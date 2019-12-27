История одного убийства. Как закончилась карьера единоросса из Переславля

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В середине декабря в Переславле-Залесском задержали главу фракции "Единой России" в городской думе. Его обвиняют в убийстве таксиста. Би-би-си разбиралась, как пошла под откос карьера провинциального единоросса и как это может быть связано с убийством.

Поздним субботним вечером 14 декабря двое мужчин пошли в магазин за водкой. Выпив, они повздорили. В результате один из них избил, а потом задушил другого. Затем облил лицо убитого ацетоном и поджег. Такова версия следствия.

Жертву нашли за автобусной остановкой. Хоронили в закрытом гробу.

Утром в понедельник подозреваемый в убийстве пришел на работу - на планерку в городскую думу Переславля-Залесского. Им оказался глава фракции "Единая Россия" Владимир Корнилов. Через несколько часов его задержали.

Жертвой оказался таксист Павел Чередняков, когда-то работавший агитатором "Справедливой России". Местные СМИ назвали преступление "межпартийным убийством". В "Единой России" же предложили Би-би-си "не искать политику в простом бытовом конфликте".

"Это был цирк"

53-летний Владимир Корнилов пять лет был главой районного совета депутатов. По провинциальным меркам это престижный пост с зарплатой и статусом.

В 2018 году город Переславль-Залесский объединили с Переславским районом, назначили выборы в объединенную городскую думу. Известный в городе единоросс без труда получил новый мандат.

Но объединение районов означало для Корнилова понижение по должности. Раньше он был председателем районного парламента, а в новой структуре стал простым депутатом - хоть и главой фракции. Сначала ему обещали должность заместителя председателя новой думы, но и этого не случилось.

Через несколько месяцев единоросса ждала еще одна неприятность - нужно было ставить оценку главе города - единороссу Валерию Астраханцеву. Вся оппозиция готовилась поставить "неуд". У "Единой России было всего 11 мест в городской думе из 21-го - каждый голос был на счету.

Правообладатель иллюстрации Администрация Переславля-Залесского Image caption Владимир Корнилов после убийства решил сложить полномочия депутата

Внезапно выяснилось, что у Корнилова - конфликт интересов и голосовать ему нельзя. На тот момент он работал директором муниципальной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), а она подчиняется городской администрации.

В итоге Корнилову пришлось с работы уволиться, но вскоре стало понятно, что даже увольнение не устранило конфликт интересов - выяснилось, что и жена единоросса работает директором муниципальной службы по благоустройству.

"Это был цирк. Кто-то даже шутил, что им надо было развестись", - вспоминает депутат Евгений Работников ("Справедливая Россия").

Супруга Корнилова тоже уволилась, но глава города положительную оценку так и не получил. При тайном голосовании два депутата от "Единой России" испортили бюллетени. Астраханцеву пришлось решение парламента обжаловать, и, найдя лазейку в регламенте, за 2018 год он остался без оценки.

После этой истории дела Корнилова в гору не пошли. Новую постоянную работу он так и не нашел (работа депутата - на общественных началах). А за два месяца до убийства, в котором его обвиняют, он потерял место главы комитета по бюджету в гордуме.

"Я бы не сказал, что довели, но подтолкнули к тому, что человек стал выпивать", - предполагает лидер городского отделения "Справедливой России" Сергей Хабибулин.

Переславль и москвичи

Убийство произошло поздно вечером в пригороде Переславля - Троицкой Слободе. Поселок - несколько улиц по сторонам автомобильной трассы. На одной из этих улиц жили депутат Корнилов и таксист Чередняков.

Корреспондент Русской службы Би-би-си спустя несколько дней после убийства побывала в Троицкой Слободе, где в четыре часа вечера в декабре уже темно и подсвечивается только продуктовый магазин - тот самый, где мужчины купили водку (так писали местные СМИ).

