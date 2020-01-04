Неон, цветная кожа и мандарины: семь главных модных трендов 2020 года

Стивен Макинтош корреспондент индустрии развлечений
  • 4 января 2020
Платье от Ричарда Куинна Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Цветочные узоры, подобные этому от Ричарда Куинна, часто появлялись на сентябрьских неделях моды

Цветочные принты для весны? Революционно.

Мерил Стрип, вероятно, была не в восторге от некоторых весенне-летних тенденций 2006 года в фильме "Дьявол носит Prada", так что ей лучше не читать эту статью.

Цветочные узоры - одна из модных тенденций, которая вернется в моду этой весной. Цветов в нарядах сентябрьской недели моды было много.

Не все образы, которые мы увидели в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке, попадут на улицы в том виде, в каком мы видели их на подиуме.

Но элементы показанной там одежды - будь то идея, цвет, материал или рисунок - копируют другие дизайнеры, и это сильно влияет на то, что мы видим в магазинах несколько месяцев спустя.

"Продавцы определяют, что, по их мнению, мы купим, и производители начинают массовое производство этих товаров, - поясняет Тамара Абрахам, обозреватель моды газеты Telegraph. - И затем бренд-маркетинг решает, как продвигать и продавать их так, чтобы убедить нас потратить деньги".

Вот семь основных модных образов, которые вы встретите (и, возможно, примерите) в 2020 году.

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1. Неон

Little Mix
Image caption Британская группа Little Mix на сцене

На выступлении группы Little Mix на фестивале Би-би-си Big Weekend в мае прошлого года вам не помешали бы солнцезащитные очки.

Самая успешная в Британии за последние годы поп-группа фактически опередила модные тренды в своих нарядах.

На неделе моды в сентябре сразу несколько дизайнеров играли с неоновой темой.

Некоторые показали в качестве основных мятно-зеленый или фисташковый цвета, другие создали эффект прозрачного свечения в нарядах.

Valentino, Caroline Herrera и Christopher Kane Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Так неоновую тему обыграли на показах Valentino, Caroline Herrera и Christopher Kane (слева направо)

"Как насчет флуоресцентного розового, оранжевого, синего, зеленого и желтого, а также отказа сливаться с толпой? Подиумы украшают вещи, дизайн которых вдохновлен сияющим неоном", - пишут Керри Пьери и Лорен Алексис Фишер в Harper's Bazaar.

"Назовите это неоном, цветом теннисного мяча или зеленого маркера, - кислотный оттенок присутствует в аксессуарах и струящихся платьях", - отметил Марио Абад из журнала Paper.

Неон встречался в коллекциях Christopher Kane, Caroline Herrera и Valentino, и уже появляется в магазинах.

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2. Яркая кожа

Rochas, Coach, Marni, Louis Vuitton Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Rochas, Coach, Marni и Louis Vuitton показали на подиумах кожу всех оттенков

Пакетик "Скиттлз" - ничто по сравнению с разноцветными кожаными изделиями, которые за последнее время показали нам дизайнеры.

"Нет сомнений в том, что кожа, включая искусственную, это материал, с которым каждый будет рад иметь дело в следующем сезоне", - пишет Марина Ляо в Marie Claire.

"Этот материал заметили на подиумах весны 2020 года от Нью-Йорка до Парижа практически в любой вариации - от ярких курток на Coach 1941 и Bottega Veneta до юбок и брюк на Marni и Alexander McQueen", - замечает она.

Обычно кожаные вещи мы носим осенью и зимой, но похоже, что в этом году их время настанет весной.

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3. Большие сумки

Marni и Altuzarra Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Сумки от Marni (слева) и Altuzarra - обе по цвету подходят под наряд модели

Ни один наряд не обходится без подходящих аксессуаров, и на сентябрьских неделях моды дизайнеры показали много сумок, в которых поместится все необходимое.

Некоторые из них практичны, а некоторые - не очень. Прозрачность сумок от Philip Lim и Stella McCartney не позволит носить в них то, что вы не хотели бы выставлять напоказ.

Есть также большая вероятность, что ваши вещи просто выпадут из гигантских дыр в сумке Off-White. Но, по крайней мере, вы будете выглядеть очень модно.

