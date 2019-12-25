Полярная ночь, ракеты и белые медведи. Куда отправили служить помощника Навального

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Менеджер по проектам Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов в понедельник был задержан полицией у него дома и увезен в неизвестном направлении.

Выяснилось, что молодого человека таким образом призвали в армию. Примерно через сутки он смог связаться по телефону с пресс-секретарем ФБК Кирой Ярмыш и сообщил, что находится на архипелаге Новая Земля в части, относящейся к воздушно-космическим силам России.

Как заявил ТАСС во вторник заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев, место прохождения службы Шаведдинова "определено в строгом соответствии с результатами его медицинского освидетельствования и группы профессиональной пригодности".

Край света

От Новой Земли до Северного полюса примерно полторы тысячи километров.

В "Трудах Высочайше учрежденной комиссии по устройству северного края", изданных в 1885 году, говорилось:

"Новая Земля представляется наиболее суровою арктической местностью из всех исследованных доселе пунктов Земного шара. Нестерпимый холод и суровые природные условия так действуют на телосложение, что даже самые крепкие организмы принуждены поддерживать себя во время зимы медикаментами. Сознание беспомощности и бессилия пред мертвенною окружающей природою, особенно во время двухмесячной полярной ночи, производит на психическую сторону человека такое тягостное впечатление, что даже развивает наклонность к самоубийству".

В 1970-х годах участник зимовки на северной оконечности Новой Земли, мысе Желания, Георгий Гореловский, писал:

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На острове Кильдин южнее Новой Земли спутники Виллема Баренца 28 июля 1597 года встретили русских рыбаков

"В долгую полярную ночь, при отсутствии связи с Большой Землей (только радио), человеку надоедает все: он надоедает сам себе, надоедает и одиночество, и соседство одних и тех же лиц - они становятся невыносимы как враги. Арктическое небо с мириадами звезд холодно и жутко далеко: и не небо вовсе, а зев в никуда. Оно одновременно и давит, и высасывает. Это не страх, но глухая черная апатия. Думаю, если бы удалось продержать десять человек в условиях полярной зимы год, то восемь из них сошли бы с ума, а двое, глядя на них, повесились бы".

Морозы зимой достигают -40 градусов, а скорость ветра 55 м/c.

Коренных обитателей на Новой Земле не было.

Впрочем, русские поморы, посещавшие архипелаг как минимум с середины XVI века, называли его Маткой, то есть "богатой землей", "кормилицей" - из-за обилия моржей, песцов и оленей.

Летом на островах растут трава и ягоды и прилетают птицы.

В последние годы размножились занесенные в Красную книгу белые медведи. Стрелять в них запрещено, а поведение зверей непредсказуемо.

Никита Игошев, проходил срочную службу на Новой Земле в 2010 году:

"Это было примерно в конце октября. Пошли мы всем батальоном на ужин, вышли на центральную дорогу, построились и с песней отправились к столовой.

Когда мы подошли к столовой, прозвучала команда "Налево!". Все повернулись, старший лейтенант начал светить в сторону столовой и немного в бок, так как там находилась бочка с отходами, и медведи любили тусоваться возле нее. И вот он направил фонарь на саму бочку, и тут я заметил, что в ней сидит огромный медведь. Он был настолько большой, что занял всю бочку.

Никто, кроме меня, его не увидел. Я вроде бы хочу кому-то сказать [про медведя], но наш старший лейтенант не любил разговоры в строю, и я промолчал. Потом он вновь начал светить в саму бочку, и медведь в этот момент выпрыгнул из нее, а вслед за ним и маленький медвежонок, которого я даже не заметил.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хищники облюбовали в поисках еды поселковые помойки

До этого я читал в наших памятках, что прыжок медведя может достигать семи метров, но, конечно же, не верил в это. Но затем медведь прыгнул в сторону батальона, и расстояние прыжка реально было около 10 метров! Я не успел ничего понять, как оказался у дежурного по части - а это следующее здание примерно в ста метрах.

