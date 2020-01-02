Британский психолог: "Мы не можем перепрограммировать террориста"
Британский психолог, который возглавляет программу по дерадикализации заключенных, связанных с терроризмом, заявил, что эксперты никогда не смогут гарантировать, что осужденный изменил свои убеждения.
Кристофер Дин, руководитель программы "Помощь в формировании здоровой личности" (Healthy Identity Intervention), признался в интервью Би-би-си, что психологическое вмешательство может не только не переубедить осужденного экстремиста, но, напротив, еще больше укрепить его в радикализме.
"Иногда участники программы действительно пересматривают свои взгляды. Они говорят: "Да, у меня были сомнения". Но иногда они могут еще больше "погрузиться" в радикальную идеологию, и преступное поведение укрепится", - рассказал психолог.
Всего с 2012 года на свободу были отпущены более 250 осужденных по террористическим статьям, большинство из них прошли психологическую программу про дерадикализации, разработанную Кристофером Дином и коллегами.
В этой программе принимал участие и 28-летний Усман Хан, который в ноябре убил двоих человек на Лондонском мосту. Впоследствии он был застрелен полицией.
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Восемь лет назад Хан был осужден за намерение организовать тренировочный лагерь для подготовки террористов, но был выпущен на свободу, поскольку, как казалось работающим с ним психологам, он делал успехи в рамках программы реабилитации.
29 ноября 2019 года Хан напал с ножом на участников реабилитационной программы для заключенных "Учимся вместе" во время мероприятия в районе Лондонского моста. Он нанес смертельные ножевые ранения координатору программы Джеку Мерриту и волонтеру Саскии Джонс.
По словам Кристофера Дина, во время занятий с психологом осужденных за терроризм просят рассказать о своих убеждениях, мотивации, отношениях с экстремистами и обществом.
"Мы видим людей, которые являлись членами группировки на протяжении многих лет. Они были вовлечены в идеологию этой группировки и ассоциировали себя с ней много лет. Покинуть эту группировку для них - чрезвычайно сложная задача", - объяснил психолог.
Дин рассказал, что часто он проводит до 20 индивидуальных сессий с заключенными: "Иногда осужденные сидят передо мной и говорят: "То есть, вы собираетесь меня перепрограммировать". Как-будто мы просто можем выгрузить что-то из головы человека и загрузить что-то другое".
Как объясняет Кристофер Дин, у его программы две основные задачи. Первая - ослабить отношения осужденного с той или иной группировкой или радикальным убеждением.
Вторая - когда отношения с группировкой ослаблены - чтобы заключенному не хотелось совершить преступление от лица группировки или во имя радикального убеждения.
Дин говорит, что на сегодняшний день, каким бы успешным не казался процесс психологической реабилитации и формирования более "здоровых" убеждений, никто не может поручиться, что человек полностью "излечился".
"Это слишком сложная и комплексная проблема, чтобы возложить ее исключительно на плечи психологов", - сказал Дин Би-би-си.
Он подчеркнул, что программу по дерадикализации экстремистов невозможно вести как любой другой научный проект.
"Для научной работы необходимо две группы участников: одну - это тех, кто получает психологическое вмешательство, и вторую - тех, кто не участвует в программе. Конечно, сразу возникают проблемы - как выбрать, оказывать или нет человеку психологическую помощь, этично ли это", - поясняет Дин.
"Это и политические проблемы: что, если человеку не была оказана поддержка, и он снова совершил преступление".
Психолог подчеркнул, что психологическое вмешательство не является решением проблемы терроризма и считает, что необходимо привлекать больше экспертов, которые понимают идеологию джихадизма .
Также Дин отметил, что службы мониторинга над заключенными, которые были отпущены на свободу, должны осознавать все ограничения программы психологической реабилитации.