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Согласитесь, все мы любим такие истории - чтобы и воображение разбудить, и нервы пощекотать, и восхититься, и испугаться.

Накануне Нового года даже самые страшные из них кажутся просто сказкой - но нет, это не сказки, такое на самом деле было, и звуки ужасные из-под земли раздавались, и фюрер заставлял девушек пробовать его пищу на предмет ядов, а потом ждал, не умрет ли кто-то из них.

На фоне странных взглядов знаменитых писателей, перевозки призраков с кладбища на кладбище, гениальных, но пьяных программистов и ударенных по голове продвинутых математиков легко поверить, что в целом человечество глупеет.

Но, кажется, все-таки нет - человечество настолько разное, что даже если где-то и сильно поглупело, то в другом месте - вон оно какое умное!

Сверхглубокие колодцы в ад

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В годы холодной войны СССР и США соревновались во многих областях, не только в космосе. Кто-то запускал людей в безвоздушное пространство, а кто-то старался проникнуть как можно глубже под землю. Так кто же пробурил самую глубокую скважину и что он там нашел?

Нашлось немало интересного и жуткого. "Внутри руин постепенно разваливающегося здания обнаруживается тяжеленная на вид, ржавая металлическая крышка, словно вросшая в бетонный пол и для надежности закрепленная толстыми и такими же заржавевшими болтами. Некоторые считают, что под ней - вход в ад".

Уже страшно? Дальше - хуже. "...Ходит легенда: если опустить в скважину микрофон (такой, чтобы выдержал температуру в 200 градусов по Цельсию), то можно услышать стоны и крики грешников в аду".

Марк Пайзинг решил разобраться, зачем вообще нужны такие глубокие дыры в земле.

Зомби, катакомбы и пьяный программист

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Возможно, тогда тоже был какой-то праздник. Возможно, даже Новый год или Рождество. Программист, работавший над кодом новой видеоигры, немного выпил. И работа пошла. Да еще как!

"Вы и ваша бригада археологов провалились в катакомбы зомби". Положение ужасное, что и говорить. Катакомбы не прощали ничего. Играющим надо было уметь ориентироваться в двухмерном, уходящем вниз лабиринте, чтобы избежать "липких смертельных объятий" зомби.

Такое испытание предстояло пройти играющим в Entombed ("Погребенный") на Atari 2600, популярнейшей игровой приставке конца 1970-х - начала 1980-х. Выпущенная в 1982 году игра "Погребенный" вовсе не стала бестселлером, но недавно ученый-компьютерщик и цифровой археолог решили разобраться поподробнее с ее исходным кодом, чтобы понять, как она работает. И не смогли!

Что бы ни делал тот программист, его явно посетил легкий приступ гениальности (даже если он и был не совсем трезв).

О пользе ударов по голове

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Джейсон Паджетт, бывший продавец футонов, уроженец Аляски, не всегда был склонен к игре с цифрами. Почти 17 лет назад он вел совершенно другую жизнь в Такоме, штат Вашингтон.

"Я был пустышкой, - смеется он. - Жизнь вращалась вокруг девочек, вечеринок и выпивки. Утром я страдал от похмелья, но потом снова выбирался в бар, снова пробовал снять девчонку, и так без конца".

В общем, математикой там и не пахло. Но пятничным вечером 13 сентября 2002 года все изменилось. На Паджетта напали.

"Когда один из них ударил меня по затылку, я увидел вспышку света - словно при фотосъемке, - вспоминает он. - Следующее, что я помню - я уже был на коленях, и все вращалось вокруг меня, я не понимал, где я и как сюда попал".

Для Паджетта мир теперь выглядел словно старая компьютерная игра, как "Марио" на ретро-приставке. Что же тут хорошего? - удивитесь вы. Спросите у самого Паджета, как это сделала Сара Китинг.

"Не читай в туалете! Заработаешь геморрой"

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То, что странно для одного - в порядке вещей для другого. Возьмем, к примеру, такую интимную и чувствительную для многих тему, как поведение в туалете.

Вот скажите честно: вы каждое утро принимаете душ? Пользуетесь туалетной бумагой? Проводите время, сидя на унитазе? Да вы очень странный человек, скажут вам во многих странах Азии.

