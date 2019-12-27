В Черногории из-за закона о религии подрались депутаты. 22 из них были задержаны
В парламенте Черногории полиция задержала 18 оппозиционных депутатов, попытавшихся помешать утверждению закона о вероисповедании. Оппозиция считает, что депутатов похитили из парламента.
Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" утвердили в ночь на пятницу, несмотря на протесты в нескольких городах. Его критикуют сторонники Сербской православной церкви.
В Подгорице, Никшиче и Будве протестующие заблокировали дороги. На пути к зданию парламента в Подгорице были выставлены блокпосты.
После утверждения закона Сербская православная церквь заявила, что в храмах трех епархий каждые два часа теперь будут играть погребальный перезвон.
"В связи с принятием дискриминационного закона о свободе вероисповедания, который направлен против епархий СПЦ в Черногории и который похоронил право и правду, во всех храмах каждые два часа колокола будут звонить погребальные перезвоны до Рождества", - говорится в заявлении.
Потасовка в парламенте
Законопроект начали рассматривать в четверг днем.
Оппозиционный "Демократический фронт" внес на рассмотрение более ста поправок к законопроекту, часть из которых предложила Сербская православная церковь. Все они были отклонены.
Поправки были рассмотрены и отклонены поздно ночью. Лидер "Демократического фронта" Андрия Мандич предложил отложить голосование. Ему отказали, после чего члены оппозиционной фракции побежали к президиуму и начали потасовку.
Местные СМИ сообщают, что в зале заседаний взорвалась петарда. Также писали, что кто-то применил гранату со слезоточивым газом.
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В парламент вызвали полицию, которая приехала в противогазах и задержала 22 депутата, включая всех членов фракции "Демократического фронта". Утром в пятницу 15 оппозиционеров отпустили.
Под стражей оставили Мандича и еще одного лидера "Демократического фронта" Милана Кнежевича. Мандич и Кнежевич в мае этого года были приговорены к пяти годам за подготовку переворота и позже освобождены под залог на время рассмотрения апелляции.
Вся фракция отстранена от участия в заседаниях парламента на 15 дней.
После задержания депутатов закон был принят. За него проголосовали 45 членов парламента, против не проголосовал никто. Всего в черногорском парламенте 81 кресло, 42 мандата принадлежат правящей Демократической партии социалистов.
Акцию протеста устроили также в сербском парламенте. Лидер партии "Двери" Бошко Обрадович встал у президиума с плакатом и заявил, что парламент не должен молчать, когда в Черногории "захватывают святыни".
Почему закон вызвал споры?
Противники закона называют его атакой против Сербской православной церкви, которая остается самой многочисленной в Черногории. Ее прихожанами называют себя семь из десяти жителей страны.
В соответствии с законом, религиозные организации в Черногории должны будут подтвердить права на свою собственность. Всем им предстоит доказать, что они обладали правами на принадлежащие им здания и храмы до 1918 года, когда Черногория стала частью державы, которая позже стала Югославией.
Критики закона считают, что он приведет к переделу имущества с целью усиления позиций Черногорской православной церкви. Эта церковь провозгласила себя автокефальной, то есть независимой, в 1993 году, но находится вне общения со Вселенским православием.
"Мы против законопроекта, которым власти Черногории хотят насильно отнять у митрополии и епархий СПЦ церкви, монастыри и их имущество", - заявили в патриархате Сербской православной церкви в пятницу, после принятия закона. Ранее в СПЦ сравнивали возможные последствия принятия закона с гражданской войной.
В СПЦ говорят, что закон коснется нескольких десятков монастырей, среди которых есть древние.
Президент Мило Джуканович ранее заявлял, что правительство не собирается ни у кого отбирать собственность. Однако ранее он говорил о восстановлении независимой черногорской церкви, обращаясь к сторонникам.
Мило Джуканович обвинял СПЦ в попытке сохранить за собой монополию на религию в Черногории.
Сербскую православную церковь традиционно поддерживает русская. Черногорскую в РПЦ считают раскольнической.
Как отреагировали в России?
В Русской православной церкви сравнивают ситуацию в Черногории с событиями на Украине.
"Сербская церковь, комментируя принятие этого закона, отметила, что он принят для того, чтобы отдать их храмы черногорским раскольникам, - заявил РИА Новости представитель Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
"Сейчас у них практически нет поддержки народа. К ним никто не ходит. А вот если отобрать храмы у канонической церкви и передать раскольникам, то кто-нибудь, может, в эти храмы по привычке и придет", - сказал священник.