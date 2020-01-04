Звездный фейерверк, снеговик и селфи на Марсе. Космос в фотографиях 2019 года

Правообладатель иллюстрации NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/K. McGILL Image caption Космический аппарат "Юнона" отбрасывает тень на Юпитер

2019 год ознаменовался несколькими грандиозными космическими экспедициями, благодаря которым мы получили захватывающие дух изображения Солнечной системы. В то же время мощнейшие телескопы Земли были направлены на самые удивительные объекты Вселенной.

Ниже - лучшие космические снимки 2019 года.

Высоко в облаках

Юпитер, снимок с космического зонда НАСА "Юнона"

Правообладатель иллюстрации NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

C тех пор как собственный космический зонд НАСА под названием "Юнона" ("Juno") был выведен в 2016 году на орбиту Юпитера, он передает на Землю потрясающие снимки облаков, окружающих эту гигантскую планету.

Это удивительное изображение, где облака напоминают мраморную живопись, скомпилировано из четырех отдельных фотографий, сделанных зондом "Юнона" 29 мая 2019 года. Насыщенность цветов на снимке была увеличена.

Правообладатель иллюстрации Kevin McGill/NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Image caption Крупный план струящихся облаков в воздушном потоке в атмосфере Юпитера

В это время космический аппарат "Юнона" находился на ближайшем расстоянии от пятой от Солнца планеты Солнечной системы - между 18,600 км и 8,600 км.

Снеговик

Правообладатель иллюстрации NASA/JHUAPL/SWRI/T. Appere Image caption "Аррокот" по прозвищу "Снеговик"

После краткого изучения Плутона в 2015 году космический аппарат НАСА "Новые горизонты" ("New Horizons") был направлен на окраину Солнечной систему, к поясу Койпера. Эта область, расположенная за орбитой Нептуна, состоит из тысяч примитивных ледяных объектов, которые дают нам понимание о самом начале Солнечной системы.

Ученые обнаружили объект, получивший название MU 69, позже переименованный в "Ультима Туле" ("Ultima Thule") и впоследствии "Аррокот".

"Аррокот" оказался 39-километровым контактным двойным объектом, состоящим из двух ледяных компонент, которые приближались друг к другу на малой скорости, пока, наконец, не соприкоснулись. Красноватая окраска "Аррокота" вызвана органическими веществами на его поверхности, которые называются толины.

Звездный фейерверк

Правообладатель иллюстрации NASA/Esa/N. Smith/J. Morse Image caption Звездный фейерверк Эта Киля

Эта Киля (Eta Carinae) - это звездная система, расположенная от нас на расстоянии 7,5 тысяч световых лет. Она состоит как минимум из двух звезд, которые вместе выбрасывают энергии в 5 миллионов раз больше, чем Солнце.

Одна из звёзд выбрасывает горячий газ, который сосредотачивается в двух шарообразных сферах. На протяжении нескольких десятилетий ученые гадают, находится ли звезда на грани взрыва и будет ли она разрушительной сверхновой.

Этот последний снимок звездного фейерверка сделан в этом году ультрафиолетовой камерой Wide Field Camera космического телескопа "Хаббл".

Селфи на Марсе

Правообладатель иллюстрации NASA/JPL-Caltech/MSSS Image caption Марсоход "Кьюриосити" посылает селфи с Красной планеты

Принадлежащий НАСА марсоход "Кьюриосити" ("Curiosity") с 2012 года исследует кратер Гейла. Пока марсоход изучал склоны горы Шарпа, он сфотографировал сам себя.

Две пробы горной породы, взятые с этого участка, оказались богаты минералами глины. Глина часто формируется при участии воды, которая, в свою очередь, является ключевым источником жизни. Предыдущие исследования показали, что когда-то в кратере Гейла было озеро.

Обратная сторона Луны

Правообладатель иллюстрации CLEP Image caption Увидимся на другой стороне Луны

3 января 2019 года китайский луноход "Чанъэ-4" стал первым в истории человечества космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратной стороне Луны.

Через несколько дней после приземления камерам лунохода и доставившего его посадочного модуля была дана команда сфотографировать друг друга.

Правообладатель иллюстрации CLEP Image caption Посадочный модуль "Чанъэ-4"

Китайский луноход оснащен видеокамерами, радарами для изучения лунного грунта, спектрометром для определения минералов, а также контейнерами для выращивания растений.

В мае китайские ученые сообщили, что "Чанъэ-4" подтвердил теорию происхождения большого кратера на обратной стороне Луны, где приземлился космический аппарат

Соперница нашей Галактики?

Правообладатель иллюстрации ESA/Hubble & NASA, A. Seth et al. Image caption Галактика NGC 772

Этот снимок, сделанный телескопом "Хаббл", показывает изображение спиральной галактики под названием NGC 772, которая находится от нас на расстоянии 130 миллионов световых лет.

У NGC 772 с нашей Галактикой есть кое-что общее. Например, и у "Млечного пути", и у обнаруженной "Хабблом" галактики есть карликовые галактики-спутники.

Однако есть и различия. Например, у NGC 772 нет галактического центра, состоящего из газа и звезд.

Под парусами

Правообладатель иллюстрации Planetary Society Image caption Solar sailing opens new oportunities for space exploration

"Космический парусник" (LightSail) - это проект, разработанный группой энтузиастов под название "Планетарное сообщество" (The Planetary Society).

Их идея - показать, что по околоземной орбите можно передвигаться на паруснике, который будет управляться за счет солнечной энергии.

Космический парусник LightSail 2 был запущен в космос 25 июня 2019.

Снимок сделан 23 июля - когда необычный космический аппарат развернул свой парус.

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