"Мы делим вместе радость и боль". Сирийский город, где кошек больше, чем жителей

Image caption Салах Джаар заботится о кошках

Сирийские и российские войска несколько месяцев бомбили город Кафр-Набаль на северо-западе Сирии. Сейчас на этой последней удерживаемой повстанцами территории осталось больше кошек, чем людей. В это непростое время они поддерживают друг друга.

В углу полуразрушенного подвала своего дома мужчина укрывается под столом от падающих снаружи бомб. Но 32-летний Салах Джаар там не один. Рядом с ним сгрудились полдюжины кошек. Они напуганы не меньше, чем Салах.

"Когда коты рядом, ощущаешь себя спокойнее, - говорит он. - Благодаря им бомбардировки, разрушения, страдания уже не кажутся такими устрашающими".

Когда-то население города Кафр-Набаль превышало 40 тыс. человек, но сейчас осталось лишь 100 жителей. Сложно сказать, сколько там кошек - точно сотни или даже тысячи.

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"Очень многие покинули Кафр-Набаль, и население резко сократилось. Кошкам требуется уход, их нужно кормить и поить, поэтому они поселились у тех, кто остался. В каждом доме живет примерно по 15 кошек, а иногда и больше", - говорит Салах.

Салах продолжает работать корреспондентом местной радиостанции Fresh FM, хотя после недавней бомбежки от здания, в котором находились студии, остались только руины. К счастью, незадолго до этого вещание перенесли в соседний, более безопасный город.

Радиостанция, которая предупреждает о бомбардировках, передает новости и юмористические программы, а также общается со слушателями в прямом эфире, стала популярной не только среди местных жителей, но и среди кошек.

Десятки из них поселились в здании радиостанции, основатель которой - активист Раед Фарес - был убит исламистами в ноябре 2018 года. Он ввел в бюджет статью расходов на покупку корма животным - молока и сыра.

"Многие кошки родились в здании. Одна из них - белая с коричневыми пятнами - особенно привязалась к Раеду. Она везде за ним бегала и даже спала рядом", - вспоминает Салах.

Когда он выходит из того, что раньше было его домом, его встречает почти оглушающая какофония мяуканья, которая слышна отовсюду - от мягкого и мелодичного до визгливого и отчаянного. По его словам, так происходит с каждым, кто выходит здесь на улицу.

"Иногда бывает, идешь по улице, и 20 или даже 30 кошек бегут за тобой всю дорогу. Некоторые даже заходят домой".

С приходом темноты к звукам ночи добавляются лай и завывания бродячих собак. Им нечего есть, у них нет дома. Каждую ночь они ищут еду и место для ночлега, конкурируя с кошками.

Хотя кошки слабее физически, Салах утверждает, что кошки всегда побеждают в этой борьбе.

Большинство из них были домашними любимцами местных жителей, которые были вынуждены покинуть город после того, как силы Асада пошли в наступление на Идлиб в апреле 2018 года. Теперь, лишенные заботы и регулярных кормежек, они были вынуждены искать новые пристанища среди развалин.

Хотя оставшиеся здесь жители вроде Салаха не могут быть уверены, что им удастся остаться в живых и тем более прокормить себя, у них всегда найдется место за столом для четвероногих друзей.

"Когда я ем, они тоже едят, неважно что - овощи, лапшу или черствый хлеб. В таких ситуациях я понимаю, что мы оба - немощные создания, и нам нужно помогать друг другу", - говорит он.

Неудивительно, что во время постоянных бомбежек кошки точно травмируются точно так же, как и люди. Но, по словам Салаха, несмотря на недостаток лекарств и вообще всего, люди стараются заботиться о животных.

"У меня есть друг, у которого дома живут кошки. В одну из них попал осколок ракеты, и она едва не лишилась лапы. Но мы увезли ее в Идлиб, ее вылечили, и теперь она может ходить, как и раньше", - говорит он.

Силы президента Башара Асада уже достаточно близко подошли к Кафр-Набаль, и, скорее всего, в ближайшее время они им завладеют. Салах говорит, что он переживает за себя и своих товарищей, но также ему небезразлична судьба городских кошек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кафр-Набаль был сильно разрушен бомбежками

"У нас были хорошие дни и плохие, мы делили радость и боль, мы многого боялись. Они стали нашими компаньонами в жизни", - говорит он.

Он утверждает, что если произойдет худшее, и жителям придется покинуть Кафр-Набаль, они заберут с собой как можно больше кошек.

Похоже, что посреди ужасов войны между людьми и животными сформировалась привязанность, сломать которую будет непросто.