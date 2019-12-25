Как праздновать Рождество, если мама мусульманка, а папа христианин?

Правообладатель иллюстрации Clair MacDougall

Буркина-Фасо, большинство населения которой мусульмане, в последнее время все чаще становится мишенью исламистов. Накануне вечером в городе Арбинда в результате нападения джихадистов погибли 35 мирных жителей, из них 31 - женщины.

Но за мрачными новостными заголовками есть и другая, не такая пугающая картина. В стране мирно уживаются разные религии. Христианство исповедует примерно четверть населения страны, и очень часто семьи состоят и из мусульман, и из христиан.

Одну такую семью, живущую в столице Уагадугу, посетила журналист Клэр Макдугал.

Пятилетней Айрис Осния Уаттара родители прививают как основы католической веры, которую исповедует ее отец Денис Уаттара, так и ислама, поскольку ее мать Афоуссату Сану - мусульманка.

Девочка отмечает Рождество и исламский праздник Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).

Правообладатель иллюстрации Clair MacDougall

В ее доме на почетном месте висит фотография, на которой Айрис впервые увидела Санта-Клауса, когда была еще совсем маленькой. Фото было сделано в 2015 году на рождественской вечеринке в офисе цементной компании, в которой работает Денис.

Он учит дочь, как жить христианской жизнью, а Афуссату - мусульманской.

"Она ходит со мной в мечеть, а по воскресеньям посещает с папой церковь", - рассказала Афуссату.

Правообладатель иллюстрации Clair MacDougall

Пять раз в день Афуссату молится дома, а по пятницам она с Айрис ходит в мечеть.

Иногда дочь просыпается перед рассветом с матерью, чтобы совершить с ней первую молитву дня.

"Ислам - это религия, которая проповедует терпимость и учит принимать людей такими, какие они есть", - рассказала она.

Правообладатель иллюстрации Clair MacDougall

Айрис учится совершать омовение и молитву по детскому молитвеннику.

Среди других книг в доме можно увидеть Псалтырь - судя по многочисленным следам от пальцев, книгу берут в руки часто.

Правообладатель иллюстрации Clair MacDougall

Денис и Афуссату живут вместе шесть лет. Они познакомились в городе Туссиана, который находится примерно в полусотне километров от второго по величине города Буркина-Фасо Бобо-Диуласо.

В 2020 году они планируют провести церемонию бракосочетания, которая будет включать в себя элементы христианства и ислама.

Денис готов ненадолго обратиться в мусульманство. Пара объяснила, что некоторые мужчины-христиане так поступают, чтобы задобрить родственников невесты. После свадьбы они вновь обращаются в христианство.

Правообладатель иллюстрации Clair MacDougall

"Когда мы решили вступить в брак, не всем это понравилось", - сказал Денис, отметив, что его отец первое время сомневался в правильности такого решения.

"Поначалу все было крайне непросто. У моего отца нет никаких возражений, а вот мать против, - сказала Афуссату. - Если мужчина христианин, а женщина - мусульманка, обычно возражения появляются у ее родителей".

Она по-прежнему пытается добиться у матери благословения на отношения с Денисом.

Правообладатель иллюстрации Clair MacDougall

Во многих семьях Буркина-Фасо мирно уживаются христиане, мусульмане и спиритуалисты, а церкви и мечети часто бывают открыты и для христиан, и для мусульман.

Страну часто называют образцом веротерпимости.

У Афуссату много друзей-христиан. Хотя она и не посещает рождественскую службу в церкви, она все же отмечает Рождество с семьей Дениса.

По ее словам, она чтит и Рамадан, и Ид-аль-Фитр, и Рождество.

Правообладатель иллюстрации Clair MacDougal

В Рождество католический собор Непорочного Зачатия бывает переполнен прихожанами.

Как правило, эту и другие церкви охраняет вооруженная полиция. Христиане, как и мусульмане, в последнее время подвергались нападениям джихадистов.

В период, предшествующий Рождеству, руководители церквей посоветовали прихожанам быть бдительными, не брать с собой большие сумки и сообщать полиции обо всем, что вызывает подозрение.

Правообладатель иллюстрации Clair MacDougall

У храма все желающие украсить дом могут приобрести пластиковую елку, покрытую с искусственным снегом.

Правообладатель иллюстрации Clair MacDougall

В день Рождества Денис отправляется с Айрис в свою церковь в Уагадугу, после чего вся семья собирается в доме дяди Дениса.

"Моя вера учит меня любить и принимать всех людей, - говорит Денис. - Судить может только Бог".

Правообладатель иллюстрации Clair MacDougall

Родители Айрис хотят, чтобы она сама решила, какому вероучению она хочет следовать, когда вырастет. Пока что она бывает и в церкви, и в мечети.

Денис и Афуссату говорят, что примут любой ее выбор.

"Любовь выше любой религии", - сказал Денис. Он считает, что в каждой вере содержится универсальная правда.

Правообладатель иллюстрации Clair MacDougall

Текст и фото Клэр Макдугал