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На Волыни в главном храме епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) в этом году впервые проведут два рождественских богослужения: 25 декабря и 7 января.

Так глава епархии владыка Михаил отреагировал на публичное письмо части верующих. Он называет празднование Рождества до Нового года "декоммунизацией" и движением к европейским традициям.

На доске объявлений Свято-Троицкого кафедрального собора, главного в Волынской епархии ПЦУ, есть сообщение о проведении рождественской службы в ближайшую среду, 25 декабря.

Владыка Михаил был главным соперником предстоятеля ПЦУ Епифания во время проведения Учредительного собора и выборов главы церкви год назад. А потом часто критиковал новоизбранного предстоятеля.

Сейчас руководство ПЦУ не советует праздновать Рождество 25 декабря и считает этот шаг преждевременным, а потому позицию Михаила обозреватели воспринимают как некое продолжение недопонимания.

"Изменить атмосферу"

Правообладатель иллюстрации Оксана Коваленко Image caption Свято-Троицкий кафедральный собор - главный в Волынской епархии ПЦУ

Праздничное богослужение в епархии решили провести в ответ на обращение нескольких тысяч прихожан, которые еще в ноябре опубликовали открытое письмо к митрополиту Луцкому и Волынскому Михаилу со "смиренной просьбой".

Верующие не хотят отмечать Рождество после Нового года. Пишут, что более 90 лет назад советская власть изменила праздничные акценты в пользу атеизма, и просят помочь изменить атмосферу предпраздничных ожиданий.

Рождественский пост подписанты также начали раньше - 15 ноября.

"25 декабря - это не только католическое Рождество, а общехристианское. Всеправославный собор в Константинополе в 1923 году решил, что православные христиане согласно более точному григорианскому календарю должны отмечать Рождество Христово 25 декабря. На это согласились все страны кроме тех, что были под влиянием Советского Союза", - говорится в письме.

"Большинство поместных православных Церквей празднуют Рождество именно 25 декабря. Однако Украина до сих пор остается в советской (теперь - российской) парадигме", - отмечают его авторы.

"Филарет этого не любил"

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Митрополит Луцкий и Волынский Михаил рассказывает, что принял решение в пользу богослужения 25 декабря, поскольку есть обращения, а также потому, что празднование Рождества в этот день является логичным. Однако проведет его еще раз - традиционно в январе - для верующих с другой позицией:

"Мы не отменяем ничего, мы просто расширяем время празднования Рождества Христова, - рассказывает он. - Поэтому те люди, которые пожелают прийти 7-го, придут 7-го, те, которые - 25-го, придут 25-го. Мы и первых, и вторых не лишим возможности порадоваться Дню рождения Иисуса Христа. С любовью жду всех!"

О себе он говорит, что не один год празднует Рождество Христово 25 декабря, но только в узком кругу. Почему он не заявлял о своей позиции ранее?

"Не говорили во всеуслышание, потому что патриарх [Филарет, воглавлявший УПЦ КП до октября 2018 года] этого не любил. У них так было утверждено. А сегодня, когда есть новая церковь, соответственно, могут быть и совсем другие новые традиции, и уже мы становимся ближе к европейским церквям", - говорит митрополит.

"В предыдущие годы я точно так же праздновал, но не заявлял об этом, потому что была другая власть, другая церковь, были другие традиции. Ну, а теперь наступил день декоммунизации церковных традиций неправильных", - добавляет он.

Владыка Михаил демонстрирует доказательства в подтверждение того, что Рождество в канун Нового года является истинным, - две богослужебные книги, 1982-го (издательства Московской патриархии) и 2002 года (УПЦ Киевского патриархата).

Говорит, что эти издания для священников - как правила дорожного движения для водителей. Он показывает страницу, где указана дата Рождества - 25 декабря.

Правообладатель иллюстрации Оксана Коваленко Image caption Священник показывает церковные книги двух патриархатов, которые издревле оппонируют друг другу. В обоих написана одна дата

Когда отмечать Рождество?

По словам историков, традиция отмечать 25 декабря как день рождения Иисуса Христа восходит еще к концу II - началу III века.

В настоящее время большинство христиан в мире - католики и почти все протестанты - празднуют Рождество 25 декабря.

Также 25 декабря отмечают Рождество Константинопольская (кроме Афона), Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и большинство других православных церквей.

Русская, Грузинская, Иерусалимская, Сербская православные церкви, а также монастыри на Афоне, Польская и восточнокатолические церкви празднуют Рождество 25 декабря по юлианскому календарю (7 января по новому стилю).

Армянская апостольская церковь (кроме Армянского патриархата в Иерусалиме), а также древневосточные церкви отмечают Рождество вместе с Крещением Господним (под общим названием Богоявления) 6 января.

Что говорят люди?

Священник расспрашивал коллег из других епархий об их рождественских служениях. Говорит, что большинство поддерживает и многие будут служить в этот день:

"Но не все готовы смело об этом сказать. У меня есть один коллега, он говорит: "Я буду 25-го служить. Но если что, буду говорить, что служил в честь праздника Спиридона Тримифунтского Чудотворца. А если будет тихо, скажу, что рождественское богослужение. В зависимости от того, как народ отреагирует".

Еще не все лучане слышали о возможности праздновать Рождество Христово 25 декабря. Кто-то поддерживает изменения, а кто-то - категорически против.

"Европа когда празднует? 25-го! Так что - на москалей будем смотреть, что они будут держать свою монополию на седьмое? Надо потихоньку внедрять, чтобы присоединиться к мировому сообществу", - рассказывает 71-летний Анатолий.

"Я не знаю, зачем что-то менять. Это, я считаю, неправильно. Всегда 7-го отмечали", - считает 20-летняя Анфиса.

А 84-летний Андрей говорит, что праздновать Новый год перед Рождеством неправильно, потому что это еще время поста.

"Дело в том, что Новый год отмечают в пост, люди гуляют, выпивают и даже морды бьют. А на Рождество 7-го делают такой ангельский вид, будто они не виноваты ни в чем. Получается накладка. Нужно присоединиться к мировому сообществу, праздновать весь период скоромных праздников без всякой водки", - доказывает он.

Владыка Михаил, между тем, предполагает, что потребуется как минимум 15 лет, чтобы украинцы приняли календарное новшество.

Правообладатель иллюстрации ПЦУ Image caption Владыка Епифаний считает переход на новый календарь преждевременным. Этот шаг, по его мнению, может навредить молодой церкви

В ПЦУ советуют не спешить

В ПЦУ идею двойного празднования называют поспешным и непродуманным шагом.

"Поспешная календарная реформа - и даже непродуманные попытки сейчас прорекламировать ее предложениями удвоения празднования - потенциально законсервируют в Московском патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", - написал в "Фейсбуке" заместитель главы управления Православной церкви Украины по внешним связям Евстратий Зоря.

По его словам, риски от реформы сейчас - очевидны и реальны, в отличие от пользы для верующих.

Недавно в интервью Украинской службе Би-би-си митрополит Епифаний говорил, что перенос даты празднования Рождества сейчас не ко времени: "Когда дозреем к этому, увидим, что народ готов, - тогда и перейдем".

"Да, в социальных сетях мы видим определенную эйфорию, но, к сожалению, не все люди, которые пишут и поддерживают реформу в Facebook, так же активно посещают храмы", - сказал Епифаний.

Он также считает, что Московский патриархат будет использовать историю с переносом Рождества для усиления раздоров.