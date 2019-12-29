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На протяжении 2019 года обозреватели BBC Future и BBC Worklife облегчали нашу жизнь, собирая и формулируя советы из разных сфер, от борьбы с похмельем до правильного количества часов сна, от самого лучшего времени для свадьбы и зачатия ребенка до способов изменить свою жизнь (если вдруг она вам не нравится).

Когда в конце года мы взглянули на накопившийся массив этих советов, нам захотелось сделать так, чтобы он всегда был у вас под рукой. В итоге - он перед вам, и заодно - несколько советов из архива (которые нам больше всего понравились).

Похмелье? Как насчет жареной канарейки? Или коктейля "Устрица прерий"?

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Кто пробует спастись яйцами, кто - сытным завтраком, кто поедает бананы… Похоже, сколько существует человечество, столько оно мучается от похмелья и пытается (чаще всего безуспешно) найти правильную пищу, съев которую, можно было бы избавиться от этого мучительного состояния на утро после гулянки.

Но существует ли такая пища? Что говорит наука?

Одна из основных трудностей в изобретении рецепта лекарства от похмелья состоит в том, что - с точки зрения молекулярной биологии - ученые не до конца понимают, что же это за состояние такое. Но кое-что конкретное они все-таки готовы посоветовать.

Пить или не пить? И если да, то сколько?

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Совету пить больше воды - много-много лет. Например, в начале XIX века воду давали тем, кто был при смерти. Как писал отец гидропатии (водолечения) Винценц Присниц, только тому, кто находился на грани полного истощения, давали утолить жажду.

Сейчас вода перестала быть проблемой для развитых стран мира, Но нас продолжают бомбардировать откровениями, что, мол, выпивая определенное количество литров воды в день, мы открываем секретную дверь к отличному здоровью. Что это дает нам больше энергии, делает прекрасной нашу кожу, помогает сбросить вес и даже избежать рака.

Откуда вообще взялось неофициальное правило выпивать восемь стаканов (по 240 мл каждый) в день, причем не считая любых других напитков? Подкреплено ли оно научными исследованиями?

Джессика Браун добралась до самого дна аргументов, к которым обычно прибегают сторонники правила восьми стаканов. Что же она выяснила?

Как нам наконец выспаться

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Мы часто рассказываем о своих трудностях со сном с некоторой даже гордостью. Ведь они свидетельствуют о том, что мы ведем крайне загруженную делами жизнь. Вспомним Томаса Эдисона, Маргарет Тэтчер - да того же Дональда Трампа. Все они знамениты своим коротким ночным отдыхом - 4-5 часов сна, гораздо меньше, чем рекомендованные врачами для взрослых 7-9 часов.

Но если вы хотите начать хоть немножко заботиться о здоровье, запомните: надо больше спать. Последствия недосыпания известны - от ухудшения памяти до повышения риска инфекционных заболеваний, от трудностей с принятием решений до ожирения.

Возможно, вы об этом не знаете, но ученые уже научились углублять и ускорять восстановительные процессы, происходящие в нашем мозгу во сне. Уже существуют техники оптимизации сна, и эксперименты, проводимые по всему миру, доказывают: мы вполне можем повысить эффективность деятельности мозга в ночное время.

Да что там техники - достаточно выкроить всего один дополнительный час для сна, и скоро вы увидите результат: лучшее самочувствие, лучшее настроение и больше успехов на работе.

Днем всё заживает быстрее

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Когда мы вспоминаем о внутренних часах нашего организма, мы почему-то чаще говорим о том, кто из нас жаворонок, а кто сова. Но суточные (циркадные) ритмы управляют не только тем, в какое время суток нам хочется спать. Они определяют, как действует наша иммунная система и как мы излечиваемся. Мы можем использовать это для того, чтобы стать здоровее.

Простой пример: если вы порежете или обожжете руку, кожа заживет в два раза быстрее, если повреждение нанесено в дневные часы - в сравнении с ночью. И это касается не только кожи.

А если, допустим, вам предстоит операция на сердце, то перспективы выздоровления будут значительно лучше, если вы ляжете на операционный стол днем, после двенадцати.

Похоже, циркадная медицина выходит на авансцену, чтобы нам помочь...

Верните в свою жизнь хотя бы немножко любви

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А теперь поговорим о сердечных ранах, которые нанесены не инфарктом, не скальпелем хирурга, а разрывом с любимым человеком.

Что лучше - дать им время затянуться или поскорее вступить в новые отношения сразу после разрыва? И хорошо ли это, если ваш новый партнер напоминает вам предыдущего?

В обществе почему-то с подозрением смотрят на то, что после разрыва или развода человек быстро находит себе нового партнера. Но такой вариант может быть самым лучшим для вас - и вот почему:

Лучший месяц для свадьбы

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И снова мы возвращаемся к самому оптимальному времени - на этот раз не для операции, а для свадьбы. Или для зачатия ребенка. Или для развода, который сам по себе - тоже серьезная операция, сродни военной.

Возможно, вам кажется, что помолвки или разводы имеют очень мало отношения к временам года. Однако, как выяснилось, лучше заранее спланировать все эти важные перемены в жизни так, чтобы они случились в определенные месяцы.

Корреспондент BBC Future Марта Энрикес предлагает вам совершить небольшую экскурсию по календарю, в котором отмечено, когда лучше всего осуществлять большие перемены в жизни.

Ваша жизнь на самом деле была гораздо лучше и веселее

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Давайте теперь поговорим более глобально. О вашей жизни в целом. Что делать, если она вам не нравится? Вы оглядываетесь на прожитые годы и чувствуете, что все могло быть гораздо лучше. И вы подозреваете, что и ваши друзья и знакомые думают о ней (вашей жизни!) точно так же…

Есть способ это изменить. На первый взгляд, он кажется до неприличия простым, но, как утверждают ученые, помогает. Надо отредактировать свою жизненную историю. Как это делается, рассказывает психолог Кристиан Джарретт.

Эффект "какого черта!" и как с ним бороться

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От глобального - к неприятным мелочам жизни. Они порой раздражают гораздо больше, чем серьезные невзгоды.

Людям свойственно делать из любой своей ошибки катастрофу. Часто, ошибившись в мелочи, мы говорим "Какого черта!" и идем вразнос.

Возьмите в привычку делать себе поблажки, и вы научитесь предотвращать более серьезные промахи. Как именно это делать, с помощью каких приемов, объяснит Уилл Парк.

Очищающая сила слез - миф или правда?

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Мы привыкли считать, что когда человек поплачет, ему становится легче: наступает нечто вроде катарсиса, слезы очищают душу и облегчают сердце… Но, с другой стороны, плакать на людях - признак слабости, разве нет?

Так поможет ли нам плач? Что говорят психологи? Что об этом думает доктор Кристиан Джаррет - старший редактор журнала Aeon, освещающего проблемы психологического здоровья?

Скажи "шибболет"

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Акцент, от которого очень трудно избавиться, когда язык не твой родной, может сильно осложнять жизнь - особенно если мы его стесняемся. Он даже может помешать вашей карьере.

Причина акцента - в том, что наше ухо с детства привыкает отфильтровывать частоты, которые не нужны для понимания родной речи. И когда настает время говорит на иностранном языке, где есть такие "ненужные" частоты, мы не в состоянии их воспроизвести. Что же делать?

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И в заключение, в качестве бонуса для тех, кто дочитал эту статью до конца, - еще двадцать пять способов на разные случаи жизни из нашего архива советов.