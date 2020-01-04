Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Цветочные узоры, подобные этому от Ричарда Куинна, часто появлялись на сентябрьских неделях моды

Цветочные принты для весны? Революционно.

Мерил Стрип, вероятно, была не в восторге от некоторых весенне-летних тенденций 2006 года в фильме "Дьявол носит Prada", так что ей лучше не читать эту статью.

Цветочные узоры - одна из модных тенденций, которая вернется в моду этой весной. Цветов в нарядах сентябрьской недели моды было много.

Не все образы, которые мы увидели в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке, попадут на улицы в том виде, в каком мы видели их на подиуме.

Но элементы показанной там одежды - будь то идея, цвет, материал или рисунок - копируют другие дизайнеры, и это сильно влияет на то, что мы видим в магазинах несколько месяцев спустя.

"Продавцы определяют, что, по их мнению, мы купим, и производители начинают массовое производство этих товаров, - поясняет Тамара Абрахам, обозреватель моды газеты Telegraph. - И затем бренд-маркетинг решает, как продвигать и продавать их так, чтобы убедить нас потратить деньги".

Вот семь основных модных образов, которые вы встретите (и, возможно, примерите) в 2020 году.

1. Неон

Image caption Британская группа Little Mix на сцене

На выступлении группы Little Mix на фестивале Би-би-си Big Weekend в мае прошлого года вам не помешали бы солнцезащитные очки.

Самая успешная в Британии за последние годы поп-группа фактически опередила модные тренды в своих нарядах.

На неделе моды в сентябре сразу несколько дизайнеров играли с неоновой темой.

Некоторые показали в качестве основных мятно-зеленый или фисташковый цвета, другие создали эффект прозрачного свечения в нарядах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так неоновую тему обыграли на показах Valentino, Caroline Herrera и Christopher Kane (слева направо)

"Как насчет флуоресцентного розового, оранжевого, синего, зеленого и желтого, а также отказа сливаться с толпой? Подиумы украшают вещи, дизайн которых вдохновлен сияющим неоном", - пишут Керри Пьери и Лорен Алексис Фишер в Harper's Bazaar.

"Назовите это неоном, цветом теннисного мяча или зеленого маркера, - кислотный оттенок присутствует в аксессуарах и струящихся платьях", - отметил Марио Абад из журнала Paper.

Неон встречался в коллекциях Christopher Kane, Caroline Herrera и Valentino, и уже появляется в магазинах.

2. Яркая кожа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Rochas, Coach, Marni и Louis Vuitton показали на подиумах кожу всех оттенков

Пакетик "Скиттлз" - ничто по сравнению с разноцветными кожаными изделиями, которые за последнее время показали нам дизайнеры.

"Нет сомнений в том, что кожа, включая искусственную, это материал, с которым каждый будет рад иметь дело в следующем сезоне", - пишет Марина Ляо в Marie Claire.

"Этот материал заметили на подиумах весны 2020 года от Нью-Йорка до Парижа практически в любой вариации - от ярких курток на Coach 1941 и Bottega Veneta до юбок и брюк на Marni и Alexander McQueen", - замечает она.

Обычно кожаные вещи мы носим осенью и зимой, но похоже, что в этом году их время настанет весной.

3. Большие сумки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сумки от Marni (слева) и Altuzarra - обе по цвету подходят под наряд модели

Ни один наряд не обходится без подходящих аксессуаров, и на сентябрьских неделях моды дизайнеры показали много сумок, в которых поместится все необходимое.

Некоторые из них практичны, а некоторые - не очень. Прозрачность сумок от Philip Lim и Stella McCartney не позволит носить в них то, что вы не хотели бы выставлять напоказ.

Есть также большая вероятность, что ваши вещи просто выпадут из гигантских дыр в сумке Off-White. Но, по крайней мере, вы будете выглядеть очень модно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сумки от Philip Lim, Bottega Veneta, Stella McCartney и Off-White (слева направо)

"Для предпочитающих миниатюрным сумочкам практичность, наконец-то, пришло время выбросить крошечные сумочки, в которые ничего не помещалось", - пишет Жюстин Карреон из Elle.

"Мыслите масштабно! Bottega Veneta и Off-White предлагают вам XXL-версии сумок, которые достаточно велики, чтобы вместить все ваши проблемы в жизни".

"В них, наверное, влезет и ваш терапевт".

4. Мандарин

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Слева направо - Bibhu Mohapatra, Sally LaPointe, Gabriela Hearst, Christian Siriano

Желающие добавить немного витамина С в свою модную диету будут рады ярко-оранжевому цвету, который появится на прилавках в течение следующих нескольких месяцев.

Дизайнеры любят демонстрировать веселые, яркие цвета весной, и это одна из причин, по которой неон, скорее всего, можно будет часто увидеть в начале этого года.

Но есть еще один заметный и броский цвет в 2020 году - цвет мандарина.

"Этот специфический оттенок подходит для повседневной одежды, такой как шорты и свитера, но он стал фаворитом и для более причудливых вещей, таких как платья или рюшевые топы", - пишет Саманта Саттон из InStyle.

5. Принты с розами

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Miu Miu, Prabal Gurung, Richard Quinn, Alexander McQueen

"Без отсылки к цветам это не была бы заметка о весенних трендах, верно?" - вопрошает Ана Колон в Glamour.

"В принтах 2020 года главное новшество - это акцент на розах, необходимый для того, чтобы весенние коллекции выглядели... Ну, в общем, весенними. И результат невероятно элегантный".

Вряд ли это самая революционная идея для коллекции весна/лето, но дизайнеры всегда могут полагаться на цветочные элементы, чтобы украсить коллекцию.

Это универсальная, визуально привлекательная и красочная тема, которая неизменно популярна среди потребителей, поэтому ставка на нее весной - самая безопасная.

6. Воротники в стиле диско

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Salvatore Ferragamo, Lanvin, Victoria Beckham, JW Anderson

"Широкий воротник, облюбованный в 1970-е в культовом клубе "Studio 54", неожиданно вернулся на подиумы весной 2020 года", - пишет Harpers Bazaar.

"Модернизированный воротник, появившийся на пальто, куртках и рубашках у Lanvin, Ferragamo, JW Anderson и других, чаще всего контрастного цвета, чтобы выделяться. Потому что в чем смысл суперворотника, если его не видно?"

С этим трудно спорить. Неважно, длинные они или короткие, яркие или темные, вы увидите на улицах такие треугольные воротники чаще, чем обычно.

7. Веревочные ремни и панамы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Roland Mouret, Rag & Bone, Tony Burch, Christian Dior

Загляните в свой гараж или кладовку, где среди ненужного барахла можно найти один из самых модных аксессуаров 2020 года.

Веревки в качестве ремней мы увидели на показах Christian Dior и Rag & Bone, хотя их веревки, вероятно, будут более дорогими, чем те, которые можно купить в магазине товаров для дома.

Великое множество узлов и стилей можно увидеть на моделях сентябрьских показов. Какие-то веревки действительно служат ремнем, а какие-то - просто аксессуаром.

Еще один аксессуар, способный оживить образы - это панама. Для всех рыбаков в мире это хорошая новость.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Fendi, Giorgio Armani, Kate Spade, Anna Sui

"Следующей весной все будут в панамах", - написал Марио Абад в издании Paper.

"Кажется, от них никуда не деться. Все - от Anna Sui до Giorgio Armani - вывели моделей в панамах на подиум".

Все вышеперечисленное, скорее всего, появится в магазинах, и мы уверены, что 2020-й станет годом с такими революционными разработками в сфере моды, что даже Мерил Стрип была бы довольна.

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