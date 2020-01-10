Дорожающая нефть, дешевеющий рубль. Что ждать от российской экономики в 2020 году

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Новый 2020 год начался позитивно для российской экономики: цены на нефть выросли из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке, индекс Московской биржи находится на рекордных отметках, а рубль дорожает к доллару. Но что будет дальше?

Россия стала одной из стран, выигравших от обострения ситуации на Ближнем Востоке. Все началось с того, что 3 января в Ираке в результате авиаудара США был убит главный военный стратег Ирана Касем Сулеймани.

Убийство Сулеймани спровоцировало панику у игроков на рынке. Утром 3 января, когда стало известно о случившемся, котировки нефти Brent взлетели с 66 до 69 долларов за баррель. К 6 января цены на нефть подскочили выше 70 долларов за баррель.

Выросли цены на защитные активы - их инвесторы обычно покупают в периоды паники или напряженности на рынках. Цены на золото обновили максимумы с 2013 года. Инвесторы начали скупать даже биткоины, цены на которые оказались на многомесячных максимумах.

Тегеран в ответ на смерть Сулеймана нанес авиаудар по базе США в Ираке. В результате бомбардировки никто не погиб. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении ограничился лишь угрозами новых санкций в ответ на действия Ирана. После того как ситуация стабилизировалась, цены на нефть вернулись к уровням конца прошлого года.

Несмотря на снижение цен на нефть, индекс Московской биржи, который отражает стоимость крупнейших российских компаний, 8 января побил отметку в 3100 - это исторический рекорд. Вечером 9 января индекс все еще превышал эту отметку.

Рубль к доллару также продолжает укрепляться. 9 января доллар торговался на уровне 61,3 рубля - это минимальный уровень с весны 2018 года.

Тем не менее экономисты не ждут, что такая благоприятная картина сохранится в течение всего года. Они прогнозируют ослабление рубля и постепенное снижение цен на нефть.

Русская служба Би-би-си собрала прогнозы аналитиков и экономистов на 2020 год.

Чего ждать от рынка нефти?

Вечером в четверг, 9 января, нефть марки Brent опустилась ниже отметки 65 долларов за баррель. Еще несколько дней назад цены превышали 70 долларов за баррель.

"Сообщения о росте геополитической напряженности вокруг США и Ирана добавили нервозность торгам", - пишут экономисты Росбанка в своей аналитической записке. Но реакция рынков оказалась краткосрочной, так как ни США, ни Иран не стали усугублять конфликт.

Рост геополитических рисков уже вынудил некоторых экспертов пересмотреть свои прогнозы. Банк Morgan Stanley повысил прогноз цен на нефть на 2020 год с 60-ти до 65 долларов за баррель. Предложение нефти со стороны ближневосточных стран может снизиться в случае дальнейшего обострения ситуации.

В Capital Economics уверены, что цены на нефть в 2020 году будут расти во многом из-за того, что в них будет заложена премия за риск. Но скажутся и другие факторы, например, сокращение предложения со стороны ОПЕК+. В компании ждут, что нефть будет стоить 75 долларов за баррель.

Однако до кризиса экономисты высказывались о перспективах рынка нефти куда более осторожно. Большинство из них пока своих прогнозов не меняло.

Главный экономист BP по СНГ Владимир Дребенцов в конце декабря прогнозировал, что рост спроса на нефть замедлится, а США продолжат наращивать предложение. По его мнению, для стран ОПЕК+ ситуация в этом году будет очень напряженной.

"Они не смогут расслабиться и сказать, что они своей цели достигли. В принципе, глядя на более отдаленную перспективу, чем 2020 год, как нам кажется, расслабиться уже не удастся никому, потому что хорошего ответа на американскую сланцевую революцию у стран ОПЕК+ нет", - сказал на бизнес-завтраке Дребенцов.

Правообладатель иллюстрации Jean-Marie HOSATTE/Gamma-Rapho/Getty Image caption Добыча сланцевой нефти в штате Северная Дакота, США. По мнению многих экспертов, ОПЕК+ пока не может противостоять американской сланцевой революции

Снижение спроса на нефть и одновременное увеличение предложения со стороны США прогнозировал также Всемирный банк.

"Тем не менее сама по себе сделка продолжает поддерживать нефтяные котировки", писал аналитик "БКС Экспресс" Игорь Галактионов. По его мнению, в первом квартале 2020 года цены на Brent могут закрепиться в диапазоне 65-70 долларов за баррель.

Среди ключевых негативных рисков для рынка нефти, кроме роста добычи в США, Галактионов упоминал эскалацию торговой войны между США и Китаем. Обострение торговой войны может привести к еще большему замедлению роста мировой экономики и, как следствие, к замедлению роста спроса на нефть.

Что будет с рублем?

В начале года валюты многих развивающихся стран дешевели на фоне развивающегося конфликта между США и Ираном.

"Рубль практически не отреагировал на эскалацию напряженности между Ираном и США, в отличие от других валют развивающихся рынков, благодаря существенному росту цен на нефть", - говорится в отчете "Сбербанка КИБ".

Снижение геополитической напряженности в последние дни способствовало повышению у инвесторов интереса к рисковым активам, поясняют в банке. Это и стало одной из причин укрепления валют развивающихся стран.

Прогнозы экономистов о том, сколько будет стоить российская валюта в течение года, серьезно расходятся, но в большинстве своем экономисты ждут мягкого ослабления рубля.