Когда я посмотрел на место, где стоял наш батальон, то увидел, что там никого уже нет, а еще через мгновение все начали выползать кто откуда. Это был первый раз, когда я реально испугался за свою жизнь".

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Закрытая зона

Новую Землю нанес на карты в конце XVI века голландский мореплаватель Виллем Баренц, а основательно исследовал 170 лет спустя россиянин Федор Розмыслов. Для многих европейских и русских полярников архипелаг стал могилой.

Новая Земля состоит из двух больших островов и множества мелких. Мыс Флиссингский на Северном острове считается самой восточной точкой Европы.

В административном отношении архипелаг входит в Архангельскую область, хотя расстояние от него до Архангельска примерно такое, как от Архангельска до Москвы.

В советскую эпоху пребывание людей на Новой Земле было государственной тайной. Почта доставлялась по условным адресам "Архангельск-55" и "Архангельск-56".

В 1990-х годах секретность сняли, с 2015 года на Новую Землю летают регулярные рейсы из Архангельска. Но острова остаются закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО): чтобы приехать туда, требуется особое разрешение.

Холодная война в Арктике

На Новой Земле найдены полиметаллические руды, но месторождения не разрабатываются. Единственный вид человеческой деятельности на островах - военный.

Название архипелага для большинства людей ассоциируется в основном с проведенным там в 1961 году испытанием 58-мегатонной "царь-бомбы".

С 1955-го по 1990 год на полигоне имели место 132 взрыва, из них 87 воздушных (до 1963 года). Последние 30 лет испытания не проводятся.

На островах находятся многочисленные ядерные могильники, но, по данным МЧС России и норвежских экспертов, опасного уровня радиации нет.

Правообладатель иллюстрации TASS via Getty Images Image caption "Царь-бомба" (макет из музея ядерного оружия в Сарове)

По данным на 2018 год, в военных городках Белушья Губа и Рогачево жили 2606 человек, из них 603 гражданских, в том числе 302 ребенка. Есть дом офицеров, солдатский клуб (который, вероятно, предстоит посещать Руслану Шаведдинову), спортзал, школа, детский сад, пять столовых, госпиталь, четыре магазина и два кафе.

Во времена СССР помимо ядерного полигона и сопутствующих служб на Новой Земле располагались объекты ПВО страны (в настоящее время входит в Воздушно-космические силы).

Кратчайший путь между Россией и США пролегает над Арктикой.

На аэродроме "Амдерма-2" (поселок Рогачево) был развернут полк истребителей-перехватчиков, а в Белушьей Губе и вокруг нее - зенитно-ракетный полк.

Кроме того, имелись восемь радарных станций дальнего слежения - с задачей сообщить о приближении неприятельских ракет или бомбардировщиков.

Авиаторам и зенитчикам в больших поселках жилось относительно неплохо (конечно, с поправкой на климат), но на удаленных точках, как пишут в соцсетях ветераны, условия были "адские". В случае войны спасать их не планировалось.

На прежние позиции

В 1990-х годах большую часть военных объектов в Заполярье законсервировали, но с 2013 года российские военные начали возвращаться на Крайний Север, частично восстанавливая советскую инфраструктуру.

По данным минобороны России, на которые ссылается агентство РИА Новости, численность военного персонала на Новой Земле с тех пор удвоилась.

В частности, на совещании у президента в ноябре 2013 года тогдашний главком ВВС Виктор Бондарев сообщил о планах восстановить работу аэродрома Рогачево и удлинить его взлетную полосу на 500 метров.

Модернизируется порт в Белушьей Губе. Развернута радиолокационная станция "Резонанс-Н" для обнаружения баллистических ракет и самолетов-"невидимок", строится новейшая РЛС загоризонтного действия "Подсолнух".

В Рогачево с 2015 года снова дислоцируется зенитно-ракетный полк, вооруженный комплексами С-300 и С-400.

Судя по разговору Руслана Шаведдинова с Кирой Ярмыш, именно там он будет проходить службу.