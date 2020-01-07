Что будет, если… Утопии и антиутопии Би-би-си

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Мир без оружия и лжи, но с загробной жизнью и разумными животными - какой он? Мир без электричества и с новой эпидемией смертельного гриппа "испанка" - сможем ли мы в нем выжить? Что будет с человечеством, если разразится ядерная война? Как изменится наша жизнь, если мы будем точно знать, когда умрем?

В 2019 году исполнилось пять лет с тех пор, как мы начали сотрудничество с нашими англоязычными коллегами, журналистами BBC Future, BBC Travel,BBC Culture и BBC Worklife. Уже опубликовано более тысячи научно-популярных статей на самые разные темы: о подвигах в космосе и на Земле, об истории научных открытий, о том, как рождаются мифы и как их разоблачать, о невероятных способностях людей, волков, ворон, кошек и навозных жуков.

Есть в этом массиве увлекательных историй такие, которые достойны отдельного раздела: утопии и антиутопии. Все они начинаются с простого посыла: а что будет, если?..

Мы собрали наиболее интересные и популярные из таких статей (за период с 2014 года).

Как ядерная война изменила бы человечество

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Такие всемирные катастрофы, как, например, ядерная война, глобальная пандемия или вышедший из повиновения искусственный интеллект, могут иметь для будущего цивилизации даже более тяжелые последствия, чем нам представляется.

Некоторые катастрофы - самые крупные из них - можно поставить в один ряд с самыми важными событиями в человеческой истории. И речь не только о непосредственном ущербе. Есть и ущерб долгосрочный...

Конец света

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Что, если во всем мире отключится электричество? Пусть даже не во всем мире, а в одной стране, в нашей? Мы останемся надолго в темноте? Как выяснилось, это далеко не самое страшное, что нас ждет...

Разъединенные Штаты Америки

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Такое очень-очень, ну просто крайне маловероятно. Однако если мы попробуем разобраться, что произойдет, если выход штата Калифорния из США все-таки случится, нам откроется много интересного про нынешние Соединенные Штаты.

Прощай, оружие?

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Каждый год в мире от применения огнестрельного оружия погибает примерно полмиллиона человек. Среди развитых стран самые большие потери несут Соединенные Штаты, где граждане владеют от 300 до 350 млн единиц такого оружия.

Что конкретно мы приобретем (и что потеряем), если всё огнестрельное оружие вдруг исчезнет с лица нашей планеты? И, подчеркнем, не будет никакой возможности вернуть его?

История показывает, что насилие свойственно человеческой натуре. Однако огнестрельное оружие - вовсе не обязательная предпосылка. Даже если мы доведем наш мысленный эксперимент до крайности и представим, что с лица земли исчезли вообще все ружья, винтовки, автоматы и пистолеты, все равно - войны и гражданские волнения продолжатся. И государства найдут иные способы человекоубийства...

Трудно жить не по лжи

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В одном из эпизодов телесериала "В лучшем мире" один высокоморальный профессор философии мучается дилеммой: сказать ли честно своему коллеге, что он думает про его новые туфли (а они ужасны!), или сделать вид, что они ему нравятся и не ранить чужие чувства.

И хотя подружка профессора говорит ему "иногда нам приходится лгать, чтобы не выглядеть невежливыми", профессор не успокаивается и в конце концов выкладывает всё начистоту своему коллеге. Коллега страшно обижен и расстроен.

С детства мы слышим, что обманывать нехорошо. Но, получается, это не всегда так?

Мы все умрем?

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100 лет назад так называемый испанский грипп, "испанка", прошелся смертельной косой по всему миру. Ученые считают, что рано или поздно людям придется столкнуться с похожим штаммом этой болезни.

Что тогда будет? Помогут ли нам достижения современной медицины?

