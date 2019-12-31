Месяц эвакуаций в России. Би-би-си нашла возможного "минера" на Украине

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Уже месяц в России из-за сообщений о минировании массово эвакуируют суды, школы, детские сады и торговые центры. Русская служба Би-би-си вычислила человека, который может быть организатором этих атак.

"Заминирован суд и дроны с взрывчаткой пролетят над атомными станциями" - такое письмо пришло в Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга 23 декабря (здесь и далее пунктуация и орфография сообщений сохранены, цитаты по Объединенной пресс-службе судов Петербурга).

Несмотря на очевидно издевательский тон сообщения, персонал и посетители суда были эвакуированы, чтобы кинологи быстро осмотрели здание в поисках взрывчатки. Как и в предыдущие дни и недели, информация о готовящемся взрыве не подтвердилась.

Правообладатель иллюстрации Объединенная пресс-служба петербургских судов Image caption Одно из сообщений лжеминеров

Всего с конца ноября 2019 года петербургские суды получили около 180 сигналов о возможном наличии бомб. Помимо судов за последний месяц будничными для Петербурга стали минирования торговых центров, школ, больниц и детских садов. Только 26 декабря в городе эвакуировали 32 тысячи человек, писала "Фонтанка".

В Москве с конца ноября были "заминированы" более 10 тысяч объектов, а эвакуация затронула в общей сложности более 1 млн человек, сообщал Интерфакс со ссылкой на свой источник.

С середины декабря волна эвакуаций накрыла Дальний Восток. Там была зафиксирована и первая жертва лжеминирований: 19 декабря в Биробиджане во время эвакуации детского сада скончалась воспитатель.

Сумма ущерба еще не названа. За три дня аналогичной волны "минирований" осенью 2017 года денежные потери организаций, которые стали жертвами анонимных звонков, составили более 300 млн рублей, говорил директор ФСБ Александр Бортников.

Российские правоохранительные органы, несмотря на возможности "закона Яровой", так и не смогли пока остановить эту волну.

Би-би-си удалось установить, что возможного организатора отправки сообщений о минировании зовут Сергей, он живет в Киеве, и на рухнувшей криптовалютной бирже Wex у него "зависли" около 120 биткоинов (примерно 54 млн рублей по текущему курсу).

Есть ли у сообщений общий признак?

Хроника событий выглядит следующим образом.

15 ноября Русская служба Би-би-си опубликовала расследование, посвященное краху криптобиржи Wex - некогда крупнейшей русскоязычной площадке по продаже и покупке биткоинов, эфиров, лайткоинов и других виртуальных валют. В основу расследования легли материалы уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в одном из регионов России.

Wex была правопреемником биржи BTC-e, рухнувшей летом 2017 года после ареста в Греции по запросу ФБР ее возможного основателя Александра Винника. В общей сложности на момент краха на Wex хранилось криптовалюты на общую сумму в 450 млн долларов. По одной из версий, к бирже некоторое время имели отношение структуры, близкие к православному предпринимателю Константину Малофееву, хотя сам он всегда отрицал это.

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeichev/TASS Image caption Предприниматель Константин Малофеев всегда отрицал связь с биржей Wex

28 ноября в петербургские суды пришло первое сообщение о минировании. Его автор обещал, что письма будут приходить до тех пор, пока "Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи WEX".

В письме был указан номер биткоин-кошелька для перевода биткоинов - и ссылка на расследование Би-би-си.

Затем сообщения о минировании стали приходить и в московские суды. После этого принадлежащий Малофееву телеканал "Царьград" распространил сообщение, что накануне первого дня массовых эвакуаций, 27 ноября, в редакцию канала пришло требование выплатить те самые 120 биткоинов. Если этого не произойдет, то "города вздрогнут от ложных заминирований", цитировал угрозу телеканал.

После чего волна сообщений о минировании стала нарастать.

Обычно сообщения о минировании поступали по электронной почте, для чего использовались сервисы, позволяющие максимально сохранить анонимность - Protonmail или Startmail. В некоторых случаях, судя по сообщениям СМИ, эвакуация начиналась после телефонного звонка.

Правообладатель иллюстрации Объединенная пресс-служба петербургских судов Image caption Одно из самых первых сообщений лжеминеров

Всегда ли лжеминеры выдвигали требования к Малофееву? Объединенная пресс-служба петербургских судов регулярно публиковала их письма, и фамилия предпринимателя встречается по нескольку раз в неделю (то в самом тексте угрозы, то в электронном адресе - например, malofeevbtc).

По крайней мере часть сообщений, приходивших в московские суды, также содержала требования к Малофееву, писал Интерфакс. В группе Восточного административного округа Москвы в соцсети "ВКонтакте" был опубликован скан анонимного сообщения от 9 декабря со списком якобы заминированных учебных заведений, фамилией Малофеева и ссылкой на статью Би-би-си.

"У нас уже девятая по счету [эвакуация]. Обсуждаем с коллегами тему биткоинов. Как ставить оценки за полугодие, уже не так интересно", - шутила в середине декабря в "Фейсбуке" учительница одной из московских школ. А ученица одной из гимназий рассказывала Би-би-си, что после нескольких дней эвакуаций пятиклассники сами шли одеваться и ждали взрослых у запасного выхода, а те им говорили: "Идите учиться, сегодня эвакуации не будет".

Содержались ли требования к Малофееву в сообщениях, отправленных в школы и детсады на Дальнем Востоке, неизвестно.

Какие основания подозревать "украинский след"

За массовыми минированиями может стоять один из клиентов Wex с Украины, рассказал Би-би-си собеседник, близкий к правоохранительным органам России. По его словам, анализ сумм, похищенных у потерпевших от краха Wex, выявил одного клиента, у которого на бирже зависли около 120 биткоинов.

"Предположительно, он ранее мог жить в Киеве, его могут звать Сергей", - пояснил источник Би-би-си.

Информацию о таком клиенте без указания имени подтвердил собеседник, знакомый с администрацией рухнувшей биржи Wex.

Два источника Би-би-си в руководстве мэрии Москвы рассказали, что сообщения о минировании поступают с территории Украины. "Расследованием занимается [руководитель главного управления МВД по Москве Олег] Баранов", - говорит один из них и подтверждают другой. Все собеседники Би-би-си говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены комментировать эту тему.

Image caption С лета 2018 года торги на криптобирже Wex фактически не ведутся

Биржа BTC-e и ее правопреемник Wex действительно были популярны на пространстве всего СНГ, в том числе на Украине. По состоянию на октябрь 2014 года на ней было почти 600 тысяч клиентов, из них 20% были русскоговорящими, следует из доклада неправительственной организации Global Witness.

Одно время юридическое лицо биржи - британская компания Always Efficient LLP - была записана на жителя село Кирово (сейчас - Таврическое) Запорожской области Украины Андрея Швеца.

Возможный лжеминер держал небольшой криптовалютный "обменник", поэтому как минимум часть этих 120 биткоинов принадлежали не ему, а клиентам. "Очевидно, что его прижимают - люди требуют свои деньги", - продолжает источник, близкий к правоохранительным органам России.

"Среди клиентов биржи есть те, кто продавал квартиры и вкладывался в "крипту", есть майнеры, кто много лет майнил и все свои средства держал на бирже", - говорит представитель инициативной группы пользователей Wex Александр Терентьев. Майнинг - процесс генерации криптовалюты с использованием компьютеров.

"Кто-то держал обменник и пользовался биржей для взаиморасчетов. Несомненно, такие люди сейчас находятся в отчаянии, и я не удивлюсь, если минером является клиент биржи", - рассуждает Терентьев.

Правообладатель иллюстрации Объединенная пресс-служба петербургских судов Image caption Сообщения о "лжеминировании", пришедшее в Таганский районный суд

Масштабная кампания лжеминирований вполне под силу злоумышленнику-одиночке, полагает Игорь Бедеров, руководитель отдела специальных разработок "Технопарка Санкт-Петербурга" (занимается IT-сопровождением силовых структур и служб безопасности).

"Затраты преступников минимальны, если и вовсе не сводятся к нулю. Им требуется чистая SIM-карта, модем, компьютер, браузер с встроенным анонимайзером", - перечисляет эксперт.

Косвенные свидетельства подтверждают информацию источников Би-би-си. Так, судя по адресам электронных почт, с которых шла рассылка, их автор мог заниматься торговлей на онлайн-биржах и иметь аккаунт не только на Wex, но и на бирже BTC-e, рухнувшей летом 2017 года.

Так, одно из писем пришло в петербургские суды в декабре от пользователя "Закупился Нахаях". На сленге трейдеров "закупиться на хаях" означает купить активы по максимально возможной цене ("хаи" - от английского high, "высокий"). Присказка имеет нецензурное продолжение, предрекающее убытки такому трейдеру.

Отправителем другого письма значился "Егор Курбанголеев". Именно так звали одного из пользователей BTC-e, который в 2017 году писал сообщения на профильных форумах о том, что у него на бирже зависли 139 биткоинов. В итоге его имя превратилось в своеобразный мем, который знают те, кого коснулся крах BTC-e.

Правообладатель иллюстрации Объединенная пресс-служба петербургских судов Image caption "Лжеминеры" демонстрируют, что следят за трендами, в данном случае - новым сериалом от Netflix

Ряд косвенных признаков также подтверждают, что лжеминер находится на Украине.

Телеканал "Дождь" ранее попытался связаться с авторами писем о заложенных бомбах, написав на один из указанных адресов. Аноним в ответе журналистам использовал словосочетание "рагуль православный". Слово "рагуль" означает необразованного сельского жителя, появилось на территории Западной Украины и является синонимом слова "быдло". Анализ соцсетей, проведенный Би-би-си, показал, что его используют в основном как раз жители Украины.

Еще один косвенный факт - перерыв в массовых минированиях. Начиная с 28 ноября анонимные письма приходили каждый будний день, но в среду 25 декабря петербургские суды обошлись без эвакуаций. Не было массовых эвакуаций в этот день и в Москве, отмечал ранее источник Интерфакса. 25 декабря на Украине - нерабочий день, Рождество.

Готов ли Малофеев заплатить биткоины?

Би-би-си поинтересовалась у представителя Малофеева, возбуждено ли по его заявлению в ФСБ уголовное дело и готов ли предприниматель заплатить 120 биткоинов, чтобы остановить массовые эвакуации.

"В настоящий момент следственные органы взяли подписку о неразглашении, поэтому никаких подробностей сообщить не можем", - последовал ответ.

В МВД и ФСБ не ответили на запросы Би-би-си.

Би-би-си написала на адреса, с которых поступали сообщения о минировании. Ни на одно письмо не ответили. В том числе с адреса "Винтовка - это праздник" (цитата из песни "Гражданской обороны").

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