Динамит в пороховой бочке. Что говорят о конфликте США и Ирана после гибели генерала Сулеймани

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Военный стратег Ирана, которого называли главным архитектором иранской внешней политики Касем Сулеймани, убит в результате авиаударов американских сил в Багдаде. Приказ об убийстве военачальника отдал лично президент США Дональд Трамп.

Как отреагировало мировое сообщество на смерть иранского генерала, в подборке Би-би-си.

О смерти Сулеймани первым сообщило в ночь на пятницу иранское телевидение, что позднее подтвердил Пентагон.

Трамп запостил в "Твиттере" фото американского флага без комментария - вероятно, как отметили аналитики, подчеркивая государственную важность произошедшего.

США: сомнения, разногласия, шок, ожидание реакции

Убийство Сулеймани разделило американский истеблишмент. Демократы в конгрессе засомневались в законности операции.

"Правильно ли мы понимаем, что Америка просто взяла и убила, без санкции конгресса, второго наиболее влиятельного человека в Иране, сознательно провоцируя потенциальную масштабную войну в регионе?" - написал в "Твиттере" сенатор от штата Коннектикут, член комитета сената по международным отношениям Крис Мерфи.

Член республиканской партии и бывший армейский ветеран Ли Зельдин назвал убийство более чем оправданным: "Те дни, когда сменяющие друг друга американские лидеры сидели за столом переговоров, а американские солдаты погибали на полях сражений - безнаказанность - окончены", - написал он в "Твиттере".

Как отмечает New York Times, многие поспешили провести параллели между смертью Сулеймани и убийством Осамы бин Ладена в 2011 году.

Бывший вице-президент Джозеф Байден заявил минувшей ночью, что никто в Америке не будет скорбеть по генералу Сулеймани, поддерживавшему террор и сеявшему хаос. При этом Байден назвал шаг американских властей "крайне эскалационным".

"Президент Трамп только что подбросил динамит в пороховую бочку. А теперь ему придется рассказать американцам, что он намерен делать впредь, чтобы уберечь нши войска и сотрудников посольства, наших людей и наши интересы - как дома, так и за рубежом, а также наших партнеров в регионе и за его пределами", - сказал Байден.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм Трампа похвалил: "За нападение на Америку и наших союзников Иран должен дорого заплатить, что включает и уничтожение их нефтеперерабатывающих заводов", - написал Грэм в своем твите.

"Важность этого шага трудно переоценить", - согласился отставной американский генерал Дэвид Петреус, командовавший операциями в Афганистане и Ираке и бывший директор ЦРУ, но предупредил, что скоро последует реакция в Ираке, а также по всей вероятности и в Сирии, и в регионе в целом".

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По данным POLITICO, этого же мнения придерживается и Афшон Остовар, автор книги об иранском Корпусе стражей Исламской революции Vanguard of Imam ("Авангард имама"). Как полагает эксперт, иранские лидеры довольно скоро объявят преемника Сулеймани.

"Он был внешним знаменем Исламской республики, лицом их стратегии, но сама стратегия на нем не оканчивается", отметил Остовар.

Между тем, как отмечает POLITICO, некоторых членов американской администрации эта новость застала врасплох; они отмечают, что убийство Сулеймани серьезно не рассматривалось до последнего момента.

Даже учитывая то, насколько напряженными были отношения между США и Ираном, убийство Сулеймани стало шоком, отмечает POLITICO.

Сайт приводит слова неназванного бывшего американского дипломата, занимавшегося Ближним Востоком, который отметил, что важность этого шага еще и в том, что Сулеймани являлся государственной фигурой, а не неформальным лидером.

"Мы должны быть готовы к тому, что мы сейчас [окажемся] в состоянии войны", - сказал дипломат.

Согласно рассекреченным военным материалам о войне в Ираке, подобные действия в отношении Сулеймани рассматривались в 2006 году. Однако тогда американские генералы "в конечном счете воздержались от принятия мер в отношении Сулеймани, позволив иранскому генералу беспрепятственно въезжать и выезжать из Ирака" - приводит издание цитату из этих военных материалов.

Иран и Ирак: опасная и глупая эскалация

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США страшной местью за убийство Сулеймани и объявил в стране трехдневный траур.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал происшедшее крайне опасной и глупой эскалацией: "США несут ответственность за все последствия своего разбойного авантюризма".

Спустя несколько часов после смерти Сулеймани старший советник иранского президента Хасана Роухани выпустил предостережение в "Телеграме": "Трамп своей авантюрой втянул США в крайне опасную ситуацию в регионе. Тот, кто перейдет красную черту, должен быть готов к последствиям".

Иракский премьер-министр Адель Абдул Махди, имеющий поддержку Ирана, отреагировал на авиаудар США, сказав, что это является "грубейшим нарушением суверенитета Ирака".

Россия: авантюрный шаг

МИД России также назвал убийство иранского генерала в Багдаде "авантюрным шагом США, который приведет к эскалации напряженности в регионе".

"Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана. Выражаем искренние соболезнования иранскому народу", - отметил в заявлении российский МИД.