Сумки от Philip Lim, Bottega Veneta, Stella McCartney и Off-White (слева направо) Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Сумки от Philip Lim, Bottega Veneta, Stella McCartney и Off-White (слева направо)

"Для предпочитающих миниатюрным сумочкам практичность, наконец-то, пришло время выбросить крошечные сумочки, в которые ничего не помещалось", - пишет Жюстин Карреон из Elle.

"Мыслите масштабно! Bottega Veneta и Off-White предлагают вам XXL-версии сумок, которые достаточно велики, чтобы вместить все ваши проблемы в жизни".

"В них, наверное, влезет и ваш терапевт".

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4. Мандарин

Bibhu Mohapatra, Sally LaPointe, Gabriela Hearst, Christian Siriano Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Слева направо - Bibhu Mohapatra, Sally LaPointe, Gabriela Hearst, Christian Siriano

Желающие добавить немного витамина С в свою модную диету будут рады ярко-оранжевому цвету, который появится на прилавках в течение следующих нескольких месяцев.

Дизайнеры любят демонстрировать веселые, яркие цвета весной, и это одна из причин, по которой неон, скорее всего, можно будет часто увидеть в начале этого года.

Но есть еще один заметный и броский цвет в 2020 году - цвет мандарина.

"Этот специфический оттенок подходит для повседневной одежды, такой как шорты и свитера, но он стал фаворитом и для более причудливых вещей, таких как платья или рюшевые топы", - пишет Саманта Саттон из InStyle.

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5. Принты с розами

Miu Miu, Prabal Gurung, Richard Quinn, Alexander McQueen Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Miu Miu, Prabal Gurung, Richard Quinn, Alexander McQueen

"Без отсылки к цветам это не была бы заметка о весенних трендах, верно?" - вопрошает Ана Колон в Glamour.

"В принтах 2020 года главное новшество - это акцент на розах, необходимый для того, чтобы весенние коллекции выглядели... Ну, в общем, весенними. И результат невероятно элегантный".

Вряд ли это самая революционная идея для коллекции весна/лето, но дизайнеры всегда могут полагаться на цветочные элементы, чтобы украсить коллекцию.

Это универсальная, визуально привлекательная и красочная тема, которая неизменно популярна среди потребителей, поэтому ставка на нее весной - самая безопасная.

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6. Воротники в стиле диско

Salvatore Ferragamo, Lanvin, Victoria Beckham, JW Anderson Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Salvatore Ferragamo, Lanvin, Victoria Beckham, JW Anderson

"Широкий воротник, облюбованный в 1970-е в культовом клубе "Studio 54", неожиданно вернулся на подиумы весной 2020 года", - пишет Harpers Bazaar.

"Модернизированный воротник, появившийся на пальто, куртках и рубашках у Lanvin, Ferragamo, JW Anderson и других, чаще всего контрастного цвета, чтобы выделяться. Потому что в чем смысл суперворотника, если его не видно?"

С этим трудно спорить. Неважно, длинные они или короткие, яркие или темные, вы увидите на улицах такие треугольные воротники чаще, чем обычно.

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7. Веревочные ремни и панамы

Roland Mouret, Rag & Bone, Tony Burch, Christian Dior Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Roland Mouret, Rag & Bone, Tony Burch, Christian Dior

Загляните в свой гараж или кладовку, где среди ненужного барахла можно найти один из самых модных аксессуаров 2020 года.

Веревки в качестве ремней мы увидели на показах Christian Dior и Rag & Bone, хотя их веревки, вероятно, будут более дорогими, чем те, которые можно купить в магазине товаров для дома.

Великое множество узлов и стилей можно увидеть на моделях сентябрьских показов. Какие-то веревки действительно служат ремнем, а какие-то - просто аксессуаром.

Еще один аксессуар, способный оживить образы - это панама. Для всех рыбаков в мире это хорошая новость.

Bucket hats by Fendi, Giorgio Armani, Kate Spade, Anna Sui Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Fendi, Giorgio Armani, Kate Spade, Anna Sui

"Следующей весной все будут в панамах", - написал Марио Абад в издании Paper.

"Кажется, от них никуда не деться. Все - от Anna Sui до Giorgio Armani - вывели моделей в панамах на подиум".

Все вышеперечисленное, скорее всего, появится в магазинах, и мы уверены, что 2020-й станет годом с такими революционными разработками в сфере моды, что даже Мерил Стрип была бы довольна.

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