Британский психолог: "Мы не можем перепрограммировать террориста"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Теракт на Лондонском мосту в ноябре 2019 совершил осужденный преступник, проходивший программу психологической реабилитации

Британский психолог, который возглавляет программу по дерадикализации заключенных, связанных с терроризмом, заявил, что эксперты никогда не смогут гарантировать, что осужденный изменил свои убеждения.

Кристофер Дин, руководитель программы "Помощь в формировании здоровой личности" (Healthy Identity Intervention), признался в интервью Би-би-си, что психологическое вмешательство может не только не переубедить осужденного экстремиста, но, напротив, еще больше укрепить его в радикализме.

"Иногда участники программы действительно пересматривают свои взгляды. Они говорят: "Да, у меня были сомнения". Но иногда они могут еще больше "погрузиться" в радикальную идеологию, и преступное поведение укрепится", - рассказал психолог.

Всего с 2012 года на свободу были отпущены более 250 осужденных по террористическим статьям, большинство из них прошли психологическую программу про дерадикализации, разработанную Кристофером Дином и коллегами.

В этой программе принимал участие и 28-летний Усман Хан, который в ноябре убил двоих человек на Лондонском мосту. Впоследствии он был застрелен полицией.

Восемь лет назад Хан был осужден за намерение организовать тренировочный лагерь для подготовки террористов, но был выпущен на свободу, поскольку, как казалось работающим с ним психологам, он делал успехи в рамках программы реабилитации.

29 ноября 2019 года Хан напал с ножом на участников реабилитационной программы для заключенных "Учимся вместе" во время мероприятия в районе Лондонского моста. Он нанес смертельные ножевые ранения координатору программы Джеку Мерриту и волонтеру Саскии Джонс.

Image caption Усман Хан, совершивший теракт на Лондонском мосту, в 2008 году заявил, что он "рожден и вскормлен в Британии" и не является террористом

По словам Кристофера Дина, во время занятий с психологом осужденных за терроризм просят рассказать о своих убеждениях, мотивации, отношениях с экстремистами и обществом.

"Мы видим людей, которые являлись членами группировки на протяжении многих лет. Они были вовлечены в идеологию этой группировки и ассоциировали себя с ней много лет. Покинуть эту группировку для них - чрезвычайно сложная задача", - объяснил психолог.

Дин рассказал, что часто он проводит до 20 индивидуальных сессий с заключенными: "Иногда осужденные сидят передо мной и говорят: "То есть, вы собираетесь меня перепрограммировать". Как-будто мы просто можем выгрузить что-то из головы человека и загрузить что-то другое".

Как объясняет Кристофер Дин, у его программы две основные задачи. Первая - ослабить отношения осужденного с той или иной группировкой или радикальным убеждением.

Вторая - когда отношения с группировкой ослаблены - чтобы заключенному не хотелось совершить преступление от лица группировки или во имя радикального убеждения.

Image caption Кристофер Дин: "Психологическое вмещательство в тюрьме - решение проблемы терроризма"

Дин говорит, что на сегодняшний день, каким бы успешным не казался процесс психологической реабилитации и формирования более "здоровых" убеждений, никто не может поручиться, что человек полностью "излечился".

"Это слишком сложная и комплексная проблема, чтобы возложить ее исключительно на плечи психологов", - сказал Дин Би-би-си.

Он подчеркнул, что программу по дерадикализации экстремистов невозможно вести как любой другой научный проект.

"Для научной работы необходимо две группы участников: одну - это тех, кто получает психологическое вмешательство, и вторую - тех, кто не участвует в программе. Конечно, сразу возникают проблемы - как выбрать, оказывать или нет человеку психологическую помощь, этично ли это", - поясняет Дин.

"Это и политические проблемы: что, если человеку не была оказана поддержка, и он снова совершил преступление".

Психолог подчеркнул, что психологическое вмешательство не является решением проблемы терроризма и считает, что необходимо привлекать больше экспертов, которые понимают идеологию джихадизма .

Также Дин отметил, что службы мониторинга над заключенными, которые были отпущены на свободу, должны осознавать все ограничения программы психологической реабилитации.