Протесты, катастрофы и подвиги: 2019 год в фотографиях
Митинги в защиту демократии, природные бедствия и примеры человеческого мужества: главные кадры уходящего года в объективе сотрудников ведущих фотоагентств.
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Мужчина в маске из колючей проволоки на протесте в Кашмире.
После решения индийского парламента лишить штат Джамму и Кашмир автономии там не прекращаются протесты.
Фермер пасет стадо овец на востоке Австралии.
Этот год ознаменовался для материка сильной засухой и непрекращающимися лесными пожарами.
Паломники развеивают куркуму в дар индуистскому божеству Кхандобе в праздник новолуния в деревне Джедзури, Индия.
В Индии этот год стал временем массовых протестов против проиндуистской политики правительства Наренды Моди, которую мусульмане считают дискриминационной.
Девочки укрываются от дождя в приюте в Мозамбике. Этой весной тропический циклон вызвал катастрофические наводнения на юго-востоке Африки.
В Малави, Зимбабве и Мозамбике тысячи человек остались без крыши над головой. Бейра, второй город Мозамбика, был почти полностью уничтожен.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасина Ардерн обнимает женщину возле мечети в Веллингтоне.
В результате атаки на мечети в новозеландском Крайстчерче в марте погибли больше 50 человек. Выражая сочувствие жертвам, Ардерн даже надевала хиджаб.
Курды празднуют Новруз, символизирующий приход весны, возле города Акра в Ираке.
Курдские отряды были главной наземной силой международной коалиции под руководством США в борьбе с боевиками группировки "Исламское государство" (запрещена в России ).
Они участвовали в освобождении Ракки и Мосула от экстремистов. Однако США не поддержали своих союзников, когда Турция начала операцию против них на севере Сирии.
Поцелуй в Парке четырех свобод имени Франклина Делано Рузвельта.
В этом году сотни тысяч человек посетили ежегодный гей-парад в Нью-Йорке, где отмечали 50-летие Стоунволлских бунтов - ключевого этапа борьбы за права геев в США, когда нью-йоркцы дали отпор полицейским, совершавшим рейды на бары и клубы.
Падение шпиля парижского собора Нотр-Дам. Вспыхнувший 15 апреля пожар разрушил крышу средневекого храма, основанного 856 лет назад.
По плану французского президента Эммануэля Макрона, на полное восстановление Нотр-Дама уйдет пять лет.
Похороны возле церкви Св. Себастьяна в Негомбо, Шри-Ланка.
В апреле взрывы прогремели в трех католических церквях, где шли пасхальные службы, унеся жизни десятков прихожан. Всего в серии терактов, совершенных на Пасху, погибли больше 300 человек.
Студентка Алаа Салах, получившая прозвище "царица Нубийская", выступает на митинге против бывшего президента Судана Омара Башира.
Суданское восстание привело к отстранению от власти правившего страной 30 лет Башира. В декабре он был приговорен к двум годам тюрьмы.
Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Трамп стал первым президентом США, пересекшим границу КНДР, пускай и всего на несколько секунд.
10-й ежегодный фестиваль боев помидорами в колумбийском Сутамарчане. Праздник приурочен к окончанию сбора урожая томатов.
Участники исторической реконструкции наблюдают за высадкой 280 парашютистов во французском Саннервиле.
В июне европейские страны, США и Канада отмечали 75-летие высадки союзников в Нормандии.
Четыре молодые демократки в Конгресе США (слева направо): Рашида Тлаиб, Ильхан Омар, Александрия Окасио-Кортес и Айанна Прессли.
Они представляют новое, радикальное и популярное у молодежи крыло Демократической партии США.
Трамп написал в "Твиттере", что они ненавидят Америку, а сами приехали из разваливающихся стран.
В ответ Палата представителей США осудила президента за расизм.
Шведская климатическая активистка Грета Тунберг и ее соратники в галерее парламента Франции.
Тунберг стала человеком года по версии журнала Time, а вот ее российский сторонник получил шесть суток ареста под Новый год.
Полиция в Гонконге разгоняет демонстрацию с помощью водометов.
На митинги в защиту демократических свобод и против полицейского насилия в Гонконге в этом году выходили миллионы человек, а на прошедших в ноябре муниципальных выборах оппозиция одержала уверенную победу.
Митинг в поддержку кандидата в президенты Афганистана Абдуллы Абдуллы. На заднем плане - место, где стояли разрушенные талибами статуи Будды.
Хотя выборы прошли в сентябре, их результаты огласили только в конце декабря.
Остатки разрушенного дома на острове Большой Абако, Багамские острова.
Как минимум 43 человека погбли в результате урагана "Дориан" в сентябре - самого сильного за всю историю наблюдений на островах.
Пожарные работают в Калифорнии. В этом году пожары в самом богатом из американских штатов охватывали сотни квадратных километров и привели к эвакуации тысяч жителей.
Представитель бразильского народа гуажажара возле горящего лагеря нелегальных лесорубов.
Нового президента Бразилии Жаира Больсонаро критикуют за равнодушие к судьбе коренного населения долины Амазонки.
Женщина возле города Рас-эль-Айн на севере Сирии. На заднем фоне виден дым от горящих покрышек - средство против налетов турецкой авиации.
Годовалая мексиканская девочка перед пропускным пунктом на границе с США.
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