю Евгению Пригожину. В конце ноября "Новая газета" заявила о намерении подать на ФАН в суд после заметки о том, что журналист издания Денис Коротков якобы сотрудничает с запрещенной в России организацией "Исламское государство".

Как минимум первый пункт в резюме, выложенным ФАН, оказался правдой: бывший директор "ДСЛ-Евразии" Юрий Павлусенко подтвердил Би-би-си, что в течение года, 2009-2010 годах, Манюров действительно охранял московский офис Блумберга.

"Тихоня, сидел, ни с кем не дружил, нареканий не имел" - так описал он Манюрова со слов его тогдашних коллег.

Подтвердить другие пункты из "резюме Манюрова" Би-би-си не удалось.

"По всем внешним признакам дизайн резюме, приведенный в скриншоте, полностью не соответствует форме резюме на hh.ru, которая не менялась в течение нескольких лет, - сказал Би-би-си представитель HeadHunter. - Основные отличия: расположение блока периода работы, а также названий компании и должности, которые идут в порядке, обратном тому, который присутствует в скриншоте".

Версия № 4. Манюров и "Единая Россия"

О том, что лубянский стрелок мог состоять в "Единой России, писал "Московский комсомолец" со ссылкой на источник, знакомый с показаниями матери подозреваемого. На допросе она сказала, что сын якобы вступил в партию в молодости (в апреле Манюрову исполнилось 39 лет), исправно платил партийные взносы и с уважением относился к президенту Путину.

Би-би-си не удалось подтвердить возможное членство Манюрова в "Единой России". Впрочем, получить билет этой партии всегда было сложнее, чем других. Так, в 2008 году партия изменила устав так, что отбор кандидатов на вступление стал более жестким. В 2014-м "Единая Россия" ввела институт поручительства для новых членов.

В пресс-службе партии Би-би-си ответили: "У нас централизованный учет, и нет данных, что он имел членство в "Единой России".

Media playback is unsupported on your device "Большая стрельба": очевидцы о том, что произошло на Лубянке

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Манюров открыл огонь у входа в приемную ФСБ вечером 19 декабря. Он был убит в результате перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов. Погибли два сотрудника ФСБ, еще пять человек, в том числе один прохожий, получили ранения. Мотивы Манюрова так и остались неясны.