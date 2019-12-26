Субтитры против дубляжа, или какой монетой надо платить Ведьмаку: что думают режиссеры

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В русскоязычном "Твиттере" вспыхнула полемика, как правильно смотреть иноязычное кино: дублированным или с субтитрами?

Все началось из-за песни барда Лютика из популярного сериала "Ведьмак". В оригинале она начинается словами "Toss a coin to your witcher" (подбрось монетку своему Ведьмаку), в русском же переводе звучит фраза "Ведьмаку заплатите чеканной монетой".

Все бы ничего, но песня оказалась на удивление прилипчивой, породила множество мемов и шуток, а потом один пользователь написал, что он, к его удивлению, только что узнал, как много людей предпочитают переозвученные фильмы.

Пропустить Twitter пост , автор: @sult благодаря мему про чеканную монету я узнал, как много людей все еще смотрит англоязычные фильмы-сериалы в дубляже, а не с субтитрами — султанос в оригинале (@sult) 24 декабря 2019 г.

И понеслось.

Пропустить Twitter пост , автор: @playdtf Монета в песне Лютика на самом деле не чеканная, и поэтому сегодня в Твиттере вновь разгорелся спор о том, нормально ли смотреть фильмы и сериалы в дубляже.



В этот раз в обсуждение включился даже Навальный, который заявил, что смотрит аниме с субтитрамиhttps://t.co/KeCXt9KS92 pic.twitter.com/XPywxnKW8T — DTF (@playdtf) 25 декабря 2019 г.

Спорить, что лучше - субтитры или дубляж, - можно бесконечно. А что говорят на этот счет мэтры? Русская служба Би-би-си пообщалась с российскими кинорежиссерами.

Александр Сокуров:

"Я бы хотел, чтобы мои картины иностранцы смотрели с субтитрами.

Каждый национальный язык - одно из важнейших достижений цивилизации и культуры. Он сам по себе вид искусства. Мне кажется, что фильм, снятый в России, в Штатах, в Великобритании, Франции, Италии, должен идти на языке оригинала. Для меня это аксиоматично.

Субтитры, конечно, отвлекают от зрительного ряда. Но я думаю, слово очень часто более содержательно, чем изображение. В подавляющем большинстве современного кино, да пожалуй, не только современного, слово ценнее. С точки зрения величия изображения кинематограф не дотягивает до живописи и даже фотографии. Слово чрезвычайно важно".

Карен Шахназаров:

"Вопрос достаточно сложный. Кто как любит. Я смотрю с субтитрами.

С дубляжом, конечно, легче, но многое теряется. Киногурманы выбирают субтитры, потому что тогда они слышат реальную речь актеров, и это, конечно, важно.

С другой стороны, для зрителя не столь привередливого дубляж предпочтительнее.

Во всяком случае, во всех больших странах - я имею в виду численность населения - применяется дублирование. Единственное исключение - США, но там вообще мало смотрят иностранное кино".

Андрей Кравчук:

"С одной стороны, хочется, чтобы зрителю было максимально комфортно. Изображение в кино доминирует. Смотря дублированный фильм, ты не отвлекаешься на чтение текста внизу экрана. При этом я лично смотрю фильмы с субтитрами, чтобы слышать оригинальную звуковую дорожку, сделанную автором.

Если кратко сформулировать, то субтитры для специалистов и ценителей, а дублирование для широкой публики".

Кинокритик: фестивали никогда не перейдут на дубляж

"У большинства кинофестивалей есть международные амбиции: они всегда хотят получить иностранных гостей и авторов. С точки зрения произведения искусства и авторского права на него единственной канонической версией является, безусловно, оригинальная фонограмма. Любой переозвученный и пересведенный [подвергшийся компьютерной обработке] фильм - уже не то, что задумал автор и как он контролировал процесс. Поэтому для фестиваля единственным корректным вариантом является показ фильма с субтитрами", - указывает кинокритик, программный директор Сахалинского международного фестиваля "Край света" Алексей Медведев.

Справка

В советском кинопрокате доминировало дублирование. Этой работой занимались и звезды - Жан-Поль Бельмондо говорил голосом Николая Караченцова, например.

В 1990-х годах применялся закадровый синхронный перевод, особенно на видеокассетах, но теперь эта практика почти полностью ушла в прошлое.

Массовый российский зритель привык к дублированию, и картины с субтитрами его отпугивают, считает Медведев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Италии ежегодно вручают кинопремию за лучший дубляж

Такая же ситуация в Германии и Китае, где сложились давние и сильные школы дубляжа с участием профессиональных актеров.

Дублирование распространено во Франции, Испании, Италии, Венгрии, Украине, Беларуси, Австрии, Бельгии.

Субтитры - в Британии, Нидерландах, Ирландии, Португалии, балканских государствах, Финляндии, Польше, Чехии, Литве, Латвии и Эстонии.

В Японии смотрят и дублированные иностранные фильмы, и с субтитрами, причем второй вариант предпочитает молодежь.

Даже в странах, где превалируют субтитры, дублируется детское кино и во многих случаях телесериалы.