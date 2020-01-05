Как добыча угля изменила Сибирь. Вид из космоса
Россия - один из крупнейших производителей угля в мире. В последние годы в целях безопасности уголь добывают в основном открытым способом. Большинство угольных разрезов расположено в Сибири. За последние двадцать лет они серьезно изменили ландшафт региона. Русская служба Би-би-си наглядно показывает эти изменения и описывает их последствия.
Угольная отрасль в России развивается довольно быстро. С 2011 года в России ежегодно увеличивался объем добычи угля. Если в 2011 году добывалось 336,7 млн тонн, то в 2018 году - 439,3 млн тонн. Министерство энергетики прогнозирует, что по итогам этого года добыча окажется еще выше - 445 млн тонн угля.
Российские чиновники предполагают, что добыча будет расти и дальше, несмотря на снижение цен на мировых рынках. К 2025 году они ждут, что добыча вырастет до 560 млн тонн. Если прогноз сбудется, то добыча увеличится в 1,5 раза с 2015 по 2025 годы.
Эти планы означают, что угольные разрезы, которые и так расширились за последние десятилетия, продолжат расти. Открытая добыча угля навсегда меняет ландшафт. Власти и бизнес много говорят о рекультивации земель, но это долгий процесс.
Во всяком случае, на спутниковых снимках результатов рекультивации не заметно. Разрезы только расширяются.
Бородинский угольный разрез, Красноярский край (1989-2016)
Бородинский угольный разрез - это часть Канско-Ачинского угольного бассейна. Разрез начали разрабатывать еще в конце 1940-х годов прошлого века, но добыча на нем сильно выросла после реконструкции в конце 1980-х годов. Канско-Ачинский бассейн в основном располагается в Красноярском крае, но затрагивает Иркутскую и Кемеровскую области.
Центром угольной отрасли России можно назвать именно Кемеровскую область. На находящийся в регионе Кузнецкий угольный бассейн приходится 60% всего добываемого в России угля.
Угольные разрезы в Прокопьевском, Новокузнецком и Беловском районах Кемеровской области (1999-2016)
Русская служба Би-би-си описывает последствия роста добычи угля.
Смертность от рака растет
Активисты часто обращают внимание властей на ухудшение здоровья людей, живущих рядом с разрезами. Власти признают, что в связи с большим количеством добывающих предприятий в регионе плохая экология, которая негативно влияет на здоровье населения. Об этом говорится в региональной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019 - 2024 годы" Кемеровской области, которая была принята в июне 2019 года.
"Смертность от новообразований на протяжении многих лет входит в тройку основных причин смертности населения в Кемеровской области, но в сравнении с 2009 годом смертность от новообразований переместилась с третьего места на второе", - сообщается в документе.
Также в тексте программы говорится, что смертность от новообразований в Кузбассе в 2018 году выросла по сравнению с 2009 годом на 4,5% до 236,1 на 100 тысяч населения. Это на 7,4% выше, чем в среднем по России.
Чаще всего онкобольные в Кемеровской области умирают от рака трахеи, бронхов и легкого.
Угольные разрезы в окрестностях Калтана, Кемеровская область (1992-2016)
Смертность трудоспособного населения в Кемеровской области в последние годы растет, причем смертность мужчин в два раза выше, чем смертность женщин, говорится в документе.
По смертности трудоспособного населения Кемеровская область занимает третье место в России после Тывы и Чукотки (данные Росстата за 2017 год).
Население протестует
Многие люди недовольны, что им приходится жить рядом с разрезами. Угольная пыль в воздухе, тяжелые грузовики на дорогах, вибрации и шум от технологических взрывов, черный снег зимой, загрязнение рек, исчезновение диких животных и рыбы - такова реальность жителей, чьи дома находятся рядом с разрезами.
Часть жителей Кемеровской области протестуют против расширения угольных разрезов. Протесты нельзя назвать многотысячными, но они участились в последние годы. Жители городов и поселков выходят на пикеты и митинги. Иногда доходит до перекрытия дорог.
Летом 2019 года несколько жителей Киселевска - города, который фактически стоит на угольных разрезах - записали видеообращение к властям Канады. Люди пожаловались на плохую экологическую ситуацию, на горение угольных пластов под землей и попросили убежища.
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сначала заявил, что авторы видео "дискредитировали Россию". Потом он приехал и пообещал переселить несколько десятков домов. Цивилев настаивает, что в Киселевске под землей горел не уголь, а мусор.
Несколько жителей Киселевска обратились в Гаагский трибунал с просьбой провести "международное расследование уголовных преступлений, совершенных целым рядом должностных лиц". В октябре авторы обращения получили ответ, в котором говорится, что обращение зарегистрировано канцелярией и что регистрация обращения не означает согласие или отказ от расследования.