Например, эксперты "Сбербанк КИБ" прогнозируют, что среднегодовой курс доллара составит 64 рубля. В банке "Нордеа" считают, что в первом полугодии курс доллара в России вырастет до 65 рублей.

Но есть и более радикальные прогнозы. В Альфа-банке полагают, что высока вероятность, что доллар во второй половине следующего года достигнет отметки в 70 рублей.

Российские рынки в 2020 году будут подвержены влиянию политического цикла в США, пишет в обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В этом году там пройдут президентские выборы.

На первый взгляд, ситуация с внешнеполитическими рисками изменилась в лучшую сторону благодаря началу диалога между Россией и Украиной. Также позитивные ожидания в России связаны с уверенностью, что Дональда Трампа выберут на второй срок, так как это снижает вероятность новых санкций, считает Орлова.

Соответственно, новости о неудачах Трампа могут иметь обратный эффект.

Выборы президента США состоятся только в ноябре. Праймериз начнутся в феврале, поэтому нельзя исключать, что российский рынок почувствует влияние "американского фактора" в самом начале года, отмечает Орлова.

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Еще один фактор риска - это уже обсуждаемые санкции. В середине декабря комитет сената США одобрил законопроект "санкций из ада". Это значит, что документ будет рассматривать сенат в полном составе.

Даже простое обсуждение новых санкций может привести к ослаблению рубля, пишут в обзоре аналитики банка "Нордеа".

"Размер санкционной премии в рубле на декабрь 2019 года оцениваем близким к нулю, что может привести к росту волатильности в случае возобновления актуальности санкционной истории", - соглашаются аналитики Промсвязьбанка. По их мнению, среднегодовой курс доллара в 2020 году будет находиться на уровне 64-65 рублей.

К этому фактору добавляется неопределенность относительно торговой войны между США и Китаем. "Если президент Трамп будет избран на новый срок, мы увидим еще больший виток противостояния в торговых отношениях и, возможно, изменение международных организаций", - говорит профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.

Еще одним риском может стать усиление политической нестабильности в Латинской Америке, в результате которой инвесторы могут потерять аппетит к активам развивающихся стран.

Что будет с экономическим ростом?

Отрасли реального сектора в России (за исключением сырьевого экспорта и производства околосырьевых товаров) в 2019 году испытывали стагнацию, пишет аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

"Единственная надежда остается на то, что нацпроекты, связанные в первую очередь с инфраструктурным строительством, вытащат их из околонулевой зоны", - уверен он.

Нацпроекты составляют основу государственной экономической политики на 2020 год, отмечает "Нордеа". Но с их реализацией в 2019 году возникали проблемы: власти не укладывались в сроки, по состоянию на сентябрь было потрачено 52% запланированных на год средств.

В предыдущие пять лет власти проводили жесткую бюджетную политику, а теперь нацпроекты требуют ее смягчения, отмечает Альфа-банк. Но это смягчение вряд ли будет радикальным, поэтому риски недофинансирования нацпроектов сохраняются, отмечает главный экономист банка Наталия Орлова.

Неясно, изменится ли в 2020 году ситуация с недофинансированием нацпроектов, говорит профессор Российской школы экономики Олег Шибанов. "Ситуация не связана с недостатком денег, а связана с тем, что хороших проработанных инвестиционных проектов в российской экономике не так много", - отмечает экономист.

По прогнозу Альфа-банка, рост ВВП в 2020 году составит 1,4%. В "Нордеа" считают, что рост вряд ли превысит 1,3%. По мнению аналитиков Райффайзенбанка, экономика увеличится на 1,6%. Такой же прогноз у Всемирного банка.

"Однако надеяться на быстрый рост экономики или даже опережение среднемировых темпов роста в ближайшие годы не стоит: в условиях внешней напряженности российские власти (даже проводя бюджетную экспансию) вряд ли выйдут из "защитного" режима, а без этого ускорение экономики невозможно", - пишет Мурашов из Райффайзенбанка.

Что будет с доходами населения?

Реальные зарплаты вырастут на 4% в 2020 году против 3% в 2019 году, а реальные располагаемые расходы увеличатся на 1,5% против 0,5% в 2019 году, прогнозируют Альфа-банк. Главный экономист банка Наталия Орлова строит этот прогноз на основе планов по индексации зарплат сотрудников госсектора на 5,4%.

До третьего квартала этого года реальные располагаемые доходы падали почти пять с половиной лет подряд (небольшая пауза произошла в 2018 году). В третьем квартале доходы выросли сразу на 3%.

Всемирный банк прогнозирует дальнейшее снижение уровня бедности в России. "Поддержку реальным располагаемым доходам населения окажет продолжающийся экономический рост, увеличение заработной платы в частном секторе и индексация пенсий на уровень инфляции", - прогнозировал Всемирный банк в своем докладе о России.

Промсвязьбанк также считает, что ситуация с доходами в 2020 году должна улучшиться. "Снижение инфляции до локальных минимумов обеспечит техническое повышение реальной динамики доходов, а также поддержит платежеспособный спрос", - говорится в обзоре банка.

Инфляция по итогам 2020 года составит 4%, прогнозирует Альфа-банк. Это совпадает с целью ЦБ по инфляции. "На конец 2020 года инфляция составит 3,4%", - считают в Промсвязьбанке.