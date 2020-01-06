В Харбине построили гигантский город из льда и снега

В Харбине начался международный фестиваль снежных и ледяных скульптур. В этом году ледяной город развернулся на площади 600 тыс. квадратных метров, а построили его всего за 15 дней.

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Это ежегодное международное шоу в северо-восточной провинции Хэйлунцзян считается одним из крупнейших в мире фестивалей скульптуры из снега и льда.

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На строительство этого ледяного мира ушло около 220 тыс. кубометров снега и льда.

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Посетителей шоу ждал огромный ледяной дворец.

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Здесь есть даже ледяной паровоз с вагонами в натуральную величину.

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Первый фестиваль в Харбине состоялся еще в 1963 году, потом случился длительный непредвиденный перерыв с связи с Культурной революцией, а затем, в 1985 году, шоу возобновилось. Нынешний фестиваль - уже 36-й по счету.

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Посетители шоу могут не только полюбоваться на ледяные скульптуры, но и покататься на санках, поиграть в хоккей и даже футбол на льду, совершить забег на коньках и даже принять участие в горнолыжных состоязаниях.

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А любители откровенного экстрима могут совершить заплыв в ледяной воде.

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На таких фестивалях обычно проводят снежные свадьбы. В этом году здесь зарегистрировали около 40 пар.

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Харбинский фестиваль продлится до 25 февраля 2020 года.

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