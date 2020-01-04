Неон, цветная кожа и мандарины: семь главных модных трендов 2020 года
Цветочные принты для весны? Революционно.
Мерил Стрип, вероятно, была не в восторге от некоторых весенне-летних тенденций 2006 года в фильме "Дьявол носит Prada", так что ей лучше не читать эту статью.
Цветочные узоры - одна из модных тенденций, которая вернется в моду этой весной. Цветов в нарядах сентябрьской недели моды было много.
Не все образы, которые мы увидели в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке, попадут на улицы в том виде, в каком мы видели их на подиуме.
Но элементы показанной там одежды - будь то идея, цвет, материал или рисунок - копируют другие дизайнеры, и это сильно влияет на то, что мы видим в магазинах несколько месяцев спустя.
"Продавцы определяют, что, по их мнению, мы купим, и производители начинают массовое производство этих товаров, - поясняет Тамара Абрахам, обозреватель моды газеты Telegraph. - И затем бренд-маркетинг решает, как продвигать и продавать их так, чтобы убедить нас потратить деньги".
Вот семь основных модных образов, которые вы встретите (и, возможно, примерите) в 2020 году.
1. Неон
На выступлении группы Little Mix на фестивале Би-би-си Big Weekend в мае прошлого года вам не помешали бы солнцезащитные очки.
Самая успешная в Британии за последние годы поп-группа фактически опередила модные тренды в своих нарядах.
На неделе моды в сентябре сразу несколько дизайнеров играли с неоновой темой.
Некоторые показали в качестве основных мятно-зеленый или фисташковый цвета, другие создали эффект прозрачного свечения в нарядах.
"Как насчет флуоресцентного розового, оранжевого, синего, зеленого и желтого, а также отказа сливаться с толпой? Подиумы украшают вещи, дизайн которых вдохновлен сияющим неоном", - пишут Керри Пьери и Лорен Алексис Фишер в Harper's Bazaar.
"Назовите это неоном, цветом теннисного мяча или зеленого маркера, - кислотный оттенок присутствует в аксессуарах и струящихся платьях", - отметил Марио Абад из журнала Paper.
Неон встречался в коллекциях Christopher Kane, Caroline Herrera и Valentino, и уже появляется в магазинах.
2. Яркая кожа
Пакетик "Скиттлз" - ничто по сравнению с разноцветными кожаными изделиями, которые за последнее время показали нам дизайнеры.
"Нет сомнений в том, что кожа, включая искусственную, это материал, с которым каждый будет рад иметь дело в следующем сезоне", - пишет Марина Ляо в Marie Claire.
"Этот материал заметили на подиумах весны 2020 года от Нью-Йорка до Парижа практически в любой вариации - от ярких курток на Coach 1941 и Bottega Veneta до юбок и брюк на Marni и Alexander McQueen", - замечает она.
Обычно кожаные вещи мы носим осенью и зимой, но похоже, что в этом году их время настанет весной.
3. Большие сумки
Ни один наряд не обходится без подходящих аксессуаров, и на сентябрьских неделях моды дизайнеры показали много сумок, в которых поместится все необходимое.
Некоторые из них практичны, а некоторые - не очень. Прозрачность сумок от Philip Lim и Stella McCartney не позволит носить в них то, что вы не хотели бы выставлять напоказ.
Есть также большая вероятность, что ваши вещи просто выпадут из гигантских дыр в сумке Off-White. Но, по крайней мере, вы будете выглядеть очень модно.
"Для предпочитающих миниатюрным сумочкам практичность, наконец-то, пришло время выбросить крошечные сумочки, в которые ничего не помещалось", - пишет Жюстин Карреон из Elle.
"Мыслите масштабно! Bottega Veneta и Off-White предлагают вам XXL-версии сумок, которые достаточно велики, чтобы вместить все ваши проблемы в жизни".
"В них, наверное, влезет и ваш терапевт".
4. Мандарин
Желающие добавить немного витамина С в свою модную диету будут рады ярко-оранжевому цвету, который появится на прилавках в течение следующих нескольких месяцев.
Дизайнеры любят демонстрировать веселые, яркие цвета весной, и это одна из причин, по которой неон, скорее всего, можно будет часто увидеть в начале этого года.
Но есть еще один заметный и броский цвет в 2020 году - цвет мандарина.
"Этот специфический оттенок подходит для повседневной одежды, такой как шорты и свитера, но он стал фаворитом и для более причудливых вещей, таких как платья или рюшевые топы", - пишет Саманта Саттон из InStyle.
5. Принты с розами
"Без отсылки к цветам это не была бы заметка о весенних трендах, верно?" - вопрошает Ана Колон в Glamour.
"В принтах 2020 года главное новшество - это акцент на розах, необходимый для того, чтобы весенние коллекции выглядели... Ну, в общем, весенними. И результат невероятно элегантный".
Вряд ли это самая революционная идея для коллекции весна/лето, но дизайнеры всегда могут полагаться на цветочные элементы, чтобы украсить коллекцию.
Это универсальная, визуально привлекательная и красочная тема, которая неизменно популярна среди потребителей, поэтому ставка на нее весной - самая безопасная.
6. Воротники в стиле диско
"Широкий воротник, облюбованный в 1970-е в культовом клубе "Studio 54", неожиданно вернулся на подиумы весной 2020 года", - пишет Harpers Bazaar.
"Модернизированный воротник, появившийся на пальто, куртках и рубашках у Lanvin, Ferragamo, JW Anderson и других, чаще всего контрастного цвета, чтобы выделяться. Потому что в чем смысл суперворотника, если его не видно?"
С этим трудно спорить. Неважно, длинные они или короткие, яркие или темные, вы увидите на улицах такие треугольные воротники чаще, чем обычно.
7. Веревочные ремни и панамы
Загляните в свой гараж или кладовку, где среди ненужного барахла можно найти один из самых модных аксессуаров 2020 года.
Веревки в качестве ремней мы увидели на показах Christian Dior и Rag & Bone, хотя их веревки, вероятно, будут более дорогими, чем те, которые можно купить в магазине товаров для дома.
Великое множество узлов и стилей можно увидеть на моделях сентябрьских показов. Какие-то веревки действительно служат ремнем, а какие-то - просто аксессуаром.
Еще один аксессуар, способный оживить образы - это панама. Для всех рыбаков в мире это хорошая новость.
"Следующей весной все будут в панамах", - написал Марио Абад в издании Paper.
"Кажется, от них никуда не деться. Все - от Anna Sui до Giorgio Armani - вывели моделей в панамах на подиум".
Все вышеперечисленное, скорее всего, появится в магазинах, и мы уверены, что 2020-й станет годом с такими революционными разработками в сфере моды, что даже Мерил Стрип была бы довольна.
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