Авторы обращения считают, что открытая добыча угля ведет к геноциду, и что все государственные проверки не находят нарушений экологических норм, потому что проводятся по согласованию с угольными компаниями.
"В то время как у одних жителей Киселевска буквально под ногами горит земля, а другие - живут под отвалами, [...] губернатор Кузбасса Цивилёв С. Е. просит президента создать условия для роста угледобычи", - говорится в обращении.
Зависимость от угля
Власти Кемеровской области действительно хотят нарастить добычу, чтобы увеличить продажи и компенсировать таким образом потери от спада цен на уголь.
Бюджет региона на треть зависит от налоговых поступлений угольных компаний. В последнее время цены на уголь падают. На 2020 год бюджет Кемеровской области запланирован с дефицитом более 10%.
Угольные разрезы в окрестностях Новокузнецка, Кемеровская область (2002-2016)
Падение цен связано с непростой ситуацией на европейском рынке угля. Первое полугодие 2019 года котировки энергетического угля завершили на минимумах с середины 2016 года, отмечается в докладе Уральской горно-металлургической компании (владеет компанией "Кузбассразрезуголь" - одним из лидеров российского угольного рынка).
Для поставщиков угля на европейский рынок 2019 год стал провальным - цены упали на 30%, подсчитали эксперты УГМК. В докладе компании говорится, что "с большой вероятностью эпоха "угольного ренессанса" в мировой экономике подошла к концу".
По данным экономистов финансовой компании ING, цены на уголь в Европе с начала 2019 года упали на 35%. Аналитики считают, что спад продолжится, потому что электростанции в ЕС продолжают отказываться от угля в пользу газа благодаря снижению стоимости последнего.
В прогнозе Энергетического центра Московской школы управления "Сколково" связывают проблемы, с которыми сталкивается угольная отрасль, с политикой развитых стран по снижению вредных выбросов.
Эксперты "Сколково" полагают, что сохранение нынешних трендов маловероятно. Скорее всего, технологии зеленой энергетики будут развиваться и доля угля в мировом производстве электроэнергии к 2040 году сократится с 28% до 19-23%.
При благоприятном для угольщиков сценарии, который предполагает сохранение текущих трендов без изменений, экспорт российского угля может вырасти только на азиатско-тихоокеанском направлении. Если технологии низкоуглеродной энергетики будут развиваться, то экспорт российского угля сократится на всех направлениях, считают аналитики.
Необходимость в господдержке
Весной 2019 года угольные компании и власти Кузбасса попросили у РЖД скидку на транспортировку угля. Из-за спада цен поставки российских компаний стали отчасти убыточными, писал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев руководству РЖД. Цивилев отмечал, что ухудшение положения угольных компаний ведет к росту социальной напряженности в Кузбассе.
Угольные разрезы в окрестностях Междуреченска, Кемеровская область (2000-2016)
Угольщикам с помощью кемеровской администрации удалось выбить у РЖД скидку на перевозку угля, однако ее оказалось недостаточно в нынешних условиях.
На западном направлении ситуация к лучшему не изменилась, а увеличить поставки на восточном направлении, где цены повыше, мешает небольшая пропускная способность РЖД, сообщала кемеровская администрация в начале декабря после совещания с угольщиками.
"В своем выступлении руководители угольных компаний отметили, что в связи с данной ситуацией практически все угольные компании сработают в 2019 году с убытком, и до момента решения вопроса с провозной способностью "РЖД" на Восток вынуждены отказаться от инвестиционных программ развития", - сообщала администрация Кемеровской области.
РЖД модернизирует дорогу на восточном направлении. С 2013 года компания расширяет "узкие места" на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока, чтобы по ним можно было провозить больше груза. Этот проект называется "строительство Восточного полигона".
Но РЖД не успевает осваивать деньги, выделяемые на строительство Восточного полигона, жаловался в декабре 2019 года замгендиректора Сибирской угольно-энергетической компании (СУЭК) Денис Илатовский. Как сообщает отраслевое агентство "ПортНьюс" со ссылкой на Илатовского, в 2019 году на Восточный полигон было выделено 90 млрд рублей, а РЖД освоила только 49 млрд рублей.
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Угольщики готовы нарастить добычу, но не могут, потому что нет возможности экспортировать весь этот уголь. Может показаться, что это хорошая новость для жителей Кузбасса, протестующих против расширения разрезов и наращивания добычи. Но в результате сокращаются поступления местного бюджета, и это негативное влияние уже заметно.
Власти Кузбасса говорят о необходимости диверсифицировать местную экономику, но пока зависимость от угля слишком велика, и в ближайшие годы это навряд ли заметно изменится.
Разработка: Ольга Космылина, Лебен Аса. Иллюстрации: Олеся Волкова.