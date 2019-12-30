"Нельзя путать палачей и жертв". Как Путин и премьер Польши поспорили об истории

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заочно поспорил с президентом России Владимиром Путиным по поводу пакта Молотова-Риббентропа и сотрудничества советских и польских властей с гитлеровской Германией в конце 1930-х годов.

Скандал разгорелся после выступления Путина на расширенном заседании коллегии минобороны 24 декабря, когда он назвал "антисемитской свиньей" польского посла Юзефа Липского, работавшего в Германии в 1930-х годах.

Через несколько дней после этого посол России в Польше Сергей Андреев был приглашен для беседы в польский МИД. Как сообщил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач, во время беседы "от имени польских властей был высказан решительный протест историческим инсинуациям, которые в последние дни неоднократно высказывались представителями высших органов власти Российской Федерации".

Андреев в свою очередь рассказал агентству ТАСС, что Пшидач на встрече не присутствовал, а беседовал он с главой восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем. По словам российского дипломата, беседа была "жесткая, но корректная".

В воскресенье на слова Путина решил ответить польский премьер. В своем заявлении, опубликованном на сайте Совета министров страны, он обвинил российского президента в попытке оболгать Польшу.

Это уже не первое заявление Путина за текущий месяц по поводу роли Польши в начальном этапе Второй мировой войны. На пресс-конференции 19 декабря он также затронул этот вопрос, отметив, в частности, что Польша активно участвовала в разделе Чехословакии.

Эту же тему Путин поднимал на неформальном саммите СНГ 20 декабря, а также на встрече с бизнесменами в Кремле 25 декабря.

Русская служба Би-би-си выбрала ключевые цитаты из последних выступлений Путина и из ответа премьера Моравецкого.

(На пресс-конференции 19 декабря)

Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании с ним встречались и бумажки подписывали. Да, был подписан пакт Молотова-Риббентропа и секретное к нему приложение, это правда. Хорошо это или плохо? Обращаю ваше внимание, это очень важно: Советский Союз - это было последнее государство Европы, которое подписало с Германией пакт о ненападении. Все остальные до этого подписали, ну а что надо было делать Советскому Союзу? Оставаться один на один?

Да, говорят, секретные протоколы, раздел Польши. Но Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии: зашла в два района и забрала их, вот и все. Ультиматум выдвинули фактически, целую группировку создали для агрессии, которая не потребовалась, потому что Чехословакия сдалась под этим нажимом и отдала эти территории.

Да, советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими протоколами, но сделали это после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши и само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы. Не с кем даже было разговаривать на эту тему.

Долгое время они (Гитлер и Сталин) были не только союзниками, но и друзьями. Эта дружба процветала настолько, что когда группа из 150 германских коммунистов еще до войны сбежала из Третьего рейха в СССР, в ноябре 1939 года Сталин передал их Гитлеру "в качестве подарка", обрекая их на верную смерть.

СССР и Третий рейх все это время тесно сотрудничали. На Брестской конференции 27 ноября 1939 года представители служб безопасности обоих государств обсуждали методы и принципы сотрудничества в борьбе с польскими национально-освободительными организациями на оккупированных территориях. Последующие конференции органов НКВД и СС, посвященные сотрудничеству, прошли, между прочим, в Закопане и в Кракове (в марте 1940 года). Это не были переговоры о ненападении - обсуждалась ликвидация (читай: убийство) людей, граждан Польской Республики, а также совместные, союзнические действия с целью полного уничтожения Польши.

(На расширенном заседании коллегии минобороны 24 декабря)

Что меня, честно говоря, задело, я вам честно скажу, это как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши так называемый еврейский вопрос. Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии прямо сказал, что у него есть идея: выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете: 1938 год, выслать евреев из Европы в Африку на вымирание, на уничтожение. На что посол в Польше ему ответил, а потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину [Юзефу] Беку. "Когда я это услышал, пишет он, я ему (Гитлеру) ответил: если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве".

Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом обещал поставить памятник в Варшаве. И пишет он своему патрону, министру иностранных дел, видимо, в расчете на поощрение. Так бы просто не стал писать. […] Хочу вот что только отметить: что именно такие люди, которые тогда вели переговоры с Гитлером, именно такого сорта люди сегодня сносят памятники воинам Красной армии, освободившим страны Европы и европейские народы от нацизма.

Слова президента Путина я воспринимаю как попытку скрыть существующие проблемы. Российский лидер прекрасно знает, что его обвинения не имеют ничего общего с действительностью - что в Польше нет ни памятников Гитлеру, ни памятников Сталину. Такие памятники были на нашей земле исключительно тогда, когда их возводили агрессоры и преступники - гитлеровская Германия и Советская Россия.

Российский народ - наиболее пострадавший от Сталина, одного из самых жестоких диктаторов в мировой истории - заслуживает правды. Искренне верю в то, что российский народ - это свободные люди, и что они отвергают сталинизм, даже если президент Путин пытается его реабилитировать.

Нельзя путать палачей и жертв, виновных в жестоких преступлениях и ни в чем не повинное мирное население и захваченные государства. Во имя памяти о жертвах и во имя общего прошлого мы должны вместе защищать правду.