Авторы “Шерлока” экранизировали “Дракулу”. Получилось весело и страшно ★★★★★

Правообладатель иллюстрации BBC/HARTSWOOD FILMS Image caption Дракула в исполнении Класа Банга склонен к черному юмору. Серьезно он относится только к крови

4 января на Netflix выходят сразу три серии фильма "Дракула" (с 1 по 3 января они выходили на канале BBC One). Это новое прочтение легендарной истории от создателей культового "Шерлока" - Марка Гэтисса и Стивена Моффата.

Еще одна экранизация "Дракулы"?

Да, примерно 50-я, если считать только фильмы, сделанные в США и Европе.

Более того, она начинается подчеркнуто вежливо по отношению к первоисточнику - роману Брэма Стокера, изданному в 1897 году. Юный и очаровательно наивный британец Джонатан Харкер (его сыграл Джон Хеффернан, снимавшийся в "Лютере", "Короне" и прошлогоднем фильме "Брексит") приезжает в Трансильванию к графу Дракуле (Клас Банг, датчанин, получивший премию "Лучший актер Европы" в 2017 году).

Харкеру нужно всего-то подписать бумаги о продаже замка в Лондоне, но для начала он волей графа задерживается в Трансильвании на месяц.

Только уже к концу первой серии от первоисточника остается только основная сюжетная линия. Нет, Ван Хельсинг обязательно придет на помощь жертвам Дракулы и будет пытаться убить его. Но это будет не совсем обычный персонаж, при всем уважении к актерам, игравшим его роль (а среди них, например, был кавалер ордена Британской империи Энтони Хопкинс).

И что, хорошо получилось?

Гэтисс и Моффат еще в "Шерлоке" и "Докторе Кто" показали, что они любят неожиданные повороты. А еще они любят освобождать героев от рамок классических сюжетов: их Шерлок пользовался смартфоном и расследовал дело на военной базе в местечке Баскервиль.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Создатели "Шерлока" Марк Гэтисс и Стивен Моффат нашли прочтение "Дракулы" для XXI века

В "Дракуле" смартфонов нет, но там и без них весело. Уже в первые десять минут, уговаривая, что стыдиться тут нечего, герои обсуждают, была ли между Харкером и Дракулой сексуальная связь.

Граф, выбираясь из обличия волка, говорит монашкам: "Не знаю, как вам, девушки, но лично мне нравится мех".

Тут задействованы многие приемы фильмов про вампиров, над некоторыми авторы смеются, некоторые делают подчеркнуто страшными. "Дракула" снят по образцу "Шерлока" - максимально свободная трактовка событий и три серии по полтора часа. Из-за высокой динамики смотрятся они на одном дыхании.

Это пока главный сериал, вышедший в 2020 году.

Что говорят критики и зрители?

Пять звезд от Guardian, по четыре - от Independent, Telegraph и Times. А еще англоязычная пресса всего мира получила возможность воспользоваться игрой слов, где слово bloody в определенном контексте - это не только "кровавый", но еще и "чертовски хороший".

"Отличная работа. Никаких спойлеров, но когда [зачеркнуто] один [зачеркнуто] неожиданно [зачеркнуто], меня пришлось снимать с потолка, - написала критик Guardian Люси Мэнген. - Я всегда советовала при просмотре функцию "родительский контроль", и она пригодилась: мой отец, пусть и был раздражен, приходил ко мне каждый раз. Ну а что делать, если у тебя на экране сам дьявол!"

"Дракула в исполнении Класа Банга - остроумный, возмутительный и захватывающий. Если продюсеры "Джеймса Бонда" хотят вернуться во времена Роджера Мура с его остротами и насмешливыми движениями бровей, Банг - их человек", - говорится в рецензии Telegraph.

За пределами Британии "Дракула" будет доступен с 4 января на Netflix. Пока на сайте зрительских оценок IMBd у него 7,9 из 10 баллов.