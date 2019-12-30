Протесты, катастрофы и подвиги: 2019 год в фотографиях

Митинги в защиту демократии, природные бедствия и примеры человеческого мужества: главные кадры уходящего года в объективе сотрудников ведущих фотоагентств.

18+

Правообладатель иллюстрации Danish Ismail / Reuters

Мужчина в маске из колючей проволоки на протесте в Кашмире.

После решения индийского парламента лишить штат Джамму и Кашмир автономии там не прекращаются протесты.

Правообладатель иллюстрации Mark Evans / Getty Images

Фермер пасет стадо овец на востоке Австралии.

Этот год ознаменовался для материка сильной засухой и непрекращающимися лесными пожарами.

Правообладатель иллюстрации Danish Siddiqui / reuters

Паломники развеивают куркуму в дар индуистскому божеству Кхандобе в праздник новолуния в деревне Джедзури, Индия.

В Индии этот год стал временем массовых протестов против проиндуистской политики правительства Наренды Моди, которую мусульмане считают дискриминационной.

Правообладатель иллюстрации Yasuyoshi Chiba / AFP

Девочки укрываются от дождя в приюте в Мозамбике. Этой весной тропический циклон вызвал катастрофические наводнения на юго-востоке Африки.

В Малави, Зимбабве и Мозамбике тысячи человек остались без крыши над головой. Бейра, второй город Мозамбика, был почти полностью уничтожен.

Правообладатель иллюстрации Hagen Hopkins / Getty Images

Премьер-министр Новой Зеландии Джасина Ардерн обнимает женщину возле мечети в Веллингтоне.

В результате атаки на мечети в новозеландском Крайстчерче в марте погибли больше 50 человек. Выражая сочувствие жертвам, Ардерн даже надевала хиджаб.

Правообладатель иллюстрации Micah Garen / Getty Images

Курды празднуют Новруз, символизирующий приход весны, возле города Акра в Ираке.

Курдские отряды были главной наземной силой международной коалиции под руководством США в борьбе с боевиками группировки "Исламское государство" (запрещена в России ).

Они участвовали в освобождении Ракки и Мосула от экстремистов. Однако США не поддержали своих союзников, когда Турция начала операцию против них на севере Сирии.

Правообладатель иллюстрации Drew Angerer / Getty Images

Поцелуй в Парке четырех свобод имени Франклина Делано Рузвельта.

В этом году сотни тысяч человек посетили ежегодный гей-парад в Нью-Йорке, где отмечали 50-летие Стоунволлских бунтов - ключевого этапа борьбы за права геев в США, когда нью-йоркцы дали отпор полицейским, совершавшим рейды на бары и клубы.

Правообладатель иллюстрации Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

Падение шпиля парижского собора Нотр-Дам. Вспыхнувший 15 апреля пожар разрушил крышу средневекого храма, основанного 856 лет назад.

По плану французского президента Эммануэля Макрона, на полное восстановление Нотр-Дама уйдет пять лет.

Правообладатель иллюстрации Carl Court / Getty Images

Похороны возле церкви Св. Себастьяна в Негомбо, Шри-Ланка.

В апреле взрывы прогремели в трех католических церквях, где шли пасхальные службы, унеся жизни десятков прихожан. Всего в серии терактов, совершенных на Пасху, погибли больше 300 человек.

Правообладатель иллюстрации Courtesy Lana H Haroun

Студентка Алаа Салах, получившая прозвище "царица Нубийская", выступает на митинге против бывшего президента Судана Омара Башира.

Суданское восстание привело к отстранению от власти правившего страной 30 лет Башира. В декабре он был приговорен к двум годам тюрьмы.

Правообладатель иллюстрации Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Трамп стал первым президентом США, пересекшим границу КНДР, пускай и всего на несколько секунд.

Правообладатель иллюстрации Diana Sanchez / AFP

10-й ежегодный фестиваль боев помидорами в колумбийском Сутамарчане. Праздник приурочен к окончанию сбора урожая томатов.

Правообладатель иллюстрации Christopher Furlong / Getty Images

Участники исторической реконструкции наблюдают за высадкой 280 парашютистов во французском Саннервиле.

В июне европейские страны, США и Канада отмечали 75-летие высадки союзников в Нормандии.

Правообладатель иллюстрации Jim Lo Scalzo / EPA

Четыре молодые демократки в Конгресе США (слева направо): Рашида Тлаиб, Ильхан Омар, Александрия Окасио-Кортес и Айанна Прессли.

Они представляют новое, радикальное и популярное у молодежи крыло Демократической партии США.

Трамп написал в "Твиттере", что они ненавидят Америку, а сами приехали из разваливающихся стран.

В ответ Палата представителей США осудила президента за расизм.

Правообладатель иллюстрации Philippe Wojazer / Reuters

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг и ее соратники в галерее парламента Франции.

Тунберг стала человеком года по версии журнала Time, а вот ее российский сторонник получил шесть суток ареста под Новый год.

Правообладатель иллюстрации Isaac Lawrence / AFP

Полиция в Гонконге разгоняет демонстрацию с помощью водометов.

На митинги в защиту демократических свобод и против полицейского насилия в Гонконге в этом году выходили миллионы человек, а на прошедших в ноябре муниципальных выборах оппозиция одержала уверенную победу.

Правообладатель иллюстрации Paula Bronstein / Getty Images

Митинг в поддержку кандидата в президенты Афганистана Абдуллы Абдуллы. На заднем плане - место, где стояли разрушенные талибами статуи Будды.

Хотя выборы прошли в сентябре, их результаты огласили только в конце декабря.

Правообладатель иллюстрации LOREN ELLIOTT / Reuters

Остатки разрушенного дома на острове Большой Абако, Багамские острова.

Как минимум 43 человека погбли в результате урагана "Дориан" в сентябре - самого сильного за всю историю наблюдений на островах.

Правообладатель иллюстрации Josh Edelson / AFP

Пожарные работают в Калифорнии. В этом году пожары в самом богатом из американских штатов охватывали сотни квадратных километров и привели к эвакуации тысяч жителей.

Правообладатель иллюстрации Ueslei Marcelino / REUTERS

Представитель бразильского народа гуажажара возле горящего лагеря нелегальных лесорубов.

Нового президента Бразилии Жаира Больсонаро критикуют за равнодушие к судьбе коренного населения долины Амазонки.

Правообладатель иллюстрации Delil Souleiman/AFP

Женщина возле города Рас-эль-Айн на севере Сирии. На заднем фоне виден дым от горящих покрышек - средство против налетов турецкой авиации.

Правообладатель иллюстрации Veronica G. Cardenas / Reuters

Годовалая мексиканская девочка перед пропускным пунктом на границе с США.

***