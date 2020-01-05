Как добыча угля изменила Сибирь. Вид из космоса

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Россия - один из крупнейших производителей угля в мире. В последние годы в целях безопасности уголь добывают в основном открытым способом. Большинство угольных разрезов расположено в Сибири. За последние двадцать лет они серьезно изменили ландшафт региона. Русская служба Би-би-си наглядно показывает эти изменения и описывает их последствия.

Угольная отрасль в России развивается довольно быстро. С 2011 года в России ежегодно увеличивался объем добычи угля. Если в 2011 году добывалось 336,7 млн тонн, то в 2018 году - 439,3 млн тонн. Министерство энергетики прогнозирует, что по итогам этого года добыча окажется еще выше - 445 млн тонн угля.

Российские чиновники предполагают, что добыча будет расти и дальше, несмотря на снижение цен на мировых рынках. К 2025 году они ждут, что добыча вырастет до 560 млн тонн. Если прогноз сбудется, то добыча увеличится в 1,5 раза с 2015 по 2025 годы.

Эти планы означают, что угольные разрезы, которые и так расширились за последние десятилетия, продолжат расти. Открытая добыча угля навсегда меняет ландшафт. Власти и бизнес много говорят о рекультивации земель, но это долгий процесс.

Во всяком случае, на спутниковых снимках результатов рекультивации не заметно. Разрезы только расширяются.

Бородинский угольный разрез, Красноярский край (1989-2016)

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 1989 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 1990 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 1991 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 1992 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 1999 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 2000 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 2001 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 2002 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 2003 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 2004 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 2005 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 2006 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 2007 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 2008 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 2009 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 2010 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 2011 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 2012 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 2013 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 2014 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 2015 году

Бородинский угольный разрез в Красноярском крае в 2016 году Источник: Google/Landsat/Copernicus

Бородинский угольный разрез - это часть Канско-Ачинского угольного бассейна. Разрез начали разрабатывать еще в конце 1940-х годов прошлого века, но добыча на нем сильно выросла после реконструкции в конце 1980-х годов. Канско-Ачинский бассейн в основном располагается в Красноярском крае, но затрагивает Иркутскую и Кемеровскую области.

Центром угольной отрасли России можно назвать именно Кемеровскую область. На находящийся в регионе Кузнецкий угольный бассейн приходится 60% всего добываемого в России угля.

Угольные разрезы в Прокопьевском, Новокузнецком и Беловском районах Кемеровской области (1999-2016)

Угольные разрезы Талдинского месторождения в 1999 году

Угольные разрезы Талдинского месторождения в 2000 году

Угольные разрезы Талдинского месторождения в 2001 году

Угольные разрезы Талдинского месторождения в 2002 году

Угольные разрезы Талдинского месторождения в 2005 году

Угольные разрезы Талдинского месторождения в 2006 году

Угольные разрезы Талдинского месторождения в 2007 году

Угольные разрезы Талдинского месторождения в 2008 году

Угольные разрезы Талдинского месторождения в 2009 году

Угольные разрезы Талдинского месторождения в 2010 году

Угольные разрезы Талдинского месторождения в 2011 году

Угольные разрезы Талдинского месторождения в 2012 году

Угольные разрезы Талдинского месторождения в 2013 году

Угольные разрезы Талдинского месторождения в 2014 году

Угольные разрезы Талдинского месторождения в 2015 году

Угольные разрезы Талдинского месторождения в 2016 году Источник: Google/Landsat/Copernicus

Русская служба Би-би-си описывает последствия роста добычи угля.

Смертность от рака растет

Активисты часто обращают внимание властей на ухудшение здоровья людей, живущих рядом с разрезами. Власти признают, что в связи с большим количеством добывающих предприятий в регионе плохая экология, которая негативно влияет на здоровье населения. Об этом говорится в региональной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019 - 2024 годы" Кемеровской области, которая была принята в июне 2019 года.

"Смертность от новообразований на протяжении многих лет входит в тройку основных причин смертности населения в Кемеровской области, но в сравнении с 2009 годом смертность от новообразований переместилась с третьего места на второе", - сообщается в документе.

Также в тексте программы говорится, что смертность от новообразований в Кузбассе в 2018 году выросла по сравнению с 2009 годом на 4,5% до 236,1 на 100 тысяч населения. Это на 7,4% выше, чем в среднем по России.

Чаще всего онкобольные в Кемеровской области умирают от рака трахеи, бронхов и легкого.

