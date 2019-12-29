Обмен пленными в Донбассе: как это было. Фотографии

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В воскресенье Киев и самопровозглашенные ЛНР и ДНР передали друг другу десятки человек, включая бойцов подразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле людей на Майдане в феврале 2014 года.

Это второй обмен пленными между двумя сторонами конфликта, первый состоялся в декабре 2018 года.

Обмен начался туманным утром на контрольно-пропускном пункте "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе и продолжался несколько часов.

Вот как это было.

Объятия с близкими

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Торт и бутерброды

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Изначально Киев планировал передать 87 человек и вызволить 55. Однако в итоге получилось больше - 124 на 76.

Об этом сообщили российские агентства со ссылкой на пророссийских сепаратистов.

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