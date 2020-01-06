В Харбине построили гигантский город из льда и снега

  • 6 января 2020

В Харбине начался международный фестиваль снежных и ледяных скульптур. В этом году ледяной город развернулся на площади 600 тыс. квадратных метров, а построили его всего за 15 дней.

Фестиваль снежных и ледяных скульптур в Харбине Правообладатель иллюстрации AFP

Это ежегодное международное шоу в северо-восточной провинции Хэйлунцзян считается одним из крупнейших в мире фестивалей скульптуры из снега и льда.

Фестиваль снежных и ледяных скульптур в Харбине Правообладатель иллюстрации Getty Images
Фестиваль снежных и ледяных скульптур в Харбине Правообладатель иллюстрации Reuters

На строительство этого ледяного мира ушло около 220 тыс. кубометров снега и льда.

Фестиваль снежных и ледяных скульптур в Харбине Правообладатель иллюстрации AFP
Фестиваль снежных и ледяных скульптур в Харбине Правообладатель иллюстрации AFP

Посетителей шоу ждал огромный ледяной дворец.

Фестиваль снежных и ледяных скульптур в Харбине Правообладатель иллюстрации Getty Images
Фестиваль снежных и ледяных скульптур в Харбине Правообладатель иллюстрации AFP

Здесь есть даже ледяной паровоз с вагонами в натуральную величину.

Фестиваль снежных и ледяных скульптур в Харбине Правообладатель иллюстрации Reuters

Первый фестиваль в Харбине состоялся еще в 1963 году, потом случился длительный непредвиденный перерыв с связи с Культурной революцией, а затем, в 1985 году, шоу возобновилось. Нынешний фестиваль - уже 36-й по счету.

Фестиваль снежных и ледяных скульптур в Харбине Правообладатель иллюстрации Reuters

Посетители шоу могут не только полюбоваться на ледяные скульптуры, но и покататься на санках, поиграть в хоккей и даже футбол на льду, совершить забег на коньках и даже принять участие в горнолыжных состоязаниях.

Футбол на фестивале снежных и ледяных скульптур в Харбине Правообладатель иллюстрации Getty Images

А любители откровенного экстрима могут совершить заплыв в ледяной воде.

Заплыв на фестивале снежных и ледяных скульптур в Харбине Правообладатель иллюстрации EPA
Заплыв на фестивале снежных и ледяных скульптур в Харбине Правообладатель иллюстрации EPA
Заплыв на фестивале снежных и ледяных скульптур в Харбине Правообладатель иллюстрации Getty Images

На таких фестивалях обычно проводят снежные свадьбы. В этом году здесь зарегистрировали около 40 пар.

Массовая свадебная церемония на фестивале снежных и ледяных скульптур в Харбине Правообладатель иллюстрации EPA
Массовая свадебная церемония на фестивале снежных и ледяных скульптур в Харбине Правообладатель иллюстрации EPA

Харбинский фестиваль продлится до 25 февраля 2020 года.

Фестиваль снежных и ледяных скульптур в Харбине Правообладатель иллюстрации AFP
Фестиваль снежных и ледяных скульптур в Харбине Правообладатель иллюстрации Shutterstock

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