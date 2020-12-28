Истории
Главное
"Изящество молчания". Почему только сейчас во Франции начали бороться с изнасилованиями в семье
Секс с детьми младше 15 лет будет считаться изнасилованием во Франции - в стране впервые устанавливают возраст согласия на сексуальные отношения для несовершеннолетних.
Не вся королевская рать. Британскую армию усилят за счет сокращения
Новая концепция национальной безопасности Великобритании вызвала критику со стороны экспертов и политиков из-за предусмотренного в ней сокращения численности армии и уменьшения расходов на некоторые вооружения.
Видео, "Моя задача - показать, что мы все похожи". Манижа о "Евровидении", хейте и поддержке, Продолжительность 13,00
8 марта стало известно, что Россию на "Евровидении" представит певица Manizha с песней Russian woman. Би-би-си поговорила с артисткой о хейте, конкурсе и русских женщинах.
"Фирма": кто и как управляет королевской семьей Великобритании
"Фирма" играет активную роль в увековечении лжи о нас", - сказала в уже знаменитом на весь мир интервью Меган Маркл. 26 лет назад в не менее скандальном интервью принцесса Диана использовала эвфемизм "истеблишмент". Что стоит за этими понятиями и почему обе женщины не смогли сработаться с "фирмой"?
Лунная гонка началась. Кто и как пишет правила игры?
Россия, Китай, США и Евросоюз в ближайшие 15-20 лет намерены построить на Луне постоянные базы, чтобы подробно заняться ее изучением и добычей полезных ископаемых. Несмотря на декларативно общие цели, согласованность действий практически отсутствует.
Об основателе "Белых касок" писали много лжи. Вот правдивая история его жизни и смерти
Британец Джеймс Ле Мезюрье, основавший сирийскую организацию гражданской обороны "Белые каски", оказался в центре битвы за контроль над нарративом о сирийской войне. Пропагандисты, как в Сирии, так и в России и на Западе, обвиняли "Белые каски" в подделке свидетельств злодеяний – и сумели убедить некоторых на Западе в своей правоте. На фоне этого противостояния Ле Мезюрье неожиданно погиб в Стамбуле в ноябре 2019 года.
Кира Ярмыш: "Если бы в январе мне сказали об аресте - покрутила бы пальцем у виска"
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш с конца января находится под домашним арестом и отрезана от внешнего мира. В интервью Би-би-си она рассказала, в частности, почему сторонники Навального не протестовали против поправок в Конституцию, но вышли на митинги в этом году.
Агент 309883, любимчик Хромой дамы. Подлинная история забытого героя
Историю француза с Корсики, прославившегося операциями в немецком тылу, спасшего не одну сотню британских летчиков, сбитых над оккупированной нацистами Францией, удалось восстановить благодаря его помолвочному кольцу.
В "Играх шпионов" Бенедикт Камбербэтч играет связного Олега Пеньковского. Без него было бы еще хуже ★★★☆☆
На экраны выходит фильм "Игры шпионов" (The Courier) - захватывающая история завербованного в начале 1960-х годов британской и американской разведкой полковника советского ГРУ Олега Пеньковского и его сотрудничества с британским курьером Гревиллом Винном, играет которого Бенедикт Камбербэтч.
Общество
"Красное на черном". Чего ждать от российских зон тем, кто попадает в них в первый раз
Русская служба Би-би-си поговорила с двумя десятками бывших заключенных и сотрудников ФСИН, чтобы выяснить, с чем столкнется человек, впервые оказавшийся в российской тюрьме.
Видео, Одна за всех. Как Мария Колесникова остается символом свободы в белорусском СИЗО, Продолжительность 14,58
Мария Колесникова - единственная из лидеров белорусской оппозиции отказалась покидать Беларусь и оказалась в тюрьме. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Разговоры о цвете кожи Арчи и тайная свадьба. Главное из интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри
Герцогиня Сассекская Меган рассказала американской телеведущей Опре Уинфри, что члены британской королевской семьи обсуждали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи. Меган и ее муж принц Гарри дали первое подробное интервью после отказа от исполнения официальных обязанностей и отъезда из Великобритании.