Image caption Остановка, около которой нашли убитого Павла Череднякова

Переславль-Залесский - древний русский город в двух часах езды от Москвы. Здесь родился Александр Невский, а Петр I строил свой потешный флот.

Сейчас город трудно назвать процветающим, хотя он входит в туристическое "Золотое кольцо". Туристов тут меньше, чем в областной столице Ярославле или в соседней Владимирской области. Значит, и денег меньше.

В 2016 году главой Переславля стал Владимир Волков, до этого работавший в подмосковных Люберцах. Он привел в город свою "подмосковную команду", с которой и провел объединение города с районными поселениями, рассказывает Хабибулин. Почти сразу после объединения в Переславле Волков уехал и стал мэром Ярославля.

Летом в городе проходили митинги. Несколько сотен горожан протестовали из-за проблем с горячей водой, из-за мусорной реформы и "произвола в ЖКХ".

В декабре город на сутки остался без горячей и холодной воды - засорились очистительные фильтры. На улицах выстроились очереди у цистерн с водой. Местные водолазы не могли устранить проблему из-за поломки оборудования, в итоге пришлось вызывать водолазную группу из Москвы.

"Когда они стали объединять город с районом, они рисовали красивую картинку, что будет один бюджет, больше дотаций из области", - говорит депутат Работников. Реформа должна была привести к уменьшению числа чиновников. Но вместо 185 человек в администрации теперь работает 265, сетует он.

Image caption У "Единой России" всего половина мест в городской думе

После прихода в Переславль "подмосковной команды" конфликт между местными и приезжими встал довольно остро, говорят в "Справедливой России". "Мы готовы даже единоросса поддержать, но лишь бы местного, потому что местный понимает, как устроено все в городе, - говорит Хабибуллин из "Справедливой России". - Приезжие - неплохие менеджеры, но у них есть задача - деньги освоить. Чтобы сделать и куда-то дальше пойти".

Жители Переславля действительно недолюбливают москвичей, говорит политтехнолог Сергей Пономарев, работавший с "Единой Россией" в Переславле в 2018 году. По его словам, у города большой туристический потенциал, но развивать его не спешат: "У них [городских жителей] есть некая самобытность: нам приезжие не нужны".

Сейчас "подмосковных" в Переславле осталось лишь несколько человек - команда Волкова уехала в Ярославль.

Сергей Царев, который занял место обвиняемого в убийстве и возглавил фракцию "Единой России", тоже приехал из Москвы, но уже 13 лет работает в Переславле. В городе были задуманы масштабные проекты - объединение с районом, перекладка труб, создание транспортной сети, говорит Царев.

Под эти проекты был нужен "высокий уровень работы", с которым "местные не справлялись", считает Царев. К тому же, по его словам, "москвичи" могут привлекать в Переславль и московский бизнес.

"С простыми людьми хорошо общался"

"Как человек он хороший, а то, что в партию вступил... Что в говно, что в партию - вступить-то можно", - философствует переславец Юрий Соловьев, который знал и Корнилова, и убитого Череднякова.

Соловьев работал в шиномонтаже, куда они оба приезжали. "Они дружили, я скажу. Хотя один был депутатом, а второй таксистом, он [Корнилов] амбиций никаких не имел, с простыми людьми хорошо общался", - вспоминает Соловьев.

По его ощущениям, после объединения района с городом отношение к "Единой России" стало только хуже: "Потому что мы живем очень плохо. И за свет нам [оплату] добавили. Чтобы сейчас какую-то бумажку взять - это такого геморроя надо нахлебаться!"

"У меня в двух метрах газовая туба, чтобы ее подвести, мне нужно около 180 тысяч. Я получаю 18 тысяч, а жена - 17. Поэтому отношение к "Единой России" никакое, никто их не любит", - жалуется Соловьев.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Dzhaparidze/TASS Image caption Летом в Переславле протестовали из-за проблем с горячей водой и мусорной реформы

В Троицкой Слободе, где жил Корнилов и Чередняков, сбивали людей на дороге из-за плохого освещения, и единоросс помог установить фонари, вспоминает Соловьев. Депутат Царев добавляет - его предшественник был "одним из самых активных депутатов, который реально заботился о населении".

"Он был в комиссии по бюджету, задавал вопросы, - говорит Работников из "Справедливой России". - Видел, когда нас хотели обмануть". "Он всегда доброжелательный, здоровается, нормально общается, не скрытный. Бывает у "Единой России" зазнаются - даже не поздороваются", - рассказывает он.

"Феномен лишнего человека"

А в последнее время Корнилов выглядел грустным. "Депрессия, угасание - было видно, что что-то случилось", - вспоминает Работников.

Убийство таксиста шокировало депутатов. "Черный лебедь", - использует известное выражение депутат Царев. Депутаты не видят в случившемся политической подоплеки - тут скорее психика и алкоголь, считают они.

"Феномен лишнего человека, - говорит политтехнолог Петр Быстров, также работавший на "Единую Россию" на выборах в Переславле в 2014 году. - Политических мотивов тут искать не надо, но эта история может быть политической - в том смысле, что большое количество людей после прихода подмосковной команды стали не востребованы".

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"Остался без работы, возраст, - кому нужен безработный мужик предпенсионного возраста в кризисное время в маленьком древнерусском городке?" - рассуждает Быстров. По Корнилову еще несколько лет назад было видно, что он "любит выпить", утверждает политтехнолог.

"Наверное, иногда позволял себе выпить по выходным, но у нас 80% населения себе это позволяют", - не согласен с такой оценкой Царев. Но все эти проблемы не были настолько критичными, чтобы человек пошел на убийство, уверен он.

"Жестокий и трагичный поступок"

Корнилову предъявили обвинение по статье "Убийство", ему грозит до 15 лет колонии. Его адвокат Сергей Тремзин собирается настаивать на том, что это было не убийство, а превышение самообороны, по этой статье срок лишения свободы - до двух лет.

По версии следствия, обвиняемый выпивал со своим знакомым, поссорился с ним, избил и задушил. Из-за чего они поссорились, следствие не сообщало.

Убийство нанесло колоссальный репутационный ущерб "Единой России", считает замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн. 21 декабря он прибыл в Переславль во главе комиссии партии, чтобы разобраться в ситуации с Корниловым.

Правообладатель иллюстрации Sasha Mordovets/Getty Images Image caption Александр Хинштейн

Заседание комиссии задерживалось на полчаса. Местные депутаты и сотрудники парламента шутили, что из-за Корнилова их покажут в программе "Москва. Кремль, Путин" на "России-1" - или что комиссия из Москвы так и не приехала, испугавшись, что депутаты "тоже будут кого-то валить".

Никакого решения принято не было. Хинштейн, уезжая из Переславля, намекнул, что наказать помимо Корнилова могут и других единороссов. "В МВД начальник несет ответственность за действия своего подчиненного, - напомнил он. - Мы считаем, что безусловно партийную ответственность необходимо нести - безотносительно причастности к этим событиям".

В региональном отделении "Единой России" не согласны с такой постановкой вопроса. "Я категорически против, чтобы кого-то исключали", - сказал Би-би-си замглавы ярославского отделения "Единой России" Николай Александрычев. Впрочем, он все-таки обещал провести "работу над ошибками". А в четверг мэр Астраханцев ушел с поста лидера городского отделения "Единой России".

Еще до ареста Корнилов вышел из партии и сдал мандат. Его место в гордуме останется вакантным, довыборы проводить не планируется. После убийства таксиста местная "Единая Россия" лишилась большинства в городском парламенте.

Коллеги Корнилова не согласны с тем, что нужно делать политические выводы из убийства. "Это жестокий и трагичный поступок, - настаивает Царев, который теперь возглавляет фракцию "Единой России". - Были ли на него причины? Я бы сказал, что это временное помутнение рассудка".

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