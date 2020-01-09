Иран может сделать ядерное оружие за пару лет. Но непонятно, хочет ли

Правообладатель иллюстрации AFP Contributor

Выход Ирана вслед за США из ядерной сделки снова вызвал к жизни вопрос: обзаведется ли Тегеран ядерным оружием, и если да, то как скоро. Эксперты говорят, что технические возможности для этого у иранцев уже есть, но непонятно, сочтут ли они это необходимым и политически выгодным.

"Пока я президент Соединенных Штатов, Ирану никогда не будет позволено получить ядерное оружие", - с этих слов Дональд Трамп начал 8 января заявление по поводу иранского ракетного удара по американским базам в Ираке.

Президентские выборы в США будут уже в ноябре, но Иран, судя по его нынешнему поведению, вряд ли собирается обзаводиться "бомбой" и после этого срока, переизберется Трамп или нет.

6 января Иран объявил о пятом и последнем этапе частичного выхода из соглашения 2015 года (официальное название - Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), отказавшись от ограничений на количество центрифуг, в которых обогащают уран.

Этот шаг был объявлен заранее - Иран начал выход из соглашения 8 мая 2019 года, через год после выхода из него США, и сразу предупредил, что будет выходить в пять этапов каждые два месяца. Но последний этап совпал с острейшим кризисом из-за убийства американцами генерала Касема Сулеймани, потому обстановка стала особенно нервозной.

И тем не менее, вопросом "как скоро у Ирана будет бомба" вслух задается пока в основном пресса.

Что касается политиков, то даже израильтяне, которых больше всех тревожит ядерная программа Ирана, пока не бьют тревогу.

"Пока очень рано об этом говорить", - ответил во вторник член правительства Израиля Юваль Штайниц на вопрос Радио Израиля, вернулся ли Иран к планам создания ядерного оружия.

Тегеран заверяет, что не намерен нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия, все эти примерно 17 лет, что продолжаются споры вокруг иранской ядерной программы. Главные оппоненты Ирана - Израиль, США и Саудовская Аравия - всегда относились к этим заверениям с большим скепсисом.

Но сейчас спокойствия заинтересованным сторонам и экспертам добавляет тот факт, что Иран вышел из соглашения лишь частично, не отказываясь при этом от сотрудничества с МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергетике), которое в том числе следит за соблюдением Договора о нераспространении ядерного оружия.

"МАГАТЭ отмечает, что, согласно заявлению правительства Ирана, сотрудничество Ирана с агентством сохранится в прежнем виде. Инспекторы МАГАТЭ продолжают монторинг в стране", - говорится в заявлении МАГАТЭ по поводу последнего шага Тегерана.

К тому же отказ Ирана соблюдать ограничения по СВПД носит во многом символический характер: Тегеран объявил себя свободным от этих красных линий, но переступать многие из них не хочет или не может - пока, во всяком случае.

"Иран не только не вышел из СВПД, но даже не сделал резкого шага в сторону наращивания ядерной программы [...] Иран снял последнее из остававшихся крупных ограничений на развитие ядерной программы - на количество центрифуг для обогащения урана. В то же время руководство страны не сопроводило это фактическим изменением параметров программы (увеличением уровня обогащения или того же количества центрифуг)", - добавляет в колонке в газете "Коммерсант" ведущий российский специалист по иранской ядерной программе, эксперт ПИР-центра Андрей Баклицкий.

Неочевидная выгода

За последние 15-20 лет общим местом стали разговоры, что Иран хочет обзавестись ядерным оружием, чтобы иметь средство сдерживания против возможных военных акций США и Израиля. Воодушевляющим примером последнего времени в этом отношении может служить Северная Корея.

В то же время довольно часто звучат рассуждения о том, что на самом деле Ирану невыгодно - по крайней мере в нынешней ситуации - пытаться сделать "бомбу", и аятоллы это понимают.