"Сын - он для родины": почему для Азербайджана Карабах дороже жизней
28 лет власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики контролировали города, которые теперь вернулись Азербайджану. Призрачные, они совсем не похожи на места жизни людей. Но земля усыпана историями, не имеющими ни начала, ни конца.
Видео, "Жена джихадиста" Шамима Бегум: где заканчиваются права террористов?, Продолжительность 3,51
Верховный суд Британии постановил, что Шамима Бегум, примкнувшей к джихадистской группировке в возрасте 15 лет, не может вернуться на родину, чтобы оспорить лишение ее гражданства.
Вышел на свободу "скопинский маньяк", три года державший девушек у себя в подвале
Виктор Мохов, получивший известность как "скопинский маньяк", провел в колонии строгого режима почти 17 лет. Как установил суд, он похитил двух несовершеннолетних девушек, удерживал их в своем подвале под Рязанью и насиловал в течение трех с половиной лет.
"Запасная планета для человечества". К Марсу выстроилась очередь из стран - почему в ней нет России?
За последние 10 дней до Марса добрались сразу три научные экспедиции - из ОАЭ, Китая и США. Откуда такой всплекс интереса к Красной планете? Почему именно сейчас? И почему в этом списке нет ни одного российского аппарата?
Сербская церковь избрала нового патриарха. Признает ли он Православную церковь Украины?
Новоизбранный патриарх Сербский Порфирий ранее осуждал украинских "раскольников". Но его избрание приветствовали в Православной церкви Украины, которую не признали ни Сербская церковь, ни РПЦ.
Лекарство для похудения. Ученые обещают революцию в борьбе с ожирением
Клинические испытания препарата семаглутид, разработанного для лечения сахарного диабета, подтвердили эффективность этого лекарства в борьбе с лишним весом. Препараты этой группы доступны и в России - и, по словам эндокринологов, помогают пациентам не только контролировать вес, но и справляться со стрессом, вызывающим расстройства пищевого поведения.
Соловьев, Тиньков и инвайты на продажу: что такое Clubhouse, зачем он нужен и почему о нем все говорят
Илон Маск, зовущий Путина, Олег Тиньков, уходящий на пенсию, заблокированный Соловьев и нескончаемый поток мемов - почему всю неделю все говорят только о Clubhouse, кто там уже есть и что вообще происходит?
Политика
Битва за рунет. Главные вопросы о борьбе России с западными соцсетями
Российские власти снова начали активную борьбу с западными соцсетями, в первую очередь - с "Твиттером". В Роскомнадзоре замедлили его работу, а потом пригрозили блокировкой. Зачем они это делают?
В Москве обиделись на Байдена, хотя политики в США давно резко отзываются о Путине. Как именно?
Джо Байден и его предшественники неоднократно выступали с подобными обвинениями, но за все время в Москве лишь однажды потребовали извинений, причем не от политика, а от журналиста.
Убийства, слежка и угрозы. Как страны преследуют оппонентов, уехавших за границу
Десятки стран по всему миру, в том числе и Россия, систематически применяют насилие в отношении своих граждан, уехавших за границу, чтобы заставить их замолчать, говорится в новом докладе американской некоммерческой организации Freedom House. Би-би-си пересказывает главное из этого документа.
Конец эпохи "вечного" канцлера: партия Меркель проиграла выборы в двух землях
Партия Ангелы Меркель в воскресенье потерпела поражение на выборах в ландтаги двух земель Германии. Это предвещает серьезные проблемы для ХДС на сентябрьских выборах.
"Порошенко может снова стать президентом". Интервью Виктора Медведчука Би-би-си
Виктора Медведчука называют одним из самым влиятельных пророссийских политиков Украины. О том, как ему живется под санкциями со стороны своей страны и не собирается ли он эмигрировать в Россию, Медведчук рассказал Би-би-си.
США ввели санкции против Кириенко, Бортникова и еще пяти чиновников из-за отравления Навального
Американская разведка пришла к выводу, что отравление оппозиционного политика "с очень высокой долей вероятности" было организовано действующими офицерами ФСБ по прямому указанию российских властей с использованием вещества, известного, как "Новичок".
