Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption На пляже Патонг в Таиланде 27 декабря 2004 года - через два дня после цунами

15 лет назад мощное цунами обрушилось на побережье Индийского океана и острова: от Мадагаскара до Пхукета. Более 200 тысяч человек погибли в один день. Пережившие это бедствие жители Таиланда поделились с Би-би-си воспоминаниями.

Землетрясение магнитудой 9,1, произошедшее 26 декабря 2004-го около 8 утра, поначалу чувствовалось не очень сильно - эпицентр находился на дне моря близ севера Индонезии.

Через несколько часов мощная волна цунами, прокатившись через моря и весь Индийский океан, накрыла побережье от Африки до Таиланда. Удар пришелся на 14 стран.

Погибли около 230 тысяч человек. Большая часть жертв пришлась на Индонезию -167 540 погибших, Шри-Ланку (35 322 человека) и Индию (16 269 человек).

На курортах Таиланда погибли 8 212 человек, многие из них - местные и западные туристы, отдыхавшие на пляжах: у одних были рождественские каникулы, у других - буддистский праздник.

Спустя 15 лет после трагедии корреспондент Би-би-си Чариот Йонгчароенчай встретился с тайцами, пережившими цунами, и записал их рассказ.

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Виттайя Тантаванич - спасатель пляжа Патонг, одного из самых популярных пляжей острова Пхукет

В то утро на Патонге было очень тихо. Мой пост находился недалеко от больницы Патонга, я дежурил в машине "скорой помощи". Я проголодался и поехал к пляжу, чтобы купить что-нибудь поесть.

Доктор Вееравит Саридеепан - в то время врач больницы Вачира

Это был день после корпоративной вечеринки в больнице. У меня был выходной, и я отсыпался. В 8 утра в спальне затряслись стекла. Я сказал жене, что это, наверное, машина проехала на улице. Перевернулся на другой бок и снова уснул.

Самран Чаньян - служитель храма Ян Яо, гробовщик

Я вел молитвенную церемонию утром 26 декабря - это буддийский священный день. Я произносил молитвы в микрофон, чтобы всем было слышно. Внезапно электричество отключилось, мы почувствовали землетрясение. Дальше я молился уже без динамиков.

Виттайя Тантаванич

Я сел на пляже позавтракать с видом на море. Около 8 утра я ощутил подземный толчок. Никто не паниковал, не беспокоился. Я остался сидеть и ждать, что меня вызовут.

Image caption Капитан Сатапорн Савангпук провел свое судно поверх гребня цунами

Сатапорн Савангпук - капитан корабля "Махидол"

Мы возвращались после месячного исследовательского плавания в Индийском океане и сделали остановку на острове Кох Рача Яй для уроков глубоководных погружений для наших стажеров. Море было тихое, небо ясное, синее. Я сказал своей команде: "Идеальный день, чтобы быть в море".

Примпрао Джинпентом - медсестра, находилась в отпуске и ныряла неподалеку от "Махидола"

В то воскресное утро я позвала друзей из Бангкока поехать со мной на Пхукет понырять. Я уже много раз сюда ездила, а вот мой муж ни разу не видел подводного мира. Я его уговорила поехать с нами.

Капитан Сатапорн Савангпук

После завтрака мы пошли на корму наблюдать, как стажеры учатся нырять с инструкторами. Вдруг я почувствовал, что судно как будто повело вверх, влево и вправо. Мы понятия не имели, что это такое, но инстинктивно я отдал команду завести мотор и идти в открытое море.

Примпрао Джинпентом

Моторная лодка, которая вывезла нас на погружения, уже шла к берегу, и вдруг инструктор велел остановить лодку - он что-то заметил. Он стал показывать на море и сказал мне, что вода с пляжа ушла. "Это очень нехорошо", - сказал он.

Image caption Спасатель Виттайя Тантаванич: "Я закрыл глаза, помолился и приготовился умереть"

Виттайя Тантаванич- на пляже Патонг

At 10:00, IВ 10 часов утра я заметил, что продавцы и разносчики еды машут руками и показывают на пляж. "Пойдем рыбу ловить", - говорили они. Вода отошла от берега очень далеко, и везде лежали рыбы.

Я ухмыльнулся, но вскоре начал понимать, что что-то явно не так. Вода начала возвращаться, один разносчик прибежал со стороны моря и стал кричать, чтобы все убегали с пляжа как можно дальше.

Капитан Сатапорн Савангпук

Я посмотрел в сторону острова и увидел, как одна гигантская волна ударила по пляжу, смыла зонтики и лежаки.

Виттайя Тантаванич

Это не было похоже на волну-убийцу, как в фильмах. В начале я увидел, что вода поднялась, и подумал, что это наводнение. Вода поднималась, двигалась ближе и набирала скорость. В конце концов волна дошла до дороги, а вода все поднималась и поднималась. Я запрыгнул в фургон и поехал вверх, на холм. Кругом было сумасшествие: множество людей убегали от воды.

