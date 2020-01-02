Тест: сбылись ли предсказания Айзека Азимова?

2 января 2020 года исполняется сто лет Айзеку Азимову, великому писателю-фантасту и популяризатору науки. Он не только автор знаменитых законов робототехники и более 500 произведений, но и нескольких удивительно точных предсказаний о будущем.

Давайте поиграем в игру. Мы дадим несколько утверждений, предсказаний и фантастических сюжетов, а вы попытаетесь определить: это предсказание Азимова или реальность. Или предсказание Азимова, ставшее реальностью.