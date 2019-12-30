Трамваи, автобусы, вокзалы: где обитают британские коты-путешественники

Правообладатель иллюстрации Ginny Hicks Image caption Кота Бентона котенком спасли из-под колес автобуса

Кот по кличке Бентон стал героем соцсетей благодаря привычке гулять у трамвайной остановки. Бентон - далеко не единственый кот, который любит общественный транспорт. Некоторые его сородичи даже послужили вдохновением на написание книги или едва не стали кинозвездами.

Корреспондент Би-би-си Гэвин Бевис рассказывает о котах, у которых нет билетов на общественный транспорт (и этот факт их не сильно беспокоит).

Кот Бентон любит ошиваться у трамвайной остановки "Инхэм-роуд" в Ноттингемшире.

Хозяйка Бентона Джинни Хикс, которая живет неподалеку, написала в соцсетях: "Насколько я понимаю, многие из вас встретили (и, надеюсь, полюбили) моего черно-белого котика".

"Он приветствует своих поклонников с тех пор, как была построена трамвайная линия. Надеюсь, он дарит вам немного ласки, когда вы встречаетесь с ним".

Хикс рассказала, что она буквально спасла Бентона из-под колес автобуса, когда ему юыло всего четыре месяца.

"Если бы я не заметила его на дороге в тот день, он бы погиб", - говорит хозяйка Бентона.

Теперь он отвечает любовью и лаской ей и окружающим.

Правообладатель иллюстрации Steph Stuart Image caption Бентон ждет пассажиров на трамвайной остановке

В одно из своих последних путешествий на трамвае Бентон отправился в инвалидной коляске одного мальчика.

"Его мама потом связалась со мной, чтобы сказать, что это было лучшим, что призошло за день с ее сыном", - рассказывает хозяйка Бентона.

По словам Джинни Хикс, она не беспокоится за безопасность своего кота.

"Он знает, когда трамвай приближается, потому что рельсы начинают вибрировать, когда трамвай еще на расстоянии около сотни метров".

"Я больше больше беспокоюсь о том, как бы он не сел в трамвай, а я потом не получила звонок с просьбой забрать его с другого конца Ноттингема", - говорит хозяйка кота.

Бентон - далеко не первый кот, пленивший сердца британских пассажиров общественного транспорта.

Вот еще несколько его коллег.

Каспер, автобусный кот

Image caption Каспер любил кататься по маршруту автобуса номер 3

Около 10 лет назад вся Британия напряженно следила за насыщенной жизнью кота Каспера из Плимута, который любил кататься на автобусе.

Черно-белый кот каждое утро ждал на остановке у своего дома автобус номер 3, садился в него и проезжал весь маршрут по кругу. Водитель аккуратно высаживал кота там же, где подбирал его утром.

Экстравагантное хобби Кастора было освящено в национальных средствах массовой информации, а его хозяйка Сюзан Финден даже написал про него книгу. Хозяйку Каспера благодарные поклонники кота заваливали письмами до самой ее смерти в 2017 году.

Как вспоминает дочка Сюзан Ким Холланд, книга имела огромный успех.

"Приходило очень много писем. Некоторые просто писали на конверте: "Маме Каспера, Плимут", и почтальон доставлял все эти письма", - вспоминает она.

Image caption Хозяйка Каспера не сразу узнала о его экстравагантом увлечении

С семьей даже связался один продюсер, который хотел снять художественный фильм, но, ему не удалось получить финансирование.

К сожалению, приключения Каспера трагически оборвались в 2010 году, когда его насмерть сбила машина.

"Бедного Каспера сбило такси прямо перед домом. Мама получила потом столько писем с соболезнованиями от водителей автобусов и местных жителей", - вспоминает Ким Холланд.

"Он был очень харизматичным и покорил сердца стольких людей", - вспоминает дочка хояйки Каспера.

Феликс, привокзальный кот

Правообладатель иллюстрации Rachel Oates Image caption Феликс привествует пассажиров на вокзале Хаддерсфилд в западном Йоркшире

Если вам когда-нибудь доведется побывать на железнодорожной станции в Хаддерсфилде в западном Йоркшире, обратите внимание на двух хвостатых сотрудников - котов по имени Феликс и Болт.

Феликс - кошечка, которую десять лет назад тайно поселил на вокзале кто-то из сотрудников, воспользовавшись отпуском управляющего. Феликс сразу же стала любимицей всех посетителей вокзала, и у нее даже есть именное удостоверение.

В прошлом году, к восторгу пассажиров, у Феликс появился "стажер" - ее младший брат по имени Болт.

Правообладатель иллюстрации Penguin Image caption Феликс стала героем двух книг, а ее младший брат - одной

Как и в случае с Каспером, про Феликс написали книгу, а потом - еще и продолжение про ее брата Болта.

"Мы все были удивлены быстрым взлетом популярности Феликса - всего после нескольких фотографий, опубликованных в "Фейсбуке", - говорит управляющий станции Энди Крауган.

"С этого все закрутилось. А потом - национальные новости и предложение написать книгу".

"Феликс и Болт, может быть, всего лишь коты, но они заработали огромные деньги для благотворительности. Мы думаем, что с продаж двух книг и календарей выручка составит более 200 тыс фунтов стерлингов (260 тыс долларов)", - гордится управляющий вокзала, где "работают" коты.

Бэтмен, трамвайный кот

Правообладатель иллюстрации Manchester Evening News Image caption Кот Бэтмен стал счастливым талисманом для многиз жителей Манчестера

"Он, конечно, тот еще гуляка", - так отзывается о Бэтмене его владелица Ники Кафф.

Бэтмен помогает скрасить утренние часы пассажирам, ждущим трамвая на остановке "Чорлтон" в Манчестере.

Больше двух лет юный кот, прозванный Бэтменом за характерный узор на мордочке, ежедневно прибегает от дома к трамвайной остановке, где он ластится к незнакомцам.

"Он дошел до того, что выучил, когда на остановке часы пик", - изумляется хозяйка Бэтмена.

Ники Кафф посвятила своему коту страничку в "Фейсбуке", вскоре выяснилось, что многие считают Бэтмена своим талисманом.

"Один человек переживал очень тяжелое время и сказал, что Бэтмен сделал его год ярче. Другой человек сказал, что ехал на собеседование по работе и очень переживал, но увидев Бэтмена, понял, что все будет хорошо. Он получил работу", - рассказывает хозяйка кота.

"Я как-то сказала другу, что всегда хотела сделать этот мир лучше, но на самом деле это делает мой кот", - улыбается Ники Кафф.