Image caption Супруги Сомчай и Примпрао Джитпентом приехали в отпуск, а пришлось лечить раненых

Сомчай Джитпентом - врач, был на отдыхе со своей женой

Я позвонил другу, который служил на флоте - он сказал, что это цунами. Сказал нам найти большой корабль и забраться туда. Я увидел "Махидол", он выходил из бухты на всех парах - мы закричали "Помогите!", и они остановились.

Капитан Сатапорн Савангпук

Вода схлынула и опять ушла далеко - а потом ударила вторая волна. В этот раз она смыла домики и кафе, я видел, как несколько бунгало унесло в море.

Сомчай Джитпентом

Когда мы поднялись на борт корабля, я увидел как дома и рестораны смывало в море. Тут я понял, что произошло что-то очень серьезное. На борту было двое врачей и две медсестры, и мы решили помочь людям на соседнем острове.

Примпрао Джинпентом - медсестра, жена Сомчая

Я крепко держала сыновей за руки и говорила им: "Мама и папа вас очень любят. Если что-нибудь произойдет, держитесь на плаву в спасательных жилетах. Никуда не плывите - вас найдут и спасут".

Виттайя Тантаванич- на пляже Патонг

Я услышал по рации, что обрушилась вторая волна. Почти сразу в городе был полный хаос. Я спустился после того, как отошла вторая волна. Тогда я еще не знал, что собственно произошло. Я лишь знал, что надо помочь людям.

Image caption Самран Чаньян работал на дежурстве, зная, что его сын пропал

Самран Чаньян - служитель храма Ян Яо, гробовщик

Служба закончилась как и всегда. Потом я пошел домой - дом прямо позади храма. Вдруг я услышал, что по главной улице едет множество машин, все на большой скорости, и все гудели. Потом сельчане сказали, что все прибрежные деревни снесло огромной волной.

Доктор Вееравит Саридеепан - в то время врач больницы Вачира

Я проснулся около 10 часов, отправился с семьей на завтрак, и вдруг меня срочно вызвали в больницу. Мы были готовы к серьезному бедствию, но не таких масштабов.

Виттайя Тантаванич- на пляже Патонг

Меня отправили в супермаркет на дороге близ пляжа, так как многие не могли оттуда выбраться. Когда я туда добрался, я увидел многих сотрудников магазина на поверхности воды, лицом вниз, так как подвал и частично первый этаж были затоплены. Некоторые были еще живы, но многие погибли.

Самран Чаньян - служитель храма Ян Яо

Я включил телевизор и увидел, что произошло в моем районе. До тех пор я ничего не знал о цунами. Я был в шоке и очень волновался за сына - он работал маляром на материке в Кхао Лак, к северу от Пхукета. Это был его последний день на работе. Я пытался дозвониться до него, но не смог.

Примпрао Джинпентом

Мы решили направиться в сторону острова Пхи-Пхи - он был недалеко и сильно пострадал. Когда мы туда прибыли, я не мог поверить своим глазам. В воде были одни тела.

Виттайя Тантаванич

Пока мы помогали тем, кто выжил в супермаркете, я услышал, что надвигается еще одна волна. Я пытался найти выход, но не был уверен, что успею. Я просто закрыл глаза, стал молиться и готовиться к гибели. Мне повезло - вода дошла до уровня тротуара, но не дальше.

Image caption Доктор Вееравит Саридеепан: "Тысячи тел лежали неопознанными"

Доктор Вееравит Саридеепан

К нам поступали сотни пострадавших. У большинства были переломы или резаные раны. А потом стали привозить тела погибших.

Самран Чаньян - служитель храма Ян Яо

Трое приятелей моего сына сказали мне, что он пропал. Я собирался отправиться на его поиски, но тут мне позвонили из больницы. Им нужны было место для тел погибших, и они просили меня остаться в храме, чтобы принять их. К семи вечера стали прибывать сотни тел. У нас не было столько места, и погибшие лежали повсюду, завернутые в белые простыни и пластик.

Доктор Вееравит Саридеепан

Директор больницы попросил меня помочь имплантировать микрочипы тела погибших, как того хотела полиция, чтобы людей можно было бы как-то идентифицировать. Полиция привезла меня в Ват Ян Яо. Там были тысячи тел. Когда я зашел в храм, и в нос ударил трупный запах - впервые в жизни я ощутил столь резкое дыхание смерти. Все было покрыто кровью и лимфой.

Примпрао Джинпентом

Мы решили сначала помогать лишь раненым. Нам удалось спасти 414 туристов и местных жителей, которых мы перевезли в больницу в Пхукете. Мы были рады, что смогли помочь всем этим людям.

Самран Чаньян

На следующий день нам стали привозить еще больше тел. Военные стали привозить контейнеры, куда можно было складывать тела погибших. На второй день я увидел целую гору трупов. Это было очень грустно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сотни наскоро сколоченных гробов свозили на територию храма Ян Яо (декабрь 2004-го).

Самран Чаньян

Я и остальные мои сыновья отправились на поиски моего пропавшего сына. Через половину дня мы его нашли. Он не смог выбраться из здания, где работал, и погиб там.

Виттайя Тантаванич- на пляже Патонг

Я всю жизнь работал спасателем, но никогда не видел ничего подобного.

Сатапорн Савангпук

Такой волны прежде не видел никто.