"Предположим, чисто гипотетически, что через год у Ирана появится ядерное оружие. И что тогда? Тогда ядерным оружием обзаведутся саудовцы. Израиль - уже ядерная держава, и теперь у нас будет еще две ядерные державы в Персидском заливе. Что это даст с точки зрения военного превосходства? Ничего это Ирану в долгросчной перспективе не даст", - говорил этим летом журналу Foreign Policy американский отставной вице-адмирал Джон Миллер. Он командовал 5-м флотом США, действующим в Персидском заливе и во всем Индийском океане.

По неофициальным оценкам, у Израиля есть несколько десятков ядерных зарядов, хотя Израиль эти предположения принципиально не подтверждает и не опровергает. Другой региональный враг шиитского Ирана - суннитская Саудовская Аравия, - по общему мнению, имеет средства на то, чтобы обзавестись ядерным оружием, и немедленно это сделает, если такое оружие появится у Ирана.

Кроме того, если попытки Ирана создать оружие массового поражения будут раскрыты, то Израиль и, вероятно, США, просто разбомбят иранские ядерные объекты.

Наконец, даже если ударов не будет, неизбежны сокрушительные для экономики Ирана санкции со стороны уже не только США, но и всего Запада.

И все-таки - сколько нужно времени?

Если Иран все же решит во что бы то ни стало создать ядерное оружие, то, как предполагают эксперты, у него уйдет на это год или два.

Во-первых, для создания заряда нужно обогатить до оружейного уровня - 90% - достаточное количество урана. Журнал Foreign Policy несколько месяцев назад писал со ссылкой на эксперта Ассоциации по контролю над вооружениями Келси Дэвенпорт и других экспертов, что на это иранцам при нынешних технических возможностях нужен примерно год.

Российский эксперт Андрей Баклицкий пишет в "Коммерсанте" об 11 месяцах.

Израиль в 2012 году заявлял, что нанесет удары по ядерным объектам Ирана, если тот произведет 240 кг урана-235, обогащенного до 20%. Этот уровень обогащенности считается "точкой прорыва", пройдя которую, можно очень быстро довести уровень до оружейного (см. схему).

Для того, чтобы получить нужное количество оружейного урана, требуется определенное количество сырья - минимум 1050 кг. До подписания СВПД у Ирана было около 10 тонн низкообогащенного урана, но по соглашению он отдал (России) 98% этого запаса. Низкообогащенный уран в виде ядерного топлива есть на построенной россиянами АЭС в Бушере, но Россия заверяет, что доступа к этому топливу у иранцев нет.

Ядерный заряд может быть сделан и из плутония, которого нужно меньше. Плутоний мог вырабатывать иранский реактор в Араке, но по соглашению он переоборудуется так, чтобы в дальнейшем это было невозможно.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ракетные технологии у Ирана есть. Ракета "Саджил" дальностью 2500 км (на фото), например, была создана больше 10 лет назад. Но как быстро Иран смог бы снарядить ракету ядерной боеголовкой, иностранные эксперты точно не знают

Выработать "взрывчатку" нужного уровня обогащенности мало - нужно еще упаковать ее в высокотехнологичную боеголовку и разместить на носителе - баллистической ракете. Иностранные эксперты расходятся в оценках, насколько быстро Иран готов это сделать: говорят о сроках от нескольких месяцев до года.

От каких ограничений отказался Иран

Иран начал поэтапный частичный выход из СВПД 8 мая 2019 года, ровно через год после того, как о выходе из договора США и восстановлении санкций против Ирана объявил Дональд Трамп.

Вначале иранцы отказались соблюдать лимит запасов низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Затем объявили, что возвращают себе право обогащать уран до уровня выше предусмотренных договором 3,67%.

Затем Иран отказался от обязательства не обогащать уран на объекте в Фордо, а потом окончательно снял с себя ограничение на число работающих центрифуг.

При этом иранские власти подчеркивают, что в любой момент готовы вернуться к соблюдению СВПД. Но вернуться к нему не желает Дональд Трамп. Поэтому ключевым моментом в судьбе иранской ядерной программы, как ожидается, будут выборы президента США в начале ноября этого года.