Какой будет месть за Сулеймани: иранские лидеры грозят Вашингтону

Image caption Почти все иранские газеты в субботу вышли с портретом Сулеймани на обложке

К оплакиванию влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани присоединилась пропагандистская машина. На центральном телевидении Ирана убитого главу спецслужбы причисляют к погибшим за веру. Военные вслед за Аятоллой Хаменеи говорят о решительной мести.

Первые демонстрации с требованием отомстить Израилю и США за гибель Сулеймани начались уже в пятницу, через несколько часов после ракетного удара по аэропорту Багдада, жертвой которого стал генерал и несколько находившихся рядом военных и лидеров ополчения.

Президент Ирана Хасан Роухани в интервью иранским СМИ в субботу назвал операцию США актом государственного терроризма, совершенным на иракской земле. Он призвал страны региона противостоять "агрессии США".

Вскоре после этого заявления власти Ирака также объявили трехдневный траур по убитому.

В субботу в Багдаде состоялась первая траурная процессия, где требования отомстить звучали еще громче. На улицы вышли тысячи людей.

Media playback is unsupported on your device Похороны Сулеймани и других убитых вместе с ним

Вскоре после церемонии "зеленую зону" Багдада, где находится посольство США, обстреляли из минометов, а по базе ВВС "Балад", где расквартированы американские военные, были выпущены две ракеты.

Пострадавших не было. Кто обстрелял Багдад, пока не сообщается.

Прощание с убитым генералом продлится до вторника, а воинственная риторика Тегерана, скорее всего, еще долго будет накаляться, усиливаясь государственными СМИ и соцсетевыми аккаунтами.

Ее цель - не столько напугать врагов, сколько объединить людей перед лицом неопределенности и привлечь на свою сторону сомневающихся и скептиков, полагает обозреватель Би-би-си Лиз Дусет.

"Радость врагов обратится в печаль"

Прозвище "живого мученика" дал Сулеймани аятолла Али Хаменеи. Сулеймани считали правой рукой иранского лидера и вторым по влиянию человеком в Иране.

После его гибели телевидение старается всячески подчеркнуть близость между Хаменеи и убитым. Месть за Сулеймани преподносится как миссия, данная аятоллой.

Хаменеи заявил о мести США уже через несколько часов после убийства Сулеймани, а за сутки обещание мести стало официальной линией иранских властей. О мести говорят все военные, чиновники и политики, которые появляются на иранском телевидении.

Рамазан Шариф, официальный представитель Стражей исламской революции, в состав которых входило возглавляемое Сулеймани спецподразделение "Аль-Кудс", не смог сдержать слез, говоря о гибели генерала.

Правообладатель иллюстрации иис Image caption Репортер тоже не удержался от слез и поцеловал плачущего военного в погон

"Радость американцев и сионистов не продлится долго и обратится в печаль", - сказал представитель Стражей.

Профессор Тегеранского университета Саид Мохаммед Моранди предупредил, что гражданам западных стран, и особенно США, безопаснее всего было бы покинуть Ближний Восток как можно скорее.

Моранди и несколько других экспертов заявили, что убийство Сулеймани должно положить конец присутствию в регионе американских военных.

Президент Роухани в субботу посетил семью убитого генерала (уже после смерти Сулеймани присвоили более высокое звание генерал-лейтенанта). В сюжете о визите президента дочери Сулеймани спрашивают Роухани, когда смерть их отца будет отмщена.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Роухани и дочери генерала Сулеймани

"Это произойдет тогда, когда отрежут грязные руки Америки, вцепившиеся в этот регион", - отвечает президент.

Месть и радость в соцсетях

Хэштег "жестокая месть" в иранских соцсетях используют сторонники режима. По информации службы мониторинга Би-би-си, в день гибели генерала этот хэштег твитнули 274 000 раз, хотя большая часть (78%) твитов с этим хэштегом была ретвитами.

"При более близком рассмотрении аккаунтов обнаруживается подозрительная, возможно, скоординированная активность. Многие из них были созданы в декабре или январе, имеют схожие фото в профиле, подписаны друг на друга, а их названия состоят в основном из случайных букв и цифр. Эти аккаунты не взаимодействуют с другими пользователями", - сообщает служба мониторинга Би-би-си.

В некоторых из таких аккаунтов нет постов, кроме ретвитов хэштега "жестокая месть".

Однако есть и пользователи, серьезно разделяющие официальную линию. В ряде твитов упоминается президент США Дональд Трамп.

В соцсетях есть и альтернативная точка зрения, представленная хэштегом #TnxPOTUS4Soleimani ("спасибо президенту США за Сулеймани").

Те, кто им пользуется, пишут, что генерал Сулеймани нес ответственность за гибель мирных жителей в Сирии. Считается, что именно Сулеймани в свое время убедил Владимира Путина вмешаться в конфликт в Сирии.

Другие пользователи просят Ирак не возвращать тело Сулеймани на родину, пока Иран не оплатит стоимость авиаудара.

Третьи намекают, что для участия демонстрации скорби по Сулеймани в Тегеран свозили военных, студентов и заключенных.

Пропустить Twitter пост , автор: @ForSyteSaga2013 Iranians know how works: Regime cancels classes & takes students forcefully to these rallies. They give incentives to soldiers & prisoners to participate. This regime buys every single of these mourners.



Now, might fool some politicians but not Iranians👇#TnxPOTUS4Soleimani https://t.co/E6Jris7gLf — BaHaRaN (@ForSyteSaga2013) 3 января 2020 г.

Ответ будет, но где и когда?

Иран отомстит, это точно. Однако непонятно, где, когда и как это произойдет, считает глава ближневосточного бюро Би-би-си Лиз Дусет.

Церемония прощания с генералом - мастерская смесь церемониальных сцен и стихийного выражения народной скорби на улицах. Она началась в Багдаде, где он погиб, и с которым связаны многие его дела, отмечает обозреватель Би-би-си.

"В воскресенье тело Сулеймани отвезут в священный город Мешхед, оттуда - в его родной Керман, в потом в Тегеран, где верховный лидер будет присутствовать на обряде погребения. Это большая честь. Еще один сигнал - повышение Сулеймани до звания генерал-лейтенанта аятоллой Хаменеи.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption США сконцентрировали в регионе Персидского залива весьма внушительную военную мощь

Самое важное для иранских властей сегодня - возвысить гибель Сулеймани. Убедить в ее значимости противников Сулеймани во власти, которым была не по душе его приближенность к верховному лидеру, и обычных иранцев, которым не нравились его дорогие военные авантюры за рубежом, сообщает Лиз Дусет.

Иранские лидеры надеются, что убийство Сулеймани объединит нацию, которая теперь стоит перед намного более неопределенным будущим, чем раньше.

Ранее генерал Стражей исламской революции Голамали Абухамзе заявил, что Иран идентифицировал 35 военных целей США в регионе, включая Тель-Авив.

Также он говорил о возможности атаки против военных кораблей США в Персидском заливе.

Однако, по мнению аналитиков, Иран постарается избежать прямого военного столкновения, способного спровоцировать сокрушительный удар, ведь в Персидском заливе сейчас сконцентрирована значительная военная мощь США.

Вместо этого от Тегерана ожидают, как сейчас говорят, асимметричный ответный удар. Каким именно он будет, остается пока только гадать.