Что касается туалета, то там доминирует способ "на корточках". Вы, возможно, удивитесь, но именно так это делает две трети населения в мире. И все-таки мы на Западе упорно садимся на свой фаянсовый трон.

Когда и куда вас укусить? Комарам не все равно

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Хорошо, что зимой нет комаров. По крайней мере, в северном полушарии. Иначе это превратилось бы в новогоднюю проблему - ведь, как выясняется, комары слетаются на выпившего человека, как мухи на варенье.

Что их так привлекает? Неужели они - тоже не дураки выпить? А если учесть, что человеческую кровь пьют только самки, то дело пахнет женским алкоголизмом…

Комары пьют нашу кровь тысячелетиями, но удивительно - этот вопрос почти никто не исследовал. Стивен Даулинг рассказывает о собственном опыте благотворительной помощи комариному племени в получении белка, необходимого для откладывания яиц.

Гитлер и его женская "ядовитая бригада"

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История эта не столько странная, сколько пугающая. Об этом ничего не было известно вплоть до 2013 года: оказывается, 15 молодых немецких женщин каждый день в течение двух с половиной военных лет были вынуждены пробовать всю еду, приготовленную для Гитлера - на предмет яда в ней.

Представьте себе, что любая тарелка с едой может стать для вас последней. Что завтрак, обед или ужин потенциально смертельны. Но вам все равно придется их съесть.

Фюрер требовал, чтобы настоящие, чистокровные немки пробовали каждое блюдо, опасаясь, что внешние враги или кто-то из своих подмешал туда яд. Обязанность девушек рассматривалась как почетная, как способ служить вождю. После еды эсэсовцы ждали час, чтобы убедиться, что с девушками все в порядке.

О "ядовитой бригаде" даже написана пьеса "Дегустаторы Гилера". Что с ними стало, когда война закончилась? О судьбе девушек и о пьесе о них рассказывает Холли Уильямс.

Почему Артур Конан Дойл верил в привидения

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Поговорим о привидениях. Даже если вы в них не верите, вам будет интересно узнать, что автор произведений о Шерлоке Холмсе был большим энтузиастом всего потустороннего и обожал всяких медиумов и сеансы столоверчения и вызывания духов.

Причем, как рассказывают современники, мистификации, осуществлявшиеся на глазах у знаменитого писателя, легко вводили его в заблуждение. И даже убедившись, что его обманули, он не переставал верить в существование призраков. Такое впечатление, что его вера в них только укреплялась.

Почему такое происходило? Чем это можно объяснить и какой нам извлечь из этого урок? Мэттью Томпкинс - психолог-экспериментатор и профессиональный иллюзионист, разбирает случаи, в которых писатель пал жертвой фокусников, и пытается понять логику Конан Дойла.

Там, где мало людей и где умеют ладить с призраками

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Мьянманские духи - больше двух метров в высоту, у них здоровенные уши и клыки, а также устрашающей длины языки. И вот еще что важно: как пассажиры они очень беспокойны!

Корреспондент BBC Travel Уилл Бакингэм поначалу не был склонен верить в духов. Когда он приехал в столицу Мьянмы, его пугало как раз другое - странная безлюдность широких улиц Нейпьидо. Но несколько встреч с людьми, занятие которых - перевозить духов умерших с кладбища на кладбище, заставили его призадуматься.

В своей статье он рассказал о том, что ему стало известно, а уж вам решать - верить или не верить.

Пик пройден, и дальше начнем глупеть?

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Возможно, прочитав все эти истории, у вас в голове сформируется серьезный вопрос: а все ли с нами в порядке? Мы уделяем столько внимания вопросам, которые никак не влияют на нашу жизнь, но при этом наш, казалось бы, высокий IQ не помогает решать самые насущные проблемы человечества.

В чем дело? Может быть, мы прошли вершину, и дальше человечество начнет все больше и больше глупеть?

С тех пор как более 100 лет назад был изобретен тест на интеллектуальные способности, наш IQ постепенно и неуклонно рос. Но - внимание! - это, кажется, не продлится долго, предупреждает обозреватель BBC Future Дэвид Робсон.

Самые последние данные говорят о том, что тенденция замедляется и, возможно, даже дает обратный ход. Что это может означать для будущего человечества? Пожалуй, это самая пугающая история из всех...