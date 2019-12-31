Тест: хорошо ли вы помните 2019 год? Узнайте события и героев по фото

Всего несколько часов остается до конца 2019 года. Самое время вспомнить, каким он был. Давайте поиграем в такую игру: мы вам показываем фото, а вы угадываете, о каком событии уходящего года идет речь.

(А вот обещанный в тесте материал про Хиряка).