Обмен пленными в Донбассе: как это было. Фотографии
В воскресенье Киев и самопровозглашенные ЛНР и ДНР передали друг другу десятки человек, включая бойцов подразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле людей на Майдане в феврале 2014 года.
Это второй обмен пленными между двумя сторонами конфликта, первый состоялся в декабре 2018 года.
Обмен начался туманным утром на контрольно-пропускном пункте "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе и продолжался несколько часов.
Вот как это было.
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Изначально Киев планировал передать 87 человек и вызволить 55. Однако в итоге получилось больше - 124 на 76.
Об этом сообщили российские агентства со ссылкой на пророссийских сепаратистов.