Пандемия испанского гриппа, по разным оценкам, унесла жизни от 50 до 100 млн человек, то есть примерно 5% всего населения земного шара. Поскольку за последнее столетие количество людей на планете выросло более чем в четыре раза, можно предположить, что заразившихся и умерших будет соответственно больше, чем в 1918 году...

Знание, которым мы вряд ли хотим обладать

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Конечно, все мы рано или поздно умрем и без всякой эпидемии "испанки". С этим не поспоришь, и люди, как правило, пытаются отогнать от себя подобные мысли.

Тем не менее даже когда слово "смерть" появляется на экране компьютера всего на 42,8 миллисекунды, это заставляет нас изменить поведение. И не всегда в лучшую сторону. А что, если каждому из нас назовут точную дату и причину нашей смерти?

Если рассмотреть такой сценарий хотя бы гипотетически, это прольет свет на жизненную мотивацию - как нашу собственную, так и общества, в котором мы живем.

Общество, точно узнав, когда умрет каждый его член, может или пойти по кривой дорожке саморазрушения, или принять решение умереть красиво. Далеко не в каждом знание о дне смерти разбудит лучшие чувства и творческий потенциал...

Что там, после смерти?

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Ну хорошо, давайте теперь поставим вопрос иначе. Да, вы умрете. Пусть даже знаете, когда. Но вам дают еще одно знание, более важное - что загробный мир существует. И это совершенно точно, на 100% доказано.

Ох, что тогда начнется! Например, в фильме "Открытие" сообщение о том, что жизнь после смерти существует, приводит к массовым самоубийствам. Насколько это правдоподобно? В этом решил разобраться Сэм Адамс - и вот к каким выводам он пришел.

Новые умные и их таблетки

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Но хватит о смерти. В современной жизни все больше и больше людей прибегают к лекарственным препаратам, чтобы улучшить собственную эффективность на рабочем месте.

Но помогают ли эти средства? И что может случиться, если их начнут принимать буквально все? Мы поголовно станем умными и эффективными, и жизнь человечества в очередной раз изменится? Но в какую сторону? В сторону жесточайшей конкуренции между "новыми умными"?

Новая мировая война: все против всех

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Возможно, мы найдем-таки способ заставить лучше работать наши мозги, и они не перегорят от чрезмерной стимуляции. Но что, если мы вдруг обнаружим: умными стали не только мы? Все остальные живые существа на Земле тоже разумны - причем одинаково разумны с человеком.

Что бы нас ожидало - мирное сосуществование или война? Обозреватель BBC Future Рейчел Нювер попыталась выяснить, к чему в этом случае привел бы естественный отбор. Ответы некоторых ученых неутешительны: "мы бы все поубивали друг друга", "люди никогда не отличались особым интересом и миролюбием по отношению к чужакам".

Крупнее и сильнее мужчин

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А это вряд ли привело бы к новой мировой войне, но к сексизму с обратным знаком - вполне возможно. Вот такой интригующий мысленный эксперимент: если бы женщины вдруг обрели физическую силу, превосходящую мужскую, как изменилось бы наше общество?

Сейчас мужчины в среднем крупнее и сильнее, чем женщины - у них больше скелетная масса, на 40% выше сила верхней части тела и на 33% - нижней части тела.

Если женщины станут физически сильнее, это оградит их от мужских приставаний, сексуальных домогательств, бытового насилия и изнасилований. Однако было бы неверным предположить, что возросшая женская сила - это нечто безобидное. Женщины тоже бывают склонны к насилию...

Мы скажем мясу: не уходи

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Люди становятся вегетарианцами по разным причинам. Кто-то делает это потому, что жалеет животных, а кто-то просто придерживается здорового образа жизни. Есть и те, кто выступает за снижение выбросов парниковых газов.

Как бы оппоненты вегетарианцев ни пытались это отрицать, отказ от мяса имеет множество преимуществ. Но если все станут убежденными вегетарианцами, миллионы, если не миллиарды людей столкнутся с серьезными негативными последствиями.