Угольные разрезы в окрестностях Калтана, Кемеровская область (1992-2016)

Угольные разрезы в окрестностях Калтана в 1992 году

Угольные разрезы в окрестностях Калтана в 1993 году

Угольные разрезы в окрестностях Калтана в 1994 году

Угольные разрезы в окрестностях Калтана в 2000 году

Угольные разрезы в окрестностях Калтана в 2006 году

Угольные разрезы в окрестностях Калтана в 2008 году

Угольные разрезы в окрестностях Калтана в 2009 году

Угольные разрезы в окрестностях Калтана в 2010 году

Угольные разрезы в окрестностях Калтана в 2011 году

Угольные разрезы в окрестностях Калтана в 2013 году

Угольные разрезы в окрестностях Калтана в 2014 году

Угольные разрезы в окрестностях Калтана в 2015 году

Угольные разрезы в окрестностях Калтана в 2016 году Источник: Google/Landsat/Copernicus

Смертность трудоспособного населения в Кемеровской области в последние годы растет, причем смертность мужчин в два раза выше, чем смертность женщин, говорится в документе.

По смертности трудоспособного населения Кемеровская область занимает третье место в России после Тывы и Чукотки (данные Росстата за 2017 год).

Население протестует

Многие люди недовольны, что им приходится жить рядом с разрезами. Угольная пыль в воздухе, тяжелые грузовики на дорогах, вибрации и шум от технологических взрывов, черный снег зимой, загрязнение рек, исчезновение диких животных и рыбы - такова реальность жителей, чьи дома находятся рядом с разрезами.

Часть жителей Кемеровской области протестуют против расширения угольных разрезов. Протесты нельзя назвать многотысячными, но они участились в последние годы. Жители городов и поселков выходят на пикеты и митинги. Иногда доходит до перекрытия дорог.

Летом 2019 года несколько жителей Киселевска - города, который фактически стоит на угольных разрезах - записали видеообращение к властям Канады. Люди пожаловались на плохую экологическую ситуацию, на горение угольных пластов под землей и попросили убежища.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сначала заявил, что авторы видео "дискредитировали Россию". Потом он приехал и пообещал переселить несколько десятков домов. Цивилев настаивает, что в Киселевске под землей горел не уголь, а мусор.

Несколько жителей Киселевска обратились в Гаагский трибунал с просьбой провести "международное расследование уголовных преступлений, совершенных целым рядом должностных лиц". В октябре авторы обращения получили ответ, в котором говорится, что обращение зарегистрировано канцелярией и что регистрация обращения не означает согласие или отказ от расследования.

Авторы обращения считают, что открытая добыча угля ведет к геноциду, и что все государственные проверки не находят нарушений экологических норм, потому что проводятся по согласованию с угольными компаниями.

"В то время как у одних жителей Киселевска буквально под ногами горит земля, а другие - живут под отвалами, [...] губернатор Кузбасса Цивилёв С. Е. просит президента создать условия для роста угледобычи", - говорится в обращении.

Зависимость от угля

Власти Кемеровской области действительно хотят нарастить добычу, чтобы увеличить продажи и компенсировать таким образом потери от спада цен на уголь.

Бюджет региона на треть зависит от налоговых поступлений угольных компаний. В последнее время цены на уголь падают. На 2020 год бюджет Кемеровской области запланирован с дефицитом более 10%.

Угольные разрезы в окрестностях Новокузнецка, Кемеровская область (2002-2016)

Угольные разрезы в окрестностях Новокузнецка в 2002 году

Угольные разрезы в окрестностях Новокузнецка в 2006 году

Угольные разрезы в окрестностях Новокузнецка в 2007 году

Угольные разрезы в окрестностях Новокузнецка в 2008 году

Угольные разрезы в окрестностях Новокузнецка в 2009 году

Угольные разрезы в окрестностях Новокузнецка в 2010 году

Угольные разрезы в окрестностях Новокузнецка в 2011 году

Угольные разрезы в окрестностях Новокузнецка в 2012 году

Угольные разрезы в окрестностях Новокузнецка в 2013 году

Угольные разрезы в окрестностях Новокузнецка в 2014 году

Угольные разрезы в окрестностях Новокузнецка в 2015 году

Угольные разрезы в окрестностях Новокузнецка в 2016 году Источник: Google/Landsat/Copernicus

Падение цен связано с непростой ситуацией на европейском рынке угля. Первое полугодие 2019 года котировки энергетического угля завершили на минимумах с середины 2016 года, отмечается в докладе Уральской горно-металлургической компании (владеет компанией "Кузбассразрезуголь" - одним из лидеров российского угольного рынка).

Для поставщиков угля на европейский рынок 2019 год стал провальным - цены упали на 30%, подсчитали эксперты УГМК. В докладе компании говорится, что "с большой вероятностью эпоха "угольного ренессанса" в мировой экономике подошла к концу".

По данным экономистов финансовой компании ING, цены на уголь в Европе с начала 2019 года упали на 35%. Аналитики считают, что спад продолжится, потому что электростанции в ЕС продолжают отказываться от угля в пользу газа благодаря снижению стоимости последнего.

В прогнозе Энергетического центра Московской школы управления "Сколково" связывают проблемы, с которыми сталкивается угольная отрасль, с политикой развитых стран по снижению вредных выбросов.

Эксперты "Сколково" полагают, что сохранение нынешних трендов маловероятно. Скорее всего, технологии зеленой энергетики будут развиваться и доля угля в мировом производстве электроэнергии к 2040 году сократится с 28% до 19-23%.

При благоприятном для угольщиков сценарии, который предполагает сохранение текущих трендов без изменений, экспорт российского угля может вырасти только на азиатско-тихоокеанском направлении. Если технологии низкоуглеродной энергетики будут развиваться, то экспорт российского угля сократится на всех направлениях, считают аналитики.

Необходимость в господдержке

Весной 2019 года угольные компании и власти Кузбасса попросили у РЖД скидку на транспортировку угля. Из-за спада цен поставки российских компаний стали отчасти убыточными, писал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев руководству РЖД. Цивилев отмечал, что ухудшение положения угольных компаний ведет к росту социальной напряженности в Кузбассе.

Угольные разрезы в окрестностях Междуреченска, Кемеровская область (2000-2016)

Угольные разрезы в окрестностях Междуреченска в 2000 году

Угольные разрезы в окрестностях Междуреченска в 2006 году

Угольные разрезы в окрестностях Междуреченска в 2007 году

Угольные разрезы в окрестностях Междуреченска в 2008 году

Угольные разрезы в окрестностях Междуреченска в 2009 году

Угольные разрезы в окрестностях Междуреченска в 2010 году

Угольные разрезы в окрестностях Междуреченска в 2011 году

Угольные разрезы в окрестностях Междуреченска в 2013 году

Угольные разрезы в окрестностях Междуреченска в 2014 году

Угольные разрезы в окрестностях Междуреченска в 2015 году

Угольные разрезы в окрестностях Междуреченска в 2016 году Источник: Google/Landsat/Copernicus

Угольщикам с помощью кемеровской администрации удалось выбить у РЖД скидку на перевозку угля, однако ее оказалось недостаточно в нынешних условиях.

На западном направлении ситуация к лучшему не изменилась, а увеличить поставки на восточном направлении, где цены повыше, мешает небольшая пропускная способность РЖД, сообщала кемеровская администрация в начале декабря после совещания с угольщиками.

"В своем выступлении руководители угольных компаний отметили, что в связи с данной ситуацией практически все угольные компании сработают в 2019 году с убытком, и до момента решения вопроса с провозной способностью "РЖД" на Восток вынуждены отказаться от инвестиционных программ развития", - сообщала администрация Кемеровской области.

РЖД модернизирует дорогу на восточном направлении. С 2013 года компания расширяет "узкие места" на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока, чтобы по ним можно было провозить больше груза. Этот проект называется "строительство Восточного полигона".

Но РЖД не успевает осваивать деньги, выделяемые на строительство Восточного полигона, жаловался в декабре 2019 года замгендиректора Сибирской угольно-энергетической компании (СУЭК) Денис Илатовский. Как сообщает отраслевое агентство "ПортНьюс" со ссылкой на Илатовского, в 2019 году на Восточный полигон было выделено 90 млрд рублей, а РЖД освоила только 49 млрд рублей.

Угольщики готовы нарастить добычу, но не могут, потому что нет возможности экспортировать весь этот уголь. Может показаться, что это хорошая новость для жителей Кузбасса, протестующих против расширения разрезов и наращивания добычи. Но в результате сокращаются поступления местного бюджета, и это негативное влияние уже заметно.

Власти Кузбасса говорят о необходимости диверсифицировать местную экономику, но пока зависимость от угля слишком велика, и в ближайшие годы это навряд ли заметно изменится.

Разработка: Ольга Космылина, Лебен Аса. Иллюстрации: Олеся Волкова.