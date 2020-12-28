В Москве на Арбате в пятнадцатиградусный мороз прошла акция "Цепь солидарности и любви" в знак солидарности с женщинами, которые подвергаются преследованиям за оппозиционную деятельность, в том числе за поддержку Алексея Навального. Около двухсот участниц больше двух часов оставались на улице, вместе держась за белую ленту. Аналогичная акция прошла и в Петербурге.

14 февраля 2021