"Речь идет об уточнении риторики". Почему Amnesty International лишила Навального статуса узника совести
Корреспондент Русской службы Би-би-си Анна Пушкарская расспросила директора российского представительства Amnesty International Наталью Звягину, почему Алексея Навального лишили статуса узника совести.
Реформу техосмотра в России отложили до октября. Что изменится и будут ли очереди?
1 марта в России должен был вступить в действие новый порядок прохождения техосмотра автомобилей. Планировалось увеличить периоды его прохождения, но ужесточить порядок. Многие эксперты в принципе считают, что обязательное ТО для легковых машин стоит отменить.
Похищенная и "превращенная в зомби". Принцесса Дубая просит Британию расследовать дело ее сестры
Принцесса Латифа, находящаяся в неволе дочь правителя Дубая, обратилась к британской полиции с призывом заново расследовать похищение ее старшей сестры на улице в Кембридже, случившееся свыше 20 лет назад.
"Тотальное разгильдяйство". Почему от "дворца Путина" остались только бетонные стены?
"Дворец Путина" показали по федеральным каналам, но вместо роскоши из фильма ФБК там были только голые бетонные стены. Почему дворец перестраивается и что в нем было до этого?
Спецпроекты
Чисто английское меню
Собрали кулинарное путешествие Яны Литвиновой в одном месте.
Культура
Больше не "Никто". Как Илья Найшуллер доказал, что режиссер из России может работать в Голливуде
18 марта в российский прокат (на неделю раньше Америки) выходит фильм Ильи Найшуллера "Никто" (Nobody). Первый голливудский проект клипмейкера и автора новаторского боевика "Хардкор" показывает, что мечта русских режиссеров о работе в Голливуде вполне осуществима. И демонстрирует, что для этого необходимо.
"Праведный гнев" или цензура? Как слова стали оружием в споре о "культуре отмены"
Ответственность за свои слова и действия или цензура оппонентов? Мы рассказываем, как работает "культура отмены" и насколько она угрожает некоторым невоздержанным на язык людям - и свободе слова в целом.
"Грэмми" за лучший ремикс получил молодой диджей из Казахстана. Кто он и что за ремикс?
Обладателем премии "Грэмми" в категории "лучший ремикс года" стал 20-летний диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов. Как ему это удалось?
Магия идеальной Грузии. За что получил приз на Берлинале новый фильм Александра Коберидзе
На Берлинском кинофестивале 2021 года фильм грузинского режиссера Александра Коберидзе "Что мы видим, когда смотрим на небо?" получил престижную награду ФИПРЕССИ - Международной ассоциации кинокритиков. Журнал Filmmaker Magazine назвал картину "большим открытием фестиваля". Магический реализм Коберидзе заставляет вспомнить "золотой век" грузинского кинематографа советской поры, и в то же время открывает совершенно самобытного, со своим почерком мастера.
Stairway to Heaven: полвека по лестнице в небо
50 лет назад, 5 марта 1971 года, в концертном зале Ulster Hall в Белфасте Led Zeppelin впервые исполнили свою новую песню Stairway to Heaven. Никто тогда - ни музыканты, ни зрители - не мог предположить, что ей суждено стать гимном и визитной карточкой группы, одной из самых известных, любимых и популярных песен в истории рок-музыки
"Кровопийцы - марксистская комедия о вампирах" на Берлинале-2021
На Берлинском кинофестивале 2021 года прошла мировая премьера фильма немецкого режиссера Юлиана Радлмайера со звучным и интригующим названием "Кровопийцы - марксистская комедия о вампирах".
50 лет группе Queen: эволюция музыки и эволюция имиджа
1 марта 1971 года к трем начинающим лондонским рок-музыкантам Фредди Меркьюри, Брайану Мэю и Роджеру Тейлору присоединился четвертый - Джон Дикон. Именно эта дата считается днем основания одной из самых ярких групп в истории рок-музыки
"Придумать Анну". Как Netflix удалось заполучить историю аферистки Анны Сорокиной
От фальшивой наследницы к героине телесериала. Netflix получил права на историю Анны Сорокиной, но за нее пришлось хорошенько заплатить.
Вампиры, инопланетяне и маленькие помощники Шерлока Холмса: какие сериалы смотреть в марте
Сериальный сезон набирает обороты: на сей раз нас ожидают новые приключения героев Marvel, викторианская мистика по мотивам произведений Артура Конан Дойла, вампир Юрий Стоянов и многое другое.
Роковые яйца. История скандальной выставки Фаберже в Эрмитаже и тех, кто за ней стоит
Би-би-си изучила скандал вокруг выставки Фаберже в Эрмитаже и обнаружила необычную коллекцию искусства с центрами в Петербурге, Германии и Италии, связанную с петербургским бизнесменом - знакомым Путина и бывшим бизнес-партнером Ротенбергов.
История
Тайник на Гурьянова. Как в одной квартире сначала искали самиздат, а потом - листовки за Навального
В одной из квартир дома номер 43 по улице Гурьянова в Москве с интервалом в 41 год прошли два обыска. В январе 1980-го здесь искали антисоветскую литературу у диссидента Виктора Сокирко, а в январе 2021-го с обыском пришли к его сыну Алексею - искать листовки с призывом выходить на акцию в поддержку Алексея Навального.
10 лет войне в Сирии. 10 главных вопросов
Десять лет назад сирийцы вышли на улицы требовать демократии, но получили войну и разрушенную страну под властью прежнего авторитарного правителя. Конфликт, в который ввязались другие страны Ближнего Востока, Россия, Турция и Запад, перерос в острейший гуманитарный кризис современности. На поле боя сейчас затишье, но главный вопрос остался нерешенным: кто и как способен остановить превращение Сирии в Северную Корею на Ближнем Востоке?
Черновики эволюции в 3D. Кто жил в морях над Украиной полмиллиарда лет назад
550 млн лет назад на территории, которая станет когда-то Украиной, был доисторический океан. Его населяли очень странные существа. Мы попробовали погрузится в древнее море и познакомиться с ними.
Ричард Бёртон: путешествия, открытия и викторианская эротика. 200 лет великому авантюристу
Ричард Бёртон является одной из самых ярких фигур викторианского времени. Он был одним из первых европейцев, побывавших в Мекке и Медине, открыл озеро Танганьика и перевел на английский язык "Кама-сутру" и "Сказки 1001 ночи". 19 марта исполняется 200 лет со дня его рождения.
10 лет ядерной катастрофе на "Фукусиме-1". Что происходит сейчас и каковы последствия?
Ровно десять лет назад, в послеобеденное время 10 марта 2011 года, восточное побережье Японии постигло самое мощное в истории страны землетрясение магнитудой в 9 баллов. В считанные минуты на прибрежные города обрушилось цунами, а еще через некоторое время на атомной электростанции "Фукусима-1" произошла ядерная катастрофа, признанная одной из самых страшных в мире.
Скандалы в британской королевской семье: тайные принцы, любовники и нацистская форма
История с принцем Гарри и Меган далеко не первый скандал, омрачавший историю королевской семьи. Не исключено, что он не будет и последним.
Он помогал советским диссидентам, а власти на Западе ему так и не поверили. Памяти Алика Дольберга
Александр Дольберг, недавно ушедший из жизни в Лондоне, был одним из самых известных авторов радиопередач Русской службы Би-би-си. Но так и не был принят в штат. Наталья Рубинштейн, наша бывшая коллега, объясняет, почему.
Женский день 8 марта: как он появился и зачем он нужен? 7 неочевидных фактов
Кто, когда и как придумал отмечать Международный женский день? Накануне праздника (или протеста?) Би-би-си предлагает совершить экскурс в историю.
Видео, Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. Архивные кадры, Продолжительность 2,25
Главные факты из жизни первого и последнего президента СССР.
Арестованная лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи: как символ борьбы за свободу разонравился Западу
Аун Сан Су Чжи считалась иконой демократии, проведя долгие годы под домашним арестом за то, что открыто бросала вызов безжалостным генералам. Как случилось, что репутация лидера, по-прежнему пользующего огромной популярностью у буддистского большинства в Мьянме, оказалась подорвана из-за жестокого обращения с представителями мусульманской народности рохинджа?
"Самый тупой дон". Предводитель мафиозного клана Гамбино умер в тюрьме в США
В федеральной тюрьме Батнер в Северной Каролине скончался гангстер Питер Артур Готти, старший брат предводителя клана Гамбино знаменитого Джона Готти, занявший его место после смерти Джона в 2002 году. Покойному был 81 год.
Забытая страница истории Холокоста: гетто в Херсоне
О том, что в Херсоне когда-то было гетто, сейчас ничего не напоминает. Нет ни памятных знаков, ни коллективной памяти об этом месте.
Репортаж
"Спинразу"? Серьезно? Забудьте о ней". Как кубанские пациенты со СМА добиваются положенного по закону лечения
Пикеты, суды и видеообращения к губернатору - в Краснодарском крае семьи пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА) используют любые средства, чтобы получить положенные им по закону лекарства, которые стоят миллионы рублей. В этом году они смогли этого добиться. Но смогут ли в будущем?
Реформа российского самолетостроения. Зачем она нужна?
Российская госкорпорация Ростех начала крупнейшую за последние годы реформу в авиастроении. В ходе нее будут созданы два центра - управленческий и конструкторский. Вдохновителем этой реформы называют бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, но, возможно, она будет проходить без него.
"Обмен болью". Можно ли примирить азербайджанцев и армян после войны в Карабахе
В течение десятилетий призывы к миру оборачивались для обеих сторон травлей и обвинениями в предательстве. Активисты продолжали снимать фильмы и организовывать встречи, призванные подтолкнуть людей к разговору об общей трагичной истории. Новая война по сути свела на нет все то немногое, чего удалось достичь “безоружным миротворцам”.
"Знаете, какое это было унижение?" Как живут армяне на новой границе с Азербайджаном
Разделенные села, перерезанные дороги, остановившиеся производства - после осенней войны 2020 года между Арменией и Азербайджаном появились десятки километров новой границы. Корреспонденты Русской службы Би-би-си в Армении проехали вдоль нее и посмотрели, как местные жители привыкают к новым соседям.
"Мы до сих пор враги". Армяне Карабаха привыкают к жизни рядом с фронтом
Российские миротворцы ежедневно продолжают сообщать о все новых мирных жителях, возвращающихся в Карабах после окончания боевых действий. Но некоторые возвращаться не спешат, не понимая, что ждет их дальше.
Лачин: жизнь под надзором российских миротворцев
Возвращения Лачина - маленького городка на юго-западном склоне Карабахского хребта - Азербайджан ждал почти три десятилетия. В ближайшие несколько лет этот узел напряжения между Арменией и Азербайджаном будут контролировать российские военные. В Лачине они установили свои порядки.
"Я бы снова так сделал. И сделаю". История убийства, которое 23 года спустя приводит к новым жертвам
В Ярославской области живет скотник, который спустя 20 лет мстит за убийство своего приятеля - школьника из Тутаева. Корреспонденты Би-би-си узнали, как преступление из 90-х до сих пор приводит к новым жертвам.
"Меня вытащили, и вас вытащат". Как волонтеры борются за людей из интернатов
Благодаря карантину весной 2020 года подопечные российских психоневрологических интернатов смогли на время покинуть их. Люди, большая часть жизни которых прошла в закрытых учреждениях, оказались в обычной среде - дома у волонтеров. Теперь благотворительные организации пытаются отстоять тех, кто не хочет возвращаться в ПНИ, но изменить систему сложно.
"Любовь сильнее страха". Женщины в Москве и Петербурге выстроились в цепи солидарности
В Москве на Арбате в пятнадцатиградусный мороз прошла акция "Цепь солидарности и любви" в знак солидарности с женщинами, которые подвергаются преследованиям за оппозиционную деятельность, в том числе за поддержку Алексея Навального. Около двухсот участниц больше двух часов оставались на улице, вместе держась за белую ленту. Аналогичная акция прошла и в Петербурге.
"Никогда никому об этом не рассказывай": как живут интерсекс-люди в России
Документальный фильм Би-би-си.