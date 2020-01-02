Что вредно, а что нет: расследования Би-би-си 2019 года

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Советы специалистов по здоровому образу жизни пользуются высоким спросом на современном рынке услуг. Здоровым быть модно, а там, где мода - там и мифы, заблуждения, а порой и откровенный обман.

Особенно много заблуждений - частично искренних, частично навязываемых - связано с продуктами питания, и именно поэтому большая часть расследований журналистов Би-би-си в прошедшем году была посвящена именно этому: что есть вредно, а что - нет. Однако начнем наш обзор самых популярных статей на эту тему не с еды.

Кто придумал правило 10 тысяч шагов?

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Многие из нас подсчитывают, сколько прошли за день - с помощью умных часов, шагомеров, мобильных приложений в смартфонах. Мы радуемся, когда цифра в 10 тысяч шагов достигнута - ну как же, это же важно! Мы огорчаемся, когда до вожделенного количества не дотягиваем.

Но давайте разберемся, откуда взялась эта цифра. Не морочат ли нам голову - хотя бы для того, чтобы мобильные приложения лучше продавались? Или, возможно, мы сами рады себя заморочить, лишь бы создать иллюзию приверженности здоровому образу жизни?

Цифра эта настолько широко известна, что логично предположить: родилась она в результате многих лет исследований, когда ученые бились над тем, какое же количество шагов в день оптимально для вашего здоровья - 8000, 10 000 или, может быть, 12 000…

Вы удивитесь, когда узнаете, откуда она взялась.

Вечный вопрос о желтке и белке

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Если бы надо было назвать идеальную еду, то куриные яйца - один из главных претендентов на это звание. Они всегда есть в продаже, их просто готовить, они недорогие и к тому же набиты протеином, что называется, под завязку.

Но полезно ли для здоровья есть яйца? Или они могут стать причиной заболеваний сердца? Обозреватель BBC Future Джессика Браун решила исследовать имеющиеся научные доказательства, и вот что у нее получилось.

Пить молоко - это противоестественно?

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Джессика Браун решила не останавливаться на яйцах и взялась за другой продукт с сомнительной полезностью - молоко. Ведь есть мнение, что пить молоко другого млекопитающего излишне, противоестественно и даже вредно.

Человек - единственное животное, которое пьет молоко других животных, большинство которых отвыкает пить молоко еще в раннем детстве, по мере того как им становятся необходимы для пищи все более сложные продукты. Почему же люди продолжают его пить? И идет ли это нам на пользу?

Есть и еще один вопрос. Ну хорошо, мы можем отказаться от потребления молока в силу каких-то причин - например, нас волнуют последствия животноводства для окружающей среды. Но что мы получим взамен? Насколько безопасны для нашего здоровья альтернативы молоку? Давайте разбираться.

Детокс? Какой детокс? О полезности свежевыжатых соков

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Многие считают, что пить свежевыжатые фруктовые соки - хороший способ получить мегадозу витминов. Про соки говорят также, что они помогают сбросить вес и очистить организм, вывести шлаки и токсины.

Но правда ли всё это? Как влияют соки на уровень сахара и инсулина у нас в крови?

И снова расследование ведет наш любимый автор Джессика Браун.

Это опасное, опасное, опасное мясо

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Раз уж мы взялись разоблачать мифы о полезности основных продуктов питания, нам никак не обойти красное мясо. С ним вроде бы все ясно - ужасный продукт.

Нитраты, насыщенные жиры, соль - мясо, похоже, полно всего того, чего врачи рекомендуют остерегаться в еде. И мы действительно слышим со всех сторон: мясо вредно!

Но все-таки давайте будем осторожными. Не станем слепо следовать принятым в международном здравоохранении рекомендациям, призывающим нас сократить количество красного мяса в рационе. И попробуем вместе с обозревателем BBC Future Уильямом Парком разобраться, каков реальный риск и чем именно мы рискуем.

Мода на дофаминовое голодание. Что говорит наука?

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Если вы ничего не слышали о дофаминовом голодании, спешим вас обрадовать - оно не связано с едой, хотя некоторые его энтузиасты и пытаются заодно отказаться от самого вкусненького.

Вот, например, 24-летний Джеймс Синка. Когда он начинает дофаминовое голодание, то старается максимально отрезать себя от раздражителей современного мира: прекращает есть и вместо этого только пьет воду, отключает телефон, не заглядывает в лэптоп и игнорирует остальные гаджеты. И, насколько это возможно, старается ни с кем не разговаривать.

Дофаминовое голодание перезагружает ваш мозг и позволяет снова получать удовольствие от простых радостей жизни, утверждают его адепты. Но подкреплены ли их идеи научно? Может, это просто новая причуда Кремниевой долины?

Давайте попробуем без предвзятости послушать аргументы тех, кто так "голодает", и мнения ученых.

Насыщенные жиры: враг или друг?

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Вот еще одно зловещее словосочетание, пугало современности: насыщенные жиры. Представители официальной науки о питании говорят, что потребление слишком большого количества насыщенных жиров ведет к подъему уровня холестерина в крови, что может иметь результатом забитые склеротическими бляшками артерии, инсульт или инфаркт.

Съедаете каждый день более 100 г жирного мяса, выпечки, сыра? Тогда вы легко преодолеваете лимит этих самых жиров, рекомендованный, например, государственными органами здравоохранения Британии - 20 г для женщин и 30 г для мужчин.

Однако почему же в некоторых диетах рекомендовано есть больше продуктов, содержащих такие жиры? Опять эти ученые морочат нам голову? Кому верить и где правда? Или просто положиться на удачу (и хорошие гены) и есть всё подряд?

Соя: здоровая альтернатива мясу или... опять всё не так просто?

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На полках супермаркетов полно продуктов из сои - соевое молоко, соевые бургеры и прочие соевые альтернативы мясу и всевозможной "нездоровой пище". И это не говоря уже о традиционных тофу, темпе, мисо и соевом соусе.

Есть, правда, одно "но": содержащиеся в сое изофлавоны иногда обвиняют в повышении риска заболеть раком молочной железы (и раком простаты - для мужчин).

Попробуем разобраться? Джессика Браун спешит на помощь.

Неочищенная, "живая" вода. Зачем ее пить?

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Вот и до воды добрались, скажете вы. Ну да, мы очищаем воду перед тем, как пить - либо простейшими фильтрами, либо покупаем в бутылках, либо просто кипятим. Иногда, конечно, пьем из-под крана, но так делать рекомендуется далеко не во всех странах.

И вот появляется группа энтузиастов, которая говорит: пить надо неочищенную, сырую, живую воду, в ней сила и здоровье. Судя по интернет-сайту Findaspring.com ("Найди источник"), любовь к сырой воде уже породила глобальное движение людей, находящихся в поиске собственных природных водных ресурсов.

Создатель сайта Дэниэл Виталис выступает со смелыми утверждениями, например: "мы как животные биологически приспособлены к потреблению сырой воды". На что ученые отвечают: мы хотим вернуться в каменный век? Мало нам тифа, холеры, лямблий и диарейных заболеваний, от которых мы с таким трудом избавились?

Так в чем же логика адептов сырой воды? Рассказывает Тим Смэдли.

Руки прочь от бабушкиной куриной лапши!

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Напоследок давайте поговорим о чем-нибудь мирном и уютном, Новый год все-таки. Например, о бабушкиных рецептах. Зимой (да и не только зимой) легко простудиться, и в истории человечества и в истории каждой семьи накопилось бесчисленное количество советов и "верных средств" от ОРВИ.

Апельсиновый сок и куриный бульон, леденцы с цинком и чеснок - каких только советов ни услышишь от членов семьи, когда простудишься. Каждый из этих советов опирается на опыт предыдущих поколений и часто начинается так: "А вот моя бабушка всегда…"

Но есть ли доказательства, что куриная лапша или чеснок вылечат вас от простуды? Разбираемся с помощью нашего обозревателя по разоблачению мифов о полезном/вредном Джессики Браун.

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В качестве бонуса для тех, кто дочитал эту статью до конца - еще три разоблачения мифов на тему "вредно-полезно":