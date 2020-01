Правообладатель иллюстрации Getty Images / NASA

2019-й год принес много неожиданных новостей, и следующий год ожидается тоже очень бурным. К счастью, немалая часть того, что нас ждет, будет позитивной.

Итак, вот 12 вещей, которые уже точно можно предвкушать.

1. Олимпийские и Паралимпийские Игры в Токио

Они будут происходить в самой середине лета, поэтому трудно всем рекомендовать зашторить окна и с утра до вечера сидеть перед телевизором, но событие стоит того. В этом году летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа, а Паралимпийские чуть позже - с 25 августа по 6 сентября.

России в этом году не будет в числе участников, однако спортсмены из России, которых не коснулся допинговый скандал, смогут выступать под нейтральным флагом.

2. Фестивалю в Гластонбери - 50!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рэппер Стормзи был одним из хедлайнеров на Гласто-2019

Организаторам этого популярного музыкального фестиваля, который ежегодно проходит в английском графстве Сомерсет, придется постараться и заманить к себе таких хедлайнеров, чтобы никому в этот полувековой юбилей не показалось мало.

Два "тяжеловеса" уже определены - это Пол Маккартни и Тейлор Свифт. Также в традиционной воскресной рубрике "Легенда" выступит Дайана Росс, но это, как мы понимаем, далеко не все, кто могут появиться на основной сцене Гласто-2020. Будем следить.

Правообладатель иллюстрации KIM LUDBROOK

3. Даёшь кислород лучшего качества!

Если все пойдет по плану, то с этого года кислород на планете будет чище, поскольку в минувшем сентябре ООН объявила, что будет сажать леса в 90 крупных городах в 30 странах Азии и Африки, чтобы сбалансировать тот урон, который наносят окружающей среде быстрорастущие города.

ООН рассчитывает, что новые лесные массивы смогут не только улучшить качество воздуха, но и снизить его температуру. Это, конечно, план не на год вперед, а на долгие годы, но к нему уже подключаются различные медийные персонажи, такие как, например, американский блогер Mr Beast, пообещавший посадить в этом году не менее 20 млн деревьев.

Правообладатель иллюстрации PA Media

4. ЕВРО-2020: футбольное турне по Европе

Зачем проводить Европейский кубок по футболу в одном городе, когда можно разбросать игры по всему континенту? Так же интереснее.

Со второй половины июня матчи будут происходить в 12-ти городах Европы: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге, Глазго и Лондоне.

В британской столице, кстати, пройдут как полуфинальные, так и финальный матчи - 7,8 и 12 июля. Как это скажется на шансах английской сборной? Пока она фаворит у местных букмекеров, а там посмотрим.

5. И снова о брексите. Совсем чуть-чуть

Правообладатель иллюстрации Getty Images

На всеобщих выборах, прошедших в Британии в декабре 2019 года, консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном получила в парламенте уверенное большинство, что позволит ситуации с брекситом сдвинуться с мертвой точки.

Во всяком случае именно это пообещал премьер-министр: Соединенное Королевство выйдет из Европейского Союза к концу января, а переходный период не будет продлеваться дольше положенного срока, который заканчивается в конце 2021 года.

6. Выборы в США

Минувший год, вполне возможно, многим набил оскомину по части выборов, особенно в Британии. Но и в этом году выборов не избежать. К счастью, за ними многие из нас смогут наблюдать издалека, с "безопасного" расстояния.

Президент США Дональд Трамп будет выдвигаться на второй президентский срок, чему не помешает даже импичмент, объявленный ему палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, будет принимать сенат уже в январе, правда, мало кто сомневается, что верхняя палата конгресса полностью оправдает президента.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

7. Новые фильмы о супергероях

Хотя Мартин Скорсезе и сказал недавно, что фильмы на основе комиксов это "не кино", мы все-таки ждем новых картин от Marvel и DC.

В этом году студия DC Comics выпустит "Чудо-женщину: 1984" и "Хищных птиц" - обе картины - вполне в духе времени - о женщинах-супергероях.

Marvel Comics должны показать "Веном-2" и "Черную вдову" со Скарлетт Йоханссон и Робертом Дауни-младшим.

Выходят на экраны ужастик "Морбиус, живой вампир" - про злоключения врага Человека-паука доктора Морбиуса, которого на экране воплотил Джаред Лето, а также кино о расе суперлюдей "Вечные", которых кому же сыграть, как не Анжелине Джоли, Киту Харингтону и Ричарду Мэддену.

Ну, и если нам очень повезет, то мы еще получим спин-офф, отколовшийся от "Людей Икс" - "Новые мутанты", трейлер которого Marvel показали аж в 2017-м!

8. Что послушать?

Будет в новом году и что послушать: новые альбомы выходят у Ланы Дель Рей, Сэма Смита, Селены Гомес, Halsey, австралийцев Tame Impala и британцев The 1975, а также у Карди Би и Дуа Липа.

Так что выбор огромен.

9. И какие сериалы посмотреть?

Возможно, стоит поискать на распродажах новый диван, поскольку старый имеет шансы прийти в негодность - столько сериалов нам предстоит посмотреть.

Начнем с того, что появятся новые сезоны феминисткого боевика "Убивая Еву" и антиутопической эпопеи "Рассказ служанки".

Также есть надежда на то, что покажут 5-й сезон научно-фантастического сериала "Очень странные дела", но если нет, то можно занять себя новой страшилкой от Netflix - "Ключами Локков" или немецким триллером "Тьма".

Не будем забывать, что в этом году ( в Восточной Европе - в 2021) ожидается запуск телеканала Disney+, а с ним и доступ как к их новым шоу, так и к любимым старым.

10. Новые PlayStation и Xbox и новые игры для старых консолей

Sony и Microsoft должны выпустить свои консоли нового поколения, и обе - к концу года. Так что пишите Деду Морозу письма уже сейчас.

Но не спешите выбрасывать старые консоли, для них в этом году выйдет множество стоящих игр: например, ролевая игра Cyberpunk 2077, где главного героя, гитариста с серебряной кибер-рукой Джонни Сильверхенда сыграл Киану Ривз; римейк японской Final Fantasy 7; новая Avengers по комиксам Marvel и сиквел про зомби The Last of Us.

Плюс к этому выйдут: новый Doom, Dragon Ball Z, Animal Crossing, Half Life и даже спин-офф Minecraft.

11. Евровидение

Несмотря на то, что Британия заканчивает свое членство в Евросоюзе, это не значит, что ее участие в этом песенном конкурсе тоже должно подойти к концу. Кому же тогда достанется почетное последнее место?

Но, кроме шуток, что бы ни говорили о Евровидении, аудиторию он по-прежнему собирает огромную: в 2019 году только в Британии это шоу посмотрели 7,7 млн человек.

12. Была, есть и будет ли жизнь на Марсе?

Правообладатель иллюстрации NASA

Человечество долго гадало, есть ли жизнь на Марсе, но с этого года у него появится возможность этот вопрос решить раз и навсегда, заселившись наконец на Красную планету.

NASA посылает туда новый зонд с гордым названием Mars 2020, который будет не только просеивать грунт в поисках следов прежней жизни, но и оценивать, насколько условия на Марсе пригодны для жизни людей.

Там уже находится другой зонд NASA - Curiosity, который известен тем, что стал первым роботом, сделавшим селфи. Так что какая-то жизнь на Марсе уже есть.