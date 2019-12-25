Христиане празднуют Рождество. Фотогалерея
В среду христиане во всем мире отмечают Рождество Христово. Сейчас это государственный праздник и в ряде мусульманских стран.
Католическая, протестантские и ряд православных церквей празднуют Рождество 25 декабря, но Русская православная церковь и ряд других, сохраняющих юлианский календарь, - 7 января.
Папа римский Франциск возглавил традиционную рождественскую мессу, а в базилике Рождества Христова в Вифлееме прошла торжественная служба.
Джокьякарта, Индонезия
Хотя христиане составляют лишь 8% населения островной республики, Рождество - государственный праздник.
Берлин, Германия
Берлинские "моржи" отмечают Рождество традиционным заплывом.
Абу Даби, Объединенные Арабские Эмираты
В ОАЭ живет немало практикующих католиков, в основном экспатов. Филиппинские мигранты составляют в ОАЭ уже 5% населения.
Мосул, Ирак
Христианская община иракского Мосула возвращается к жизни после жестоких гонений во время оккупации города джихадистами из радикальной группировки ИГ (запрещена в России) в 2014-2017 годах.
Однако многие христиане навсегда уехали из Ирака, потеряв надежду на мирную жизнь в регионе.
Найроби, Кения
В полночь священник служит мессу в столичном районе "Форт Иисус".
Коломбо, Шри-Ланка
2019 год ознаменовался для Шри-Ланки ужасной трагедией. В результате серии терактов, совершенных на Пасху, погибли больше 300 человек.
Взрывы прогремели и в трех католических церквях, где шли пасхальные службы, унеся жизни десятков прихожан.
Ханой, Вьетнам
Конституция 1992 года ввела в Социалистической республике Вьетнам свободу вероисповедания.
По данным ООН, во Вьетнаме сейчас живет больше 6 миллионов католиков и почти полтора миллиона протестантов.
Париж, Франция
В этом году впервые за 200 лет в парижском соборе Нотр-Дам не было рождественской службы. Там продолжается реставрация после апрельского пожара.
Епископ Филипп Марссе провел мессу в Сен-Жермен-л'Осеруа, другом средневековом храме в центре французской столицы.
Вифлеем, Западный берег
Паломники со всего мира съехались в Вифлеем, чтобы отпраздновать Рождество в городе, где, по библейской традиции, родился Иисус Христос.
Праздничная месса прошла в базилике Рождества Христова - одной из главных святынь христиан на Святой земле.
Стамбул, Турция
Для многих христиан в Азии и на Ближнем Востоке этот год ознаменовался гонениями и трагедиями.
После начала турецкой операции на севере Сирии представители местных христианских меньшинств сообщали, что их храмы были осквернены поддерживаемыми Турцией группировками.
Ватикан
Папа римский Франциск в седьмой раз возглавил рождественскую мессу в соборе Святого Петра.
В своей проповеди Франциск сказал, что Бог любит всех, даже худших из людей.
Многие поняли слова понтифика как отсылку к скандалам, с которыми сталкивается Римско-католическая церковь.
Сидней, Австралия
Как раз к Рождеству на стене дома появилось граффити с изображением премьер-министра Скотта Моррисона. Его критикуют за то, что в разгар степных пожаров, прокатившихся по Австралии в этом году, он уехал в отпуск на